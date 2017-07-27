Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Приморского края. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля 2017 г. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал до 10 сентября вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение полномочий"). Других подробностей в суде не сообщают. При этом, по информации СМИ, Вишняков подозревается в злоупотреблениях при реализации программы газификации микрорайона Радужный в Уссурийске по программе "Жилье для российской семьи". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах в отношении высокопоставленных чиновников Приморья.

В период с 1994 г. было возбуждено девять уголовных дел против высокопоставленных чиновников Приморского края. В их числе - трое действующих и один бывший мэры Владивостока, двое бывших и трое действующих вице-губернаторов. Лишь один из фигурантов - вице-губернатор Александр Шишкин - получил реальный срок заключения в колонии строгого режима. Двое были приговорены к условном срокам. Еще для одного чиновника, экс-главы Владивостока Владимира Николаева, наказание было заменено с условного на реальное в связи с тем, что он скрылся за рубежом. Однако спустя четыре года суд признал Николаева отбывшим наказание, и вскоре он вернулся в Россию.

Из девяти возбужденных уголовных дел два были прекращены, в отношении троих фигурантов расследование продолжается.

Мэр Владивостока Виктор Черепков

11 февраля 1994 г. в отношении мэра Владивостока Виктора Черепкова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 173 Уголовного кодекса РФ). Бывший офицер Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга в отставке, депутат Приморского краевого совета Черепков был избран главой Владивостока 26 июня 1993 г. По версии следствия, мэр столицы Приморья получил наручные швейцарские часы Omega стоимостью около 2,7 млн руб. за помощь в открытии во Владивостоке филиала ассоциации воинов-"афганцев" и взятку в 3 млн руб. за содействие участнику ассоциации в приватизации жилья. 16 марта администрация Приморского края издала постановление об отстранении Черепкова от должности. Градоначальник забаррикадировался в своем рабочем кабинете, для его выдворения из мэрии пришлось вызывать ОМОН. В конце апреля 1994 г. Черепкову предъявили официальное обвинение. 28 ноября того же года Генеральная прокуратура РФ прекратила уголовное дело "за отсутствием состава преступления" (сотрудники УВД Приморского края, возбудившее дело против мэра, были обвинены в фальсификации взятки и осуждены).

23 декабря 1994 г. президент РФ Борис Ельцин своим указом отстранил Виктора Черепкова от должности в связи с "длительным неисполнением своих обязанностей". Однако в августе 1996 г. суд восстановил экс-мэра в должности. Через два года, 11 декабря 1998 г., Виктор Черепков покинул пост мэра Владивостока в связи с истечением срока полномочий.

Экс-мэр Владивостока Юрий Копылов

В марте 2006 г. прокуратура Ленинского района Владивостока возбудила уголовное дело в отношении экс-мэра города Юрия Копылова по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он возглавлял город в 1998-2004 гг. По данным следствия, находясь на посту мэра, Юрий Копылов без проведения конкурса и необходимых согласований заключил договор с ООО "Сирояма" на строительство колумбария для участников Великой Отечественной войны на Лесном кладбище Владивостока. В октябре 2004 г. договор был признан недействительным, сумма ущерба была оценена в 28 млн руб. 7 мая 2007 г. суд Ленинского района Владивостока приговорил Копылова к четырем годам лишения свободы условно.

В августе 2007 г. в отношении него было возбуждено новое дело о превышении должностных полномочий. Экс-мэр обвинялся в том, что в 1999-2004 гг. незаконно организовал за счет городского бюджета круглосуточную милицейскую охрану подъезда своего дома. В результате, бюджету Владивостока был причинен ущерб на сумму более 4 млн руб. В декабре 2008 г. Ленинский районный суд города приговорил Копылова к трем годам лишения свободы условно. В июле 2009 г. с экс-мэра была снята судимость за постройку колумбария, а в мае 2010 г. - за организацию охраны.

Бывший вице-губернатор Приморского края Борис Гельцер

В феврале 2007 г. прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы региона Бориса Гельцера по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 и 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2002-2004 гг. Гельцер, занимая должность вице- губернатора Приморья, в обход тендеров заключал договоры на поставки школьных автобусов, а также "некачественных учебных материалов" и компьютеров для школ. В результате бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 12,5 млн руб. 15 декабря 2008 г. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил Бориса Гельцера к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение года.

