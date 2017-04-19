Космический корабль "Союз МС"

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 апреля 2017 г. в 10:13 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04".

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На Международную космическую станцию (МКС) отправятся два члена экспедиции МКС-51/52 - россиянин Федор Юрчихин (для него этот космический полет станет пятым по счету) и американец Джек Фишер (без опыта космических полетов). Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:22 мск в тот же день.

Союз МС-04 станет первым кораблем серии, который получит собственное имя. Как сообщили 19 апреля в пресс-службе Роскосмоса, "Союз" был назван "Арго" в честь корабля из древнегреческой мифологии.

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - российский пилотируемый космический корабль. Входит в семейство кораблей "Союз" (первый запуск состоялся в 1966 г., первый пилотируемый - в 1967 г.).

История проекта

Головной разработчик и производитель - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королёва (РКК "Энергия"; г. Королёв, Московская обл.).

Эскизный проект корабля, разработанный по заданию Федерального космического агентства (ныне - госкорпорация "Роскосмос"), был одобрен на заседании научно-технического совета РКК "Энергия" в августе 2011 г. "Союз МС", как и предыдущая модификация ("Союз ТМА-М"), создан на базе серии "Союз ТМА" (эксплуатировалась в 2002-2011 гг.) путем глубокой модернизации.

Предназначение

Предназначен для доставки экипажей на МКС (до 2011 г. эту функцию также осуществляли американские многоразовые корабли типа Space Shuttle, "Спейс Шаттл") и обратно на Землю. Выполняет роль корабля-спасателя в случаях вынужденной или аварийной эвакуации экипажа (при возникновении опасной ситуации на станции, заболевания или травмы космонавтов).

Кроме того, используется для доставки на станцию и возвращения на Землю небольших грузов (научно-исследовательской аппаратуры, личных вещей космонавтов, результатов экспериментов и др.), удаления отходов с МКС в бытовом отсеке.

Характеристики

Внешняя конфигурация "Союза МС" полностью соответствует кораблям двух предыдущих серий. Он состоит из трех отсеков: приборно-агрегатного, бытового и спускаемого аппарата.

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Длина - 6,98 м, максимальный диаметр - 2,72 м, диаметр жилых отсеков - 2,2 м.

Стартовая масса корабля - 7,22 т, масса спускаемого аппарата - около 2,9 т, масса полезного груза - до 100 кг (при экипаже из трех человек).

Рассчитан на экипаж от двух до трех человек (при росте космонавта 150-190 см и весе 50-95 кг). Полетный ресурс - 200 суток.

Стыковка с МКС может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме управления (командиром корабля).

Модернизация

В "Союзе МС" были обновлены практически все внутренние системы:

- Усовершенствована система управления движением и навигацией, которая обеспечивает связь с космонавтами на всем этапе полета. Благодаря ей обнаружение спускаемого аппарата занимает меньше времени.

- Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему ЕКТС- ТКА (впервые была установлена на грузовой корабль "Прогресс МС-01", запуск - 21 декабря 2015 г.). Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники- ретрансляторы "Луч-5" (в декабре 2015 г. система "Луч" в составе трех спутников была принята в эксплуатацию). Это позволяет поддерживать связь с кораблем практически в любой точке орбиты, а не только над территорией России, где расположены наземные станции связи.

- Вместо аппаратуры радиоконтроля орбиты применяется система автономной спутниковой навигации (АСН), которая позволяет определять параметры движения корабля по сигналам от спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS и тем самым упрощает задачу точного определения координат и скорости корабля на орбите (без привлечения дополнительных наземных средств). АСН позволяет определять параметры орбиты корабля с точностью до 5 м, координаты при сближении корабля со станцией - до одного метра (в перспективе будет доведена до 3-4 см).

- Модернизирована система стыковки и сближения со станцией.

- Научно-исследовательский институт точных приборов (Москва) заменил свою же систему "Курс-А" на "Курс-НА" (НА - "новая активная"). Она обеспечивает автономное сближение и стыковку корабля со станцией, в системе "Курс-НА" используются современные методы цифровой обработки сигналов. Кроме того, она вдвое легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению аппаратуры предыдущего поколения.

- Для надежности в состав стыковочного механизма введены дублирующие электродвигатели.

- Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на "Союзе МС" используется цифровая телевизионная система (поддерживает связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии).

- Повышена эффективность солнечных батарей путем увеличения их площади и мощности фотоэлементов. "Союз МС" получил дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов.

- На спускаемом аппарате корабля используемая ранее система запоминания информации (СЗИ) заменена на многоразовый "черный ящик". Модернизированная система СЗИ-М разработана Научно-производственным объединением измерительной техники (г. Королев Московской обл.; входит в структуру компании "Российские космические системы"). Этот небольшой прибор располагается под креслом пилота, может использоваться для полетов до 10 раз и имеет ударотеплозащитный корпус: способен выдержать удар о землю со скоростью до 540 км/ч и температуру до 700 градусов Цельсия в течение 30 мин. С его помощью во время полета записывается техническая информация, физиологические параметры космонавтов и аудиоинформация.

Запуски

Запуски проводятся с космодрома Байконур (Казахстан; арендуется Россией) с помощью ракеты-носителя "Союз- ФГ" (изготовитель - самарский Ракетно-космический центр "Прогресс"). В первых полетах корабля для отработки установленных на нем новых систем используется двухсуточная 34-витковая схема сближения с МКС вместо укороченной шестичасовой (начала применяться для пилотируемых кораблей с марта 2013 г.), когда корабль делает всего четыре витка вокруг Земли.

Всего осуществлено три запуска пилотируемого корабля - все успешные.

Впервые "Союз МС" был выведен на околоземную орбиту 7 июля 2016 г. Через двое суток, 9 июля, корабль доставил на МКС членов экспедиции МКС-48/49, а 30 октября спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

Второй корабль - "Союз МС-02" с экипажем МКС-49/50 - был запущен 19 октября 2016 г. Стыковка со станцией состоялась 21 октября 2016 г. Корабль находился в составе МКС до 10 апреля 2017 г.: после отделения от станции спускаемый аппарат корабля вернул экипаж на Землю.

17 ноября 2016 г. выведен в космос третий корабль. 20 ноября он доставил на МКС трех членов экспедиции МКС-50/51.

Перспектива

Впоследствии на основе новых технических решений пилотируемого "Союза МС", а также автоматического грузового корабля "Прогресс МС" (начал эксплуатироваться в 2015 г.) РКК "Энергия" планирует создать многоразовый пилотируемый транспортный корабль, получивший название "Федерация". В августе 2015 г. корпус его возвращаемого аппарата впервые демонстрировался широкой публике на авиасалоне МАКС в г. Жуковском (Московская обл.). Согласно Федеральной космической программе России на 2016-2025 гг. (утверждена 23 марта 2016 г. постановлением правительства РФ), первый запуск "Федерации" в беспилотном варианте может состояться в 2021 г. с космодрома Восточный, а первый пилотируемый - в 2023 г.