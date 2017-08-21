Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 60 лет назад, 21 августа 1957 года, состоялся первый успешный запуск советской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7.

На ее основе были созданы несколько семейств ракет-носителей: "Спутник", который вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли, "Союз" (первый пилотируемый корабль) и эксплуатируемый в настоящее время "Союз".

История проекта, начало работ

Научно-исследовательские работы над проектами ракет дальнего действия (5-10 тыс. км) велись в СССР с 1950 года. Советскому Союзу требовался стратегический носитель, способный гарантированно доставить ядерный боезаряд на территорию главного потенциального противника - США.

Разработкой проекта занялось ОКБ-1 НИИ-88 под руководством Сергея Королева. После предварительных изысканий, доказавших теоретическую возможность создания такого оружия, 20 мая 1954 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №956-408сс о разработке, изготовлении и испытаниях межконтинентальной ракеты Р-7, получившей индекс 8К71.

Помимо "головного" разработчика - ОКБ-1 (выделенного в 1956 году в самостоятельную организацию), - к созданию ракеты были привлечены сотни НИИ и КБ по всей стране. Вместе с Королевым основные направления курировали Владимир Бармин (ГСКБ Спецмаш, стартовый комплекс); Валентин Глушко (ОКБ-456, двигательная установка); Виктор Кузнецов (НИИ-10, НИИ-944, командные гироскопические системы); Николай Пилюгин (НИИ-885, автономная инерциальная система управления); Михаил Рязанский (НИИ-885, системы радиокоррекции траектории полета); Андрей Соколов (НИИ-4, измерительные комплексы, телеметрия).

Эскизный проект первой в мире МБР был завершен летом 1954 года и одобрен в ноябре 1954 года. После этого разработчики приступили к подготовке технического проекта. Начало летных испытаний первоначально было запланировано на 1956 года, однако из-за необходимости решить большое число сложнейших технических и организационных задач сроки разработки неоднократно переносились.

Испытания

Для испытаний МБР в Казахской СССР в 1995-1957 годах был построен 5-й научно-исследовательский испытательный полигон Минобороны (ныне - космодром Байконур).

Первый запуск Р-7 был произведен 15 мая 1957 года и завершился неудачей - вскоре после старта из-за негерметичности топливной магистрали загорелся один из боковых блоков первой ступени. Управляемый полет продолжался 97 секунд, затем горящий боковой блок самопроизвольно отделился, угловое отклонение превысило критическое значение, после чего произошло автоматическое отключение двигателей. Обломки ракеты упали в 300 км от старта.

Запланированный на 11 июня второй пуск не состоялся - его пришлось отменить из-за различных технических неполадок после трех неудачных попыток.

Очередной испытательный пуск состоялся 12 июля и вновь был аварийным - на 33-й секунде полета отказала система управления.

Четвертое по счету и первое успешное испытание состоялось 21 августа 1957 года. Головная часть успешно долетела до цели (полигон Кура на Камчатке), но сгорела при входе в плотные слои атмосферы. То же самое произошло и при пятом пуске 7 сентября (впервые головная часть достигла цели без разрушения и в штатном режиме при девятом испытательном запуске, 29 марта 1958 года).

Сообщение ТАСС об успешном запуске "сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты" было опубликовано в СМИ 27 августа 1957 года. "Полученные результаты показывают, что имеется возможность пуска ракет в любой район земного шара. Решение проблемы создания межконтинентальных баллистических ракет позволит достигать удаленных районов, не прибегая к стратегической авиации, которая в настоящее время является уязвимой для современных средств противовоздушной обороны", - отмечалось в тексте сообщения.

4 октября 1957 года в ходе шестого испытания ракеты Р-7 на околоземную орбиту был выведен первый в истории человечества искусственный спутник Земли.

Летно-конструкторские испытания ракеты 8К71 завершились успешным запуском 27 ноября 1959 года.

Всего в 1957-1959 годах был проведен 31 пуск ракеты Р-7 и ее модификаций в качестве ракеты-носителя. 30 запусков состоялось в рамках летно-конструкторских испытаний, еще один - 30 июля 1959 года - при обучении ракетных расчетов РВСН.

Из 30 испытательных запусков девять были аварийными (включая второе испытание 11 июня 1957 года, когда двигатель отключился еще до старта).

Р-7 в РВСН

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №192-20сс о принятии комплекса 8К71 на вооружение было издано 20 января 1960 года.

Первая ракетная часть, имевшая на вооружении Р-7, - 42-я боевая стартовая станция в Плесецке - заступила на боевое дежурство чуть раньше, 1 января 1960 года.

