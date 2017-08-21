Компания Essar Oil Limited. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 49,13% акций индийской нