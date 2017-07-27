Экспедиция МКС-52/53. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 28 июля 2017 г. в 18:41 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05". На Международную космическую станцию (МКС) отправится экспедиция МКС-52/53.

ТАСС/Ruptly

В основной состав экипажа входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Италии Паоло Несполи. Для россиянина и американца это будет второй космический полет, для итальянца - третий.

Программа экспедиции

После стыковки "Союза МС-05" с МКС, которая запланирована на 29 июля в 01:01 мск, члены экспедиции МКС-52/53 присоединятся к находящимся в настоящее время на станции Федору Юрчихину (Россия), Джеку Фишеру (США) и Пэгги Уитсон (США). В таком составе объединенный экипаж будет работать на МКС до начала сентября 2017 г. Затем Юрчихин, Фишер и Уитсон вернутся на Землю.

Первоначально работы будут вестись по программе 52-й основной экспедиции. С середины сентября 2017 г., после прибытия на МКС очередного экипажа, Рязанский, Брезник и Несполи продолжат работы по программе 53-й экспедиции.

Экипажу предстоит провести около 200 научных экспериментов в области физики, химии, медицины, экологии др. В частности, в программу входит российский эксперимент "Терминатор" по изучению слоистых атмосферных структур (серебристых облаков) на высотах верхней мезосферы - нижней термосферы. В ходе эксперимента планируется проводить измерения в окрестности так называемого "солнечного терминатора" - линии светораздела, отделяющей освещенную часть объекта от неосвещенной.

Рязанскому и Юрчихину предстоит фотографировать серебристые облака одновременно в разных участках спектра - видимом и инфракрасном. В перспективе эти данные планируется использовать для построения новых климатических моделей и прогнозирования погоды.

На 17 августа запланирован выход в открытый космос по российской программе. Рязанский и Юрчихин протестируют новый скафандр "Орлан-МКС", доставленный на станцию в июне 2017 г. на грузовом корабле "Прогресс МС-06". Во время выхода космонавты также запустят в космос научные микро- и наноспутники, в том числе "Томск-ТПУ-120" - первый отечественный спутник, корпус которого напечатан на 3D-принтере.

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В задачи экипажа МКС-52/53 также входит поддержание работоспособности станции, обеспечение расстыковок с МКС пилотируемого "Союза МС-04" и грузового корабля "Прогресс МС-06", а также стыковок "Союза МС-06" и американских грузовых кораблей Dragon, Cygnus. Члены экипажа будут проводить фото- и видеосъемку хроники полета МКС.

Талисманом экипажа и индикатором невесомости, которого по традиции выбирает командир корабля, станет игрушечный гном Рязанского. Другие члены экспедиции также возьмут с собой игрушки своих детей. В частности, американец Брезник отправится в космос с маленьким плюшевым медвежонком.

По плану, Рязанский, Брезник и Несполи должны провести в космосе около 139 суток. Возвращение на Земле намечено на декабрь 2017 г.

Экипаж

Сергей Рязанский (командир корабля "Союз МС-05", бортинженер экспедиции МКС-52/53) - космонавт-испытатель отряда космонавтов госкорпорации "Роскосмос". Родился 13 ноября 1974 г. в Москве. Внук ученого-конструктора Михаила Рязанского, участвовавшего в создании первого искусственного спутника Земли (он разработал радиосистему, с помощью которой спутник передавал сигналы с орбиты). Окончил биологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1996), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2015). Кандидат биологических наук (2006).

С 1996 г. работает в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, в настоящее время - старший научный сотрудник. 29 мая 2003 г. был зачислен в отряд космонавтов ИМБП, с 31 декабря 2010 г. - в отряде "Роскосмоса". Принимал участие в проекте "Марс-500" по имитации космического полета на Марс: был командиром экипажей 14-суточного контрольного (2007) и 105-суточного подготовительного (2009) экспериментов.

Совершил один полет в космос в сентябре 2013 г. - марте 2014 г. (166 сут. 6 ч 26 мин.) в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-10М" и экспедиции МКС-38/37. Выполнил три выхода в открытый космос (общая продолжительность - 19 ч 48 мин.). Совершил около 750 прыжков с парашютом. Является председателем Российского движения школьников (с 2016 г.). Герой РФ (2015), летчик- космонавт РФ (2015). Женат, имеет двух сыновей и двух дочерей.

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Рэндольф Брезник (бортинженер "Союза МС-05" и МКС-52, командир МКС-53) - астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Родился 11 сентября 1967 г. городе Форт-Нокс (штат Кентукки, США). Окончил Военный колледж "Цитадель" (1989), Теннессийский университет в Ноксвилле (2002), Военно-воздушную академию США (2008). Военно-морской летчик, полковник ВВС США.

Проходил службу в Корпусе морской пехоты на авиабазах Каноэ Бэй на Гавайах, Эль-Торо и Мирамар в Калифорнии. В составе истребительно-штурмовой авиаэскадрильи морской пехоты участвовал в боевых действиях в районе Персидского залива (операции "Южный дозор" и "Освобождение Ирака"). Освоил 79 типов летательных аппаратов, общий налет - более 4,5 тыс. часов. 6 мая 2004 г. зачислен в отряд астронавтов NASA. Совершил один полет в космос 16-27 ноября 2009 г. (10 сут. 19 ч 21 мин.) в качестве специалиста полета на шаттле Atlantis, в программу входило посещение МКС. Выполнил два выхода в открытый космос (общая продолжительность - 11 ч 50 мин.). Женат, имеет сына и дочь.

Паоло Несполи (бортинженер "Союза МС-05" и МКС-52/53) - астронавт Европейского космического агентства, представитель Италии. Родился 6 апреля 1957 г. в Милане. Окончил Политехнический университет в Нью-Йорке, США (1989), Флорентийский университет (1990). Майор запаса ВС Италии (1987). Служил в военной школе парашютистов в городе Пизе (инструктором по парашютному спорту), штурмовом батальоне Итальянских сил специального назначения, в составе итальянского контингента Международных миротворческих сил в Бейруте (Ливан).

Работал инженером-конструктором в компании Proel Tecnologie. Затем - в структурах ЕКА: Центре по отбору и подготовке астронавтов в Кёльне (Германия) и Центре космических исследований и технологий в Нордвейке (Нидерланды). 1 августа 1998 г. был зачислен в отряд астронавтов ЕКА. Совершил два полета в космос общей продолжительностью 174 сут. 9 ч 40 мин. Первый полет состоялся 23 октября - 7 ноября 2007 г. в качестве специалиста полета на шаттле Discovery с посещением МКС. С 15 декабря 2010 г. по 23 мая 2011 г. был бортинженером корабля "Союз ТМА-20" и экспедиции МКС-26/27. Женат, имеет дочь и сына.