Следует отметить, что первая американская боевая межконтинентальная ракета - Atlas D - к этому моменту уже 4 месяца, с 1 сентября 1959 года, находилась на боевом дежурстве, хотя ее испытания начались летом 1958 года - годом позже, чем тестовые запуски Р-7.

Всего было развернуто шесть пусковых установок Р-7 и Р-7А: четыре - в Плесецке (объект "Ангара"), еще две - на космодроме Байконур.

На Западе Р-7 получила обозначение SS-6 "Sapwood" ("Заболонь" - слой древесины между корой и сердцевиной).

Изготовление первых ракет велось на Опытном заводе №88 в Подлипках (ныне город Королев Московской области), с 1958 года серийный выпуск начался на Государственном авиационном заводе №1 (город Куйбышев, ныне - Ракетно-космический центр "Прогресс", Самара).

Наземный ракетный комплекс был крайне уязвимым для противника и очень сложен в эксплуатации. Пусковая установка была крупногабаритной, стационарной и незащищенной. Полный цикл транспортировки ракеты из хранилища, ее установки на пусковую, заправки, проверки и пр., по свидетельству очевидцев, занимал от 5 до 10 суток. Только для подготовки к пуску уже установленной на стартовом столе ракеты требовалось от двух до восьми часов. При этом в заправленном состоянии Р-7 могла находиться не более 30 суток.

Первая в СССР межконтинентальная баллистическая ракета 8К71 находилась на вооружении до 1968 года.

Модификации

Сама Р-7 и ее модификация Р-7А находились на вооружении РВСН недолгое время и в небольших количествах. Однако разработанная Сергеем Королевым 8К71 оказалась надежной и мощной ракетой, способной к многоэтапной модернизации, что позволило ей стать самым массовым в XX веке типом ракет-носителей. Всего существует более 20 модификаций Р-7, основные из которых:

- Р-7А (8К74) - модификация с увеличенной дальностью стрельбы, новой головной частью и системой радиоуправления;

- "Спутник" (8К71ПС) - вариант Р-7, в котором вместо боевого оснащения размещалась полезная нагрузка (искусственный спутник Земли);

- "Спутник-3" (8А91) - с увеличенной полезной нагрузкой, без системы радиоуправления;

- "Полет" (11А59) - легкий двухступенчатый носитель для вывода на орбиту маневрирующих спутников;

- "Луна" ("Восток-Л", 8К72) - оснащена третьей ступенью, предназначена для запусков космических аппаратов к Луне;

- "Восток" ("Восток-К", "Восток-2", "Восток-2М", 8К72К, 8А92, 8А92М) - с более мощными двигателями третьей ступени, именно эта ракета-носитель впервые вывела в космос пилотируемый корабль с человеком на борту;

- "Молния" и "Молния-М" (8К78 и 8К78М) - четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса;

- "Восход" (11К57) - с новой третьей ступенью;

- "Союз" (11А511) и "Союз-2" (14А14)- глубокая модернизация Р-7, одно из самых многочисленных семейств советских и российских ракет-носителей, широко используемых в советской космонавтике вплоть до 2010-х годов.

Конструкция

Р-7 - жидкостная двухступенчатая моноблочная МБР. Выполнена по "пакетной" схеме - четыре боковых блока первой ступени расположены вокруг центрального блока второй ступени. Обе ступени запускались одновременно, максимальное время работы первой составляло 140 секунд, второй - 320 секунд.

Центральный блок имел обозначение "А", боковые - "Б", "В", "Г" и "Д".

В качестве горючего использован керосин Т-1, окислителя - жидкий кислород. Для привода турбонасосных агрегатов применялся газ, образующийся при каталитическом разложении перекиси водорода, а для наддува баков - сжатый азот.

Каждый из четырех блоков первой ступени оснащен маршевым двигателем РД-107 тягой 83 т (на земле). На второй ступени установлен двигатель РД-108 тягой 76 т.

Старт - газодинамический, с наземного стартового стола. Первоначальное наведение ракеты по азимуту осуществлялось с помощью поворотного круга пусковой установки.

Система управления - комбинированная: автономная инерциальная обеспечивала стабилизацию на активном участке полета; радиокомандная управляла коррекцией по направлению и дальности.

Характеристики

Согласно публикациям СМИ и других открытых источников, Р-7 имела следующие характеристики:

- Дальность полета - 8 тыс. км.

- Стартовый вес - 265,79 т.

- Вес топлива - 238,9 т.

- Забрасываемый груз - до 5,37 т.

- Боевое оснащение - один термоядерный заряд мощностью 3 мегатонны.

- Точность (круговое вероятностное отклонение, КВО) - 2500-5000 м.

- Предельное отклонение - 10 км.

- Габариты: диаметр 10,3 м, высота 33,6 м.