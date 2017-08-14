Фипронил. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 августа 2017 г. представители Еврокомиссии объявили об обнаружении в 15 странах ЕС, а также в Словакии и Гонконге куриных яиц, зараженных фипронилом.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом веществе.

Фипронил - химическое действующее вещество пестицидов. Представляет собой бесцветный кристаллический порошок с плесневым запахом. Широко применяется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами у домашних животных, а также в сельском хозяйстве - для уничтожения различных вредителей, в частности, саранчи.

Впервые фипронил был синтезирован в 1985-1987 годах французской компанией Rhone-Poulenc. В 1993 году на его основе появился первый коммерческий препарат - "Регент". В России испытания фипронила ведутся с 1995 года. Тогда он был испытан в районе озера Байкал и показал высокую эффективность: в течение 24 часов погибли 81-87% саранчовых.

Препаратами на основе фипронила разрешается обрабатывать растительную продукцию. При этом с 2013 года в ЕС запрещено обрабатывать ими поля с кукурузой и подсолнечниками, поскольку было установлено, что фипронил вызывает болезни у медоносных пчел.

Фипронил запрещен для применения на животноводческих фермах, продукция которых предназначена для употребления в пищу людьми. В больших дозах или при длительном потреблении это вещество может быть опасно для почек, печени и щитовидной железы человека, в малых - может вызывать раздражение глаз и кожи, а также тошноту.