Скандал вокруг "групп смерти" в социальных сетях. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2017 г. Тобольский районный суд Тюменской обл. приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора "группы смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории скандала вокруг "групп смерти" в соцсетях.

Общественное обсуждение подростковых самоубийств

Широкое общественное обсуждение случаев подростковых самоубийств началось в России в феврале 2012 г. после того, как в подмосковной Лобне покончили с собой две 14-летние школьницы Елизавета Пецыля и Анастасия Королева.

Вскоре после этого СМИ начали публиковать сообщения о похожих случаях, причем утверждалось, что некоторые подростки решили совершить самоубийство под влиянием сайтов в интернете, которые предлагали суицид как способ решения возникших в жизни проблем.

В частности, глава Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников тогда впервые предложил "блокировать доступ пользователей к интернет-порталам, пропагандирующим суицид и в подробностях рассказывающим детям, как это делается".

Публикации в СМИ в начале 2012 г. послужили одним из поводов к принятию поправок в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и другие законодательные акты (закон о поправках был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля 2012 г.). Данным документом вводился реестр сайтов в интернете, подлежащих блокировке. В частности, согласно документу, запрещены сайты с информацией о способах совершения самоубийств, а также содержащие призывы к суицидам.

"Группы смерти"

16 мая 2016 г. в "Новой газете" была опубликована статья Галины Мурсалиевой "Группы смерти (18+)", в которой рассказывалось о существовании в интернете особых суицидальных групп: "Море китов", "f57", "Разбуди меня в 4:20" и др. Многие из них были зарегистрированы в социальной сети "ВКонтакте".

Утверждалось, что организаторы и "кураторы" этих сообществ давали подросткам особые задания, "квесты": например, порезать руку и прислать фото "куратору". Согласно статье, выполнение подобных заданий в итоге должно было подтолкнуть несовершеннолетних к самоубийству. По утверждению "Новой газеты", с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. в России покончили с собой 130 детей и подростков, состоявших в "группах смерти".

Публикация вызвала общественный резонанс: в частности, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов заявил, что будет настаивать на возбуждении "большого уголовного дела", по просьбе Роскомнадзора "ВКонтакте" пообещала самостоятельно блокировать группы с информацией о самоубийствах.

Реакция правоохранительных органов

20 мая 2016 г. Главное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 4 статьи 33 и статье 110 Уголовного кодекса РФ ("Подстрекательство к доведению до самоубийства").

По этому делу 15 ноября 2016 г. в подмосковном Солнечногорске был задержан администратор ряда суицидальных сообществ - Филипп Будейкин. 11 мая 2017 г. он сознался в создании "группы смерти".

В июне 2017 г. по обвинению в создании подобных групп были также задержаны 17-летняя жительница Камчатки (ее имя не называлось) и 26-летний почтальон из Москвы Илья Сидоров.

Закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду

7 июня 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ "в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению".

Закон предусматривает наказание до шести лет лишения свободы для создателей "групп смерти".

Ответственность до трех лет тюрьмы введена для тех, кто уговаривает подростка в интернете сделать что-то опасное для жизни.

Статистика

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в 2016 г. произошло 720 самоубийств подростков. По ее же данным, в 2016 г. в интернете были выявлены 4 тыс. 864 ссылки суицидальной тематики. В июне 2017 г. глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с начала 2017 г. в России были заблокированы более 16 тыс. "групп смерти".

Согласно анализу МВД, проведенному в начале 2017 г., основными причинами суицида подростков были неразделенная любовь - 30%, конфликты в семье - 29% и заболевания психики - 10%. Из-за сайтов произошло 0,6% подростковых самоубийств.