Семейство космических кораблей "Союз". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 50 лет назад, 23 апреля 1967 г., с космодрома Байконур был осуществлен первый пилотируемый запуск космического корабля типа "Союз", на орбиту его вывела одноименная ракета-носитель. По плану за "Союзом-1", пилотируемым летчиком-космонавтом Владимиром Комаровым, на следующий день на околоземную орбиту планировалось вывести "Союз-2" с тремя космонавтами - Валерием Быковским (командир), Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым.

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Программой полета предусматривалось проведение первой стыковки кораблей на орбите и перехода через открытый космос Елисеева и Хрунова с "Союза-2" на "Союз-1". Затем космонавты должны были вернуться на Землю. Однако из-за возникших неполадок на "Союзе-1" запуск второго корабля был отменен и досрочно прерван полет Владимира Комарова. Космонавт погиб 24 апреля при приземлении, причиной катастрофы стало нераскрытие основного парашюта спускаемой капсулы.

"Союз" - семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения - "Восток" (одноместный) и "Восход" (трехместный). "Союзы" были созданы в рамках нереализованной советской лунной программы.

История проекта

16 апреля 1962 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о разработке комплекса "Союз" для пилотируемого облета Луны. В том же году в ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева), где под руководством конструктора Сергея Королева были созданы "Восток" и "Восход", появился корабль нового поколения с индексом "7К-ОК" ("ОК" - "орбитальный корабль"; впоследствии стал именоваться "Союз"). Работа по программе, получившей название "Союз", продолжалась в течение пяти лет. С Байконура было проведено два пробных запуска экспериментального "7К-ОК" в беспилотном варианте - 26 ноября и 9 февраля 1967 г.

Лунный корабль

Вместе с "7К-ОК" был создан корабль с индексом "7К-Л1", предназначавшийся для облета Луны. Его первый испытательный беспилотный запуск состоялся 10 марта 1967 г.

Всего в 1967-1970 гг. было осуществлено семь запусков корабля в беспилотном варианте (под названиями "Космос-146", "-154" и "Зонд-4", "-5", "-6", "-7", "-8"). Советские пилотируемые полеты к Луне так и не начались.

Серия "Союз" и ее модификации

Первый пилотируемый полет корабля типа "7К- ОК" ("Союз-1") 23-24 апреля 1967 г. закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего спускаемая капсула корабля врезалась в землю на скорости 180 км/ч, космонавт Владимир Комаров погиб.

После аварии конструкция корабля претерпела изменения, было проведено 6 запусков в автоматическом режиме (без космонавтов). Первый успешный запуск доработанного корабля в пилотируемом режиме состоялся 26 октября 1968 г. - в полет на "Союзе-3" отправился космонавт Георгий Береговой.

В 1969 г. в связи с работами по долговременным орбитальным станциям ("Салют") на базе модификации "7К-ОК" началась разработка транспортного варианта кораблей - "7К- Т" ("транспортный"). Он отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос). Первый пилотируемый полет корабля "7К-Т" ("Союз-10") с тремя космонавтами на борту состоялся 23 апреля 1971 г., но из-за неполадок космонавты не смогли попасть на орбитальную станцию "Салют-1" и полет был прерван досрочно. Следующий запуск состоялся 6 июня 1971 г.: корабль "Союз-11" доставил на "Салют-1" первый экипаж. Однако при возвращении 30 июня 1971 г. космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля (первые "Союзы" могли вмещать до трех космонавтов, но без скафандров). Это был второй и последний случай катастроф с кораблями типа "Союз".

После катастрофы "Союза-11" корабль "7К-Т" был модифицирован, экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в скафандрах. Также были разработаны модификации для доставки экипажей на военные орбитальные пилотируемые станции "Алмаз". На орбиту летали варианты корабля, имевшие индексы "7К-С", "7К-МФ6". 17 июля 1975 г. корабль этого поколения ("Союз-19") произвел стыковку на орбите с американским кораблем Apollo 18 ("Аполлон-18").

