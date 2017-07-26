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Визиты президента РФ Владимира Путина в Финляндию. Досье

Биографии и справки
26 июля, 16:38 UTC+3

27 июля российский лидер посетит Финляндию, где встретится со своим коллегой Саули Ниинистё

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Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент России Владимир Путин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию, где встретится со своим коллегой Саули Ниинистё. Это будет седьмой визит Владимира Путина в Финляндию в качестве президента.

Визит главы российского государства приурочен к 100-летию независимости Финляндии (РСФСР признала суверенитет страны 31 декабря 1917 г.).

Интервью

Президент Финляндии Саули Ниинистё

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Занимая должность председателя правительства (1999-2000 гг. и 2008-2012 гг.), Путин приезжал в Финляндию четыре раза.

Первый визит в Финляндию на посту президента Путин совершил в сентябре 2001 г. Сначала он побывал в Турку (научный и культурный центр страны), где, в частности, встретился с представителями городских властей, с которыми сотрудничал во время работы в администрации Санкт-Петербурга. Затем он прибыл в Хельсинки. На переговорах с главой государства Тарьей Халонен, которые прошли в Хельсинки и в летней резиденции президента Финляндии "Култаранта" (в городе Наантали рядом с Турку), обсуждались отношения РФ и ЕС, вопросы укрепления российско-финляндских экономических связей. На итоговой пресс-конференции оба лидера подчеркнули, "что между двумя странами нет ни одной экономической проблемы, которую они не могли бы решить".

В ходе визита Путин посетил столичное мемориальное кладбище "Хиетаниеми", где впервые в истории двусторонних отношений возложил венок к могиле маршала Карла Маннергейма (до 1944 г. Маннергейм возглавлял вооруженные силы Финляндии, выступавшей на стороне гитлеровской Германии; в 1944 г. был избран президентом страны и подписал с СССР договор о перемирии, после чего Финляндия начала военные действия против Германии).

1-2 августа 2005 г. Путин вновь совершил визит в Турку, в ходе которого побывал в технологическом центре (состоит из нескольких научно-технических комплексов - "Датасити", "Биосити", "Электросити" и др.). В числе тем переговоров с Халонен в "Култаранте" были вопросы обеспечения прав русскоязычного населения в Прибалтике.

В 2006 г. Путин дважды приезжал в Финляндию. 20 октября он прибыл в Хельсинки, где его встретила Халонен. Лидеры двух стран отправились в автомобиле в Лахти, где приняли участие в неформальном саммите ЕС-Россия. Поездку в машине они использовали для обсуждения двусторонней российско-финляндской проблематики.

23 ноября Путин посетил Хельсинки с рабочим визитом. Один из вопросов переговоров с Халонен был посвящен проблеме автомобильных очередей на российско-финляндской границе, были рассмотрены предложения об улучшении пропускного режима. В присутствии Путина и Халонен было подписано соглашение о создании совместного предприятия между компаниями "Российские железные дороги" и "Финские железные дороги" АО "Карелиан трейнс лимитед".

В ходе визита 25 июня 2013 г. Путин провел беседу с президентом Ниинистё в "Култаранте". Руководители государств выразили удовлетворение развитием отношений двух стран. По итогам визита было подписано несколько документов, в том числе межправительственное соглашение о перевозках опасных грузов. В Турку Путин и Ниинистё приняли участие в церемонии по случаю 60-летия установления побратимских связей города с Санкт-Петербургом.

В последний раз глава российского государства посетил Финляндию 1 июля 2016 г. Беседа с Ниинистё вновь прошла в "Култаранте". Обсуждались двусторонние экономические отношения, Путин назвал Финляндию приоритетным партнером. Россия на тот момент являлась крупнейшим торговым партнером Финляндии. Кроме того, было уделено внимание проблемам безопасности. Необходимость обсуждения этой темы возникла в связи с тем, что самолеты многих стран летают над Балтикой, не включая соответствующие приборы опознавания.

Ниинистё предложил разработать систему, повышающую безопасность в этом регионе. По указанию Путина этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Россия-НАТО на заседании на уровне послов 13 июля в Брюсселе, было принято решение продолжить изучать эту инициативу. 

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