Российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 28 июля 2017 г. в 18:41 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-05". На Международную космическую станцию (МКС) отправится экспедиция МКС-52/53.

В основной состав экипажа входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА), представитель Италии Паоло Несполи.

Ракета-носитель

"Союз-ФГ" - российская одноразовая ракета космического назначения. Входит в семейство ракет-носителей "Союз" (создано на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7).

Основное назначение - запуски к Международной космической станции (МКС) пилотируемых кораблей типа "Союз" (разработчик - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королёва; г. Королёв, Московская обл.). В настоящее время "Союз-ФГ" является единственной космической ракетой, используемой Россией в пилотируемой программе. Кроме того, в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" (НПО им. С.А. Лавочкина; г. Химки Московской обл.) осуществляются запуски иностранных космических аппаратов в рамках коммерческих программ.

Ракета разработана и производится самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс". Создана на базе "Союза- У" (эксплуатируется с 1973 г.). В отличие от "Союза-У" в модификации "Союз-ФГ" используются модернизированные двигатели с новыми форсуночными головками (сокращение "ФГ" отображено в названии), что позволило увеличить грузоподъемность носителя на 250-300 кг.

Характеристики

"Союз-ФГ" - трехступенчатая ракета-носитель среднего класса.

Длина - 49,5 м, максимальный диаметр - 10,3 м, стартовая масса - порядка 313 т, максимальная грузоподъемность - 7,4 т.

На первом этапе полета работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором (после отделения боковых блоков) - только двигатель центрального блока. Запуск двигателей производится на Земле, что дает возможность при возникновении неисправностей отменять старт ракеты. В каждом боковом блоке установлено по двигателю РД-107А, в центральном - РД-108А (разработчик - НПО "Энергомаш", г. Химки Московской обл.; изготовитель - самарское ПАО "Кузнецов", бывшее предприятие "Моторостроитель"). На третьей ступени применяется РД-0110 Конструкторского бюро химавтоматики (Воронеж). Все двигатели в качестве топлива используют керосин (окислитель - жидкий кислород).

В составе "Союза-ФГ" могут применяться головные обтекатели диаметром 2,7; 3,0; 3,3 или 3,715 м.

Запуски

Запуски проводятся с космодрома Байконур, который арендуется Россией у Казахстана.

Впервые ракета стартовала 21 мая 2001 г. и вывела в космос автоматический корабль "Прогресс M1-6" с грузами для МКС. Затем с ее помощью было запущено еще два грузовых корабля серии "Прогресс М1" (в 2001 и 2002 гг.), на которых проходила летная отработка носителя. Первый запуск с пилотируемым кораблем ("Союз ТМА-1") состоялся 30 октября 2002 г. Впервые "Союз-ФГ" стартовал с разгонным блоком "Фрегат" 2 июня 2003 г.: в космос была выведена европейская автоматическая межпланетная станция Mars Express. 7 июля 2016 г. с помощью ракеты был осуществлен первый запуск пилотируемого корабля новой модификации "Союз МС".

Всего к 27 июля 2017 г. осуществлено 59 запусков ракеты-носителя - все успешные. Из них три проведено с грузовыми кораблями ("Прогресс М1"), 46 - с пилотируемыми (22 - с "Союзом ТМА", 20 - с "Союзом ТМА-М", четыре - с "Союзом МС"), 10 - с разгонным блоком "Фрегат".

Предыдущий запуск "Союза-ФГ" состоялся 20 апреля 2017 г.: ракета вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-04" с двумя членами экспедиции МКС-51/52.

Перспектива

Федеральной космической программой России на 2016-2025 гг. (утверждена 23 марта 2016 г. постановлением правительства РФ) предусмотрено использование "Союза-ФГ" для пилотируемых запусков до 2020 г. включительно. Затем, как планируется, его заменит ракета-носитель "Союз-2.1а".