Всего в 1967-1981 гг. было осуществлено 55 запусков кораблей серии "Союз" ("7К") разных модификаций: 38 полетов в пилотируемом варианте, 16 - в беспилотном и один аварийный запуск с двумя космонавтами. 5 апреля 1975 г. из- за аварии ракеты-носителя "Союз" корабль не вышел на околоземную орбиту, спускаемый аппарат с Василием Лазаревым и Олегом Макаровым отделился от ракеты и благополучно приземлился в Алтайской обл.

"Союз Т"

"Союз-Т" ("Т" - "транспортный") подвергся значительной модернизации, был оснащен бортовым компьютером, новыми системой управления, усовершенствованной двигательной установкой. За счет переоборудования спускаемого аппарата в состав экипажа корабля могло входить до трех человек в скафандрах.

Первый запуск корабля в беспилотном варианте был проведен 4 апреля 1978 г. Первый полет с экипажем из двух космонавтов ("Союз Т-2") состоялся 5-9 июня 1980 г. на станцию "Салют-6".

Всего в 1978-1986 гг. было проведено 17 запусков "Союзов Т": 14 с космонавтами на борту и 3 в беспилотном варианте. 26 сентября 1983 г. не состоялся запуск корабля с Владимиром Титовым и Геннадий Стрекаловым на борту. За 48 секунд до старта произошло возгорание ракеты-носителя "Союз- У", в результате сработала система аварийного спасения (САС) - космонавты в спускаемой капсуле корабля благополучно приземлились на безопасном расстоянии от места старта.

"Союз ТМ"

В 1986 г. был разработан вариант "Союз ТМ" ("ТМ" - "транспортный модифицированный").

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Первый беспилотный запуск был проведен 21 мая 1986 г. Первый пилотируемый полет состоялся 5 февраля - 30 июля 1987 г.: "Союз ТМ-2" доставил экипаж в составе двух космонавтов на орбитальную станцию "Мир".

Всего в 1986-2002 гг. осуществлено 34 запуска серии "Союз ТМ": 33 в пилотируемом варианте и один в беспилотном.

"Союз ТМА"

В 2002 г. разработан следующий вариант корабля - "Союз ТМА" ("ТМА" - "транспортный модифицированный антропометрический"). Эта модификация была приспособлена для полетов космонавтов ростом до 190 см (ранее - до 182 см). кроме того, была повышена защита экипажа от нагрузок при посадке.

Первый запуск проведен 30 октября 2002 г.: "Союз ТМА-1" доставил трех космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Всего в 2002-2011 гг. проведено 22 запуска "Союзов ТМА" - все с экипажами на борту и успешные.

"Союз ТМА-М"

"Союз ТМА-М" ("М" - "модернизированный") впервые был выведен на орбиту 8 октября 2010 г. Отличался от предыдущей серии тем, что был оснащен цифровой системой управления вместо аналоговой.

Всего в 2010-2016 гг. состоялось 20 запусков - все успешные.

"Союз МС"

Используемая в настоящее время версия корабля "Союз МС" создана на базе серии "Союз ТМА" путем глубокой модернизации. На новом корабле обновлены практически все внутренние системы.

Впервые "Союз МС" был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 г. Через двое суток, 9 июля, корабль доставил на МКС трех членов экспедиции МКС-48/49. 30 октября 2016 г. спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

Всего на 22 апреля 2017 г. включительно осуществлено четыре запуска корабля - все успешные.

Перспективный корабль

РКК "Энергия" ведет разработку многоразового пилотируемого корабля, получившего название "Федерация". В августе 2015 г. корпус его возвращаемого аппарата впервые демонстрировался широкой публике на авиасалоне МАКС в г. Жуковском (Московская обл.). Согласно Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг. (утверждена 23 марта 2016 г. постановлением правительства РФ), первый запуск "Федерации" в беспилотном варианте может состояться в 2021 г. с космодрома Восточный, а первый пилотируемый запуск - в 2023 г. 0сик/сау/спо/сап.