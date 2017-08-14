Фипронил. Досье

Россиянка Александрова поднялась на 15 позиций в рейтинге WTAСпорт 14 августа, 10:10
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за выходные снизилась на 17 тыс. гаСибирь 14 августа, 9:55
Глотов: матч с подмосковными регбистами был самым сложным для красноярцев на СпартакиадеСпорт 14 августа, 9:41
Бравикова разделила первое место в общем зачете Кубке вызова по художественной гимнастикеСпорт 14 августа, 9:26
Сборная Красноярского края по регби стала победителем СпартакиадыСпорт 14 августа, 9:16
Хоккеист Киселевич считает, что пробиться в сборную России на ОИ-2018 будет крайне сложноСпорт 14 августа, 9:04
Киселевич: руководство ЦСКА сделало все, чтобы клуб выиграл Кубок ГагаринаСпорт 14 августа, 9:02
Ростовская область снова стала первой по урожаю хлеба в РоссииНовости партнеров 14 августа, 9:00
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогодыМосква 14 августа, 8:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 11 августа 2017 г. представители Еврокомиссии объявили об обнаружении в 15 странах ЕС, а также в Словакии и Гонконге куриных яиц, зараженных фипронилом.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом веществе.
Фипронил - химическое действующее вещество пестицидов. Представляет собой бесцветный кристаллический порошок с плесневым запахом. Широко применяется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами у домашних животных, а также в сельском хозяйстве - для уничтожения различных вредителей, в частности, саранчи.
Впервые фипронил был синтезирован в 1985-1987 годах французской компанией Rhone-Poulenc. В 1993 году на его основе появился первый коммерческий препарат - "Регент". В России испытания фипронила ведутся с 1995 года. Тогда он был испытан в районе озера Байкал и показал высокую эффективность: в течение 24 часов погибли 81-87% саранчовых.
Препаратами на основе фипронила разрешается обрабатывать растительную продукцию. При этом с 2013 года в ЕС запрещено обрабатывать ими поля с кукурузой и подсолнечниками, поскольку было установлено, что фипронил вызывает болезни у медоносных пчел.
Фипронил запрещен для применения на животноводческих фермах, продукция которых предназначена для употребления в пищу людьми. В больших дозах или при длительном потреблении это вещество может быть опасно для почек, печени и щитовидной железы человека, в малых - может вызывать раздражение глаз и кожи, а также тошноту.