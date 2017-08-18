Телеканал Life. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 августа 2017 года, по данным источников в холдинге "Ньюс Медиа", прекратит работу телеканал Life.

Life - российский информационный федеральный круглосуточный телеканал. Был запущен медиахолдингом "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова на базе интернет-портала lifenews.ru летом 2013 года. Изначально было заявлено, что канал будет ориентироваться на "эксклюзивный видеоконтент".

15 августа 2013 года канал начал тестовое спутниковое вещание с помощью оператора "Орион экспресс" под названием LifeNews. 2 сентября 2013 года было запущено полноценное кабельное вещание в Москве и Московской области.

С 2013 года канал выходил только в платных пакетах кабельного и спутникового телевидения. В июле 2014 года он получил лицензии на эфирное вещание в ряде регионов России после введенного запрета на рекламу на платных каналах.

5 октября 2015 года в Санкт-Петербурге начал вещание региональный информационный канал LifeNews78, созданный на базе телеканала "100ТВ".

18 апреля 2016 года название канала было изменено на Life.

20 октября 2016 года Габрелянов заявил, что канал Life "полностью переходит в интернет" и будет "интегрирован" с порталом life.ru и радио РСН. Как пояснил первый заместитель Габрелянова Анатолий Сулейманов, связано это было со "старением телеаудитории".

С начала 2017 года каналы Life и Life78 (бывший LifeNews78) стали работать без ведущих, показывая "по кругу" новостные сюжеты.

В августе 2017 года Life работал в интернете и в сетях кабельного ТВ "Ростелекома", МТС и др., входил в спутниковые пакеты "Триколор ТВ" и "НТВ-Плюс".

Выпуском телеканала занималось московское ООО "Медиа контент". Его основными владельцами через ряд российских организаций-посредников были Габрелянов и брокерская компания ООО "Сургутэкс".

Руководители

Первым главным редактором телеканала LifeNews был Сулейманов. С января по май 2016 года каналом руководил Андрей Михеев. Последним главным редактором канала был Илья Мелехин.

Рейтинги

Согласно заявлениям "Ньюс Медиа", в апреле 2016 года перед сменой названия на Life охват аудитории канала LifeNews составлял 75 млн человек. При этом, по данным исследований "Медиаскопа" (TNS), в июле-августе 2017 года Life не входил в топ-30 телеканалов по аудитории. Рейтинги Life78 также сильно отставали от его предшественника, "100ТВ".

Финансовые показатели

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Медиа контент", занимавшееся выпуском канала, за четыре года работы так и не смогло выйти на операционную прибыль. В 2013 году его чистый убыток составил 102 млн руб., в 2014 году - 10 млн руб., в 2015 году - 418 млн руб., в 2016 году - 363 млн руб. При этом выручка в 2016 году достигла 1 млрд 59 млн руб.