Выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 30 июля 2017 г. в Венесуэле запланированы выборы в Конституционную ассамблею (КА). Это однопалатный учредительный орган, обладающий правом менять государственный строй страны и реформировать конституцию.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о законодательной базе созыва КА, порядке формирования и задачах этого органа, а также о ситуации в стране накануне выборов.

Политический контекст

На фоне тяжелого экономического кризиса и массовых антиправительственных демонстраций президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею. Об этом было объявлено 1 мая 2017 г., соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам Мадуро, КА необходима, "чтобы добиться мира, в котором нуждается республика". Предшественник Мадуро Уго Чавес (президент в 1999-2013 гг.) в 1999 г. также созывал КА для разработки действующей конституции. Однако он принял это решение, предварительно заручившись поддержкой населения на референдуме.

Инициатива главы государства созвать данный орган без референдума вызвала протесты со стороны Национальной ассамблеи (парламента), контролируемой оппозицией, а также генерального прокурора страны. Тем не менее это решение получило одобрение Верховного суда (ВС) Венесуэлы, лояльного исполнительной власти. В итоге оппозиционный "Блок демократического единства" принял решение бойкотировать выборы в Конституционную ассамблею.

Правовая база

Согласно конституции Венесуэлы 1999 г., Конституционная ассамблея созывается с целью "преобразования государства, разработки нового законодательства и составления новой конституции" (ст. 347). Инициатива о созыве Конституционной ассамблеи может исходить от президента, Национальной ассамблеи, муниципальных советов, а также от граждан страны, в случае если созыв КА поддержат 15% зарегистрированных избирателей (ст. 348). Президент Венесуэлы не имеет права выступать против конституции, разработанной КА (ст. 349).

Помимо этого, указ от 1 мая 2017 г. о созыве ассамблеи ссылается на 70-ю статью конституции, в которой говорится, что население может участвовать в политической жизни страны, избирая лиц на государственные должности и выдвигая конституционные инициативы. Также в нем упомянут первый пункт 236-й статьи, в котором указано, что в обязанности президента Венесуэлы входит соблюдение и обеспечение выполнения положений действующей конституции.

23 мая 2017 г. был подписан указ, утвердивший порядок проведения выборов в Конституционную ассамблею.

Противники созыва Конституционной ассамблеи утверждают, что Мадуро не имел права единолично принимать решение о созыве этого органа, ссылаясь на то, что, согласно конституции, президент может только предлагать соответствующую инициативу.

Формирование

Согласно указу от 23 мая 2017 г., Конституционная ассамблея состоит из 545 членов. Они избираются путем всеобщего прямого тайного голосования. Из них 364 будут представлять территориальные образования, 173 - различные социальные группы - студентов, крестьян, предпринимателей, пенсионеров, инвалидов, профсоюзных деятелей и т. д. (так называемые секторальные или отраслевые выборы), а еще восемь - индейское население.

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в КА могли граждане страны старше 18 лет, не имеющие гражданства других государств, проживающие не менее пяти лет на территории определенного территориального образования и внесенные в национальный реестр избирателей. К участию в выборах в ассамблею не допускались госслужащие как общегосударственного, так и местного уровней.

Для выдвижения было необходимо собрать определенное число подписей в свою поддержку (разное количество для разных групп кандидатов). При этом претенденты на места в КА от муниципалитетов могли выдвигать свою кандидатуру как по собственной инициативе, так и при поддержке групп избирателей, а участники отраслевых выборов - от соответствующих групп населения. Никто из них не номинирован как кандидат от какой-либо партии.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, заявки на регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах в КА подали более 55 тыс. человек (свыше 35 тыс. от групп населения и почти 19 тыс. от территорий). Из них к выборам были допущены более 6 тыс.

На выборах в КА смогут проголосовать почти 19 млн зарегистрированных избирателей (население страны - 31,5 млн).

Цели Конституционной ассамблеи 2017 г.

Согласно президентскому указу от 1 мая 2017 г., перед Конституционной ассамблеей поставлены следующие основные цели:

обеспечение мира и национального диалога;

защита суверенитета и территориальной целостности государства;

совершенствование национальной экономической системы для сокращения зависимости от экспорта нефти;

закрепление в конституции "социалистических задач", стоящих перед государством, ради сохранения наследия Уго Чавеса;

расширение полномочий судебной власти;

закрепление в конституции новых форм партиципаторной демократии, таких как советы общин и советы трудящихся;

подтверждение культурного многообразия Венесуэлы;

конституционное закрепление прав молодежи;

включение в новую конституцию положений о защите окружающей среды и сохранении биоразнообразия Венесуэлы.

Проект новой конституции Венесуэлы, который будет разработан Конституционной ассамблеей, должен быть вынесен для одобрения на всенародный референдум.