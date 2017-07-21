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Биография Шона Спайсера

Биографии и справки
21 июля, 19:43 UTC+3

21 июля 2017 года Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома. Эту должность он занимал с 20 января

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ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля подал в отставку пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Как сообщает The New York Times, причиной этого шага стало его несогласие с решением президента Дональда Трампа назначить директором по коммуникациям в аппарате Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи.

Шон Спайсер (Sean Spicer) родился 23 сентября 1971 г. в г. Берингтон (штат Род-Айленд). Его отец - Майкл Спайсер - работал страховым агентом в одной из финансовых компаний округа Уэст-Уорик (штат Род-Айленд), мать - Кэтрин Гроссмэн - специалист по учебной работе в Брауновском университете.

В 1999 г. Шон Спайсер окончил колледж в Нью-Лондоне (штат Коннектикут), в 2012 г. - Военно-морской военный колледж в Ньюпорте (штат Род-Айленд), где специализировался в области национальной безопасности и получил степень магистра.

В том же году он был зачислен в резерв Военно-морских сил США в звании лейтенанта, в 2004 г. получил звание коммандера (соответствует капитану 2-го ранга) и был приписан к Объединенному командованию ВС США в Норфолке (штат Вирджиния).

В начале 2000-х гг. был пресс-секретарем комитета Палаты представителей Конгресса США по правительственным реформам, а также конгрессменов от штата Нью-Джерси и Флориды.

В 2004 г. представлял штат Вирджиния в коллегии выборщиков на президентских выборах.

В 2004 г. стал пресс-секретарем бюджетной комиссии Палаты представителей Конгресса США. В 2005-2006 г. занимал должность пресс-секретаря Конференции Республиканской партии в Палате представителей (орган республиканцев в нижней палате). Ввел новый формат взаимодействия конгрессменов с избирателями посредством прямого общения через мессенджеры во время проведения конференций.

В 2006-2009 г. работал в администрации Джорджа Буша (мл.) на должности помощника по вопросам СМИ и связям с общественностью торгового представителя США. В этом качестве он занимался разработкой новых медийных стратегий, в частности, для освещения хода торговых переговоров США с Кубой, Панамой, Перу и Южной Кореей, а также Дохийского раунда в рамках ВТО (посвящен вопросам либерализации международной торговли).

В 2011 г. Шон Спайсер стал директором по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии; с 2015 г. по совместительству занимал должность главного стратега Комитета. Во время президентской кампании 2012 г. благодаря работе его команды число сторонников партии на Facebook увеличилось в пять раз, число подписчиков в Twitter в семь раз (в н. в. 1,08 млн). В 2012 г. за активную деятельность его команда получила 18 наград Американской ассоциации политических консультантов.

В 2016 г. принимал активное участие в избирательной кампании Дональда Трампа, входил в его предвыборный штаб.

20 января 2017 г. стал пресс-секретарем Белого дома.

По некоторым вопросам его взгляды не совпадали с позицией избранного президента, например, по торговле и миграционной политике. В частности, в одном из интервью CNN, Шон Спайсер заявил, что жесткие высказывания Дональда Трампа в отношении мигрантов из Мексики могут "навредить престижу Республиканской партии".

С 2004 г. женат на Ребекке Клэр Миллер. Она имеет степени бакалавра в области истории искусств и телекоммуникации. Работала продюсером на телевидении и в администрации Дж. Буша (мл.) в качестве заместителя директора по коммуникациям. В семье двое детей. Католик.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший)
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