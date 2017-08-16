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Автоматическая межпланетная станция Cassini. Досье

Биографии и справки
16 августа, 16:32 UTC+3

16 августа 2017 года аппарат завершил свою миссию и начал спуск в атмосферу Сатурна

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Автоматическая межпланетная станция Cassini

Автоматическая межпланетная станция Cassini

© NASA/JPL-Caltech

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2017 года автоматическая межпланетная станция Cassini, которая с июля 2004 года вела исследования Сатурна, завершила свою миссию и начала спуск в атмосферу планеты.

Станция прекратит существование, предположительно, 15 сентября 2017 года Cassini - единственный космический аппарат, который исследовал Сатурн с его орбиты.

В 1979 году рядом с Сатурном пролетел американский аппарат Pioneer 11 - он прошел на расстоянии около 20 тыс. км от поверхности планеты. Первые детальные снимки Сатурна были получены с американских аппаратов Voyager 1 в 1980 году и Voyager 2 в 1981 году.

Проект Cassini

Основной целью проекта Cassini было исследование Сатурна и его спутника Титана, а также доставка на Титан спускаемого зонда Huygens.

Смотрите также
Зонд Cassini в представлении художника

Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна

Станция названа в честь итальянского и французского астронома Джованни Кассини, зонд - в честь нидерландского физика, математика и астронома Христиана Гюйгенса.

Это совместный проект американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства (EKA), Итальянского космического агентства, а также ряда европейских академических организаций. Всего в программе было задействовано около 260 ученых из 17 стран мира. Спускаемый зонд был создан ЕКА, агрегатный отсек станции изготовлен специалистами фирмы Lockheed Martin. Управление полетом осуществляло подразделение NASA - Лаборатория реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL).

Характеристики автоматической станции

Габариты станции: высота - 6,7 м, ширина - 4 м. Стартовая масса - 5,71 т, в тjv числе зонд Huygens (320 кг), научные приборы (336 кг) и топливо (3,13 т).

Источник энергии - радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), которые были предоставлены Минобороны США. РИТЭГ использует топливо на основе радиоактивного плутония-238. На борту Cassini 12 научных инструментов: масс-спектрометр ионов и нейтральных частиц, ультрафиолетовый радар (для построения подробных карт поверхности Титана и других спутников Сатурна), магнитометр и др.

Запуск и полет

Cassini была запущена 15 октября 1997 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракетой-носителем Titan IV-B с разгонным блоком Centaur.

В ходе полета она совершила четыре гравитационных маневра: два раза пролетела рядом с Венерой (1998, 1999), по одному разу - с Землей (1999) и Юпитером (2000).

Цели своего путешествия - Сатурна - станция достигла 30 июня 2004 года, став искусственным спутником этой планеты. Зонд был спущен на Титан 14 января 2005 года.

После выполнения основной программы миссия Cassini была продлена: сначала - до 2010 года, затем - до 2017 года. Всего на 16 августа 2017 года Cassini находилась в полете 19 лет 10 месяцев один день, из них 13 лет один месяц 15 дней она вела исследования Сатурна и его спутников.

Итоги миссии

В 2004 году с помощью Cassini были открыты три новых спутника Сатурна, получившие названия Мефона, Паллена и Полидевк. В 2005 году был получен снимок Дафниса - одного из трех спутников планеты, орбита которых проходит внутри колец. В апреле 2017 года обнаружены свидетельства гидротермальной активности на Энцеладе, что указывает на возможность существования жизни в подледном океане этого спутника Сатурна. 26 апреля станция впервые совершила пролет между Сатурном и его кольцами. В ходе маневра она прошла в 3 тыс. км от верхних слоев облаков планеты и в 300 км от внутреннего края колец. Cassini отсняла около 67% поверхности Титана. В заключительной части миссии Cassini будет использована для получения дополнительных сведений об атмосфере Сатурна.

Решение управляемым образом свести Cassini с орбиты Сатурна было принято в связи с тем, что запасы ракетного топлива на исходе и автоматическая станция вскоре может перейти в неконтролируемый полет.

Информация о проекте на сайте JPL - http://saturn.jpl.nasa.gov/.

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