Мэр Владивостока Владимир Николаев

27 февраля 2007 г. прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело в отношении мэра Владивостока Владимира Николаева по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 УК РФ). Николаев, который возглавлял город с 2004 г., неоднократно упоминался в СМИ как лидер преступной группировки в Приморье.

По данным следствия, чиновник оплачивал из городских средств личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля. Также он обвинялся в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. Общий ущерб бюджету был оценен в 16,7 млн руб. 24 декабря 2007 г. Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, решением суда он был лишен права занимать руководящие должности в течение трех лет. Летом 2008 г. Николаев выехал за рубеж, уголовно-исполнительная инспекция через суд добилась замены условного срока на реальный. Тогда же он был объявлен в международный розыск. Однако в ноябре 2012 г. Приморский краевой суд признал его отбывшим наказание, в 2013 г. данные о Николаеве были удалены с официального сайта Интерпола. В октябре 2016 г. он вернулся в Россию.

Вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин

В июле 2007 г. в отношении вице-губернатора Приморского края Александра Шишкина было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Шишкин был назначен заместителем главы региона в 2007 г., до этого возглавлял КГУП "Приморский водоканал". По версии следствия, через посредника, директора "Приморского водоканала" Виктора Клюса Шишкин получил 1,2 млн руб. за подключение к водопроводу жилого комплекса. Ему также вменялось в вину использование в качестве служебного автомобиля, выделенного ему "Приморским водоканалом". Кроме того, Шишкин организовал бесплатное незаконное подключение к электрическим сетям Владивостока принадлежащего ему гостевого дома. 9 декабря 2008 г. краевой суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. В 2013 г. Шишкин был выпущен на свободу.

Вице-губернатор Приморского края Павел Попов

В июне 2009 г. Следственный комитет при прокуратуре Приморского края возбудил уголовное дело в отношении вице- губернатора края Павла Попова за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2003-2006 гг. Попов, возглавлявший хозяйственное управление администрации Приморья, выделял бюджетные средства на содержание спортивно-оздоровительной базы на острове Русский. Комплекс был незаконно возведен краевой администрацией на земле, находившейся в собственности Минобороны РФ. В результате бюджету региона был нанесен ущерб на сумму более 3 млн руб. Впоследствии уголовное дело было прекращено.

Бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов

4 мая 2016 г. бывший вице-губернатор Приморского края Олег Ежов был задержан во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при осуществлении оплаты строительно-монтажных работ по госконтракту (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Накануне, 3 мая, он был отправлен губернатором в отставку. Ежов занимал должность в 2014-2016 гг., до этого возглавлял краевой департамент градостроительства. По версии следствия, в марте 2013 г. между департаментом и коммерческой организацией был заключен контракт по возведению пожарного депо в Красноармейском районе, однако генподрядчик не выполнил работы в полном объеме. Несмотря на это, Ежов подписал акты о приемке и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 млн руб. В настоящее время находится под арестом.

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев

1 июня 2016 г. во Владивостоке были задержаны мэр города Игорь Пушкарев и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников. По версии следствия, в 2009-2014 гг. Пушкарев организовал покупку предприятием "Дороги Владивостока" строительных материалов у группы компаний "Востокцемент", которую контролировали близкие родственники мэра. При этом стройматериалы приобретались по завышенным ценам. Пушкарев заработал на сделке не менее 45 млн руб. Кроме того, в 2012-2014 гг. он передал Лушникову порядка 1,4 млн руб., чтобы тот обеспечил покупку муниципальным предприятием у "Востокцемента" материалов для ремонта и содержания дорог. 2 июня 2016 г. Пушкареву было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 204 УК РФ), Лушникову - в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ). Басманный суд Москвы вынес постановления об их аресте. Следствие продолжается. 9 марта 2017 г. суд временно отстранил Игоря Пушкарева от должности на период предварительного следствия и суда.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко

21 декабря 2016 г. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца поместил под домашний арест вице- губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. На следующий день глава края Владимир Миклушевский принял заявление Сидоренко об отставке. Как сообщили в суде, бывший вице- губернатор подозревается в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Официальной информации о содержании уголовного дела не публиковалось. По словам представителя краевой прокуратуры Приморского края, речь идет "о подозрении в покушении на мошенничество" на сумму около 10 млн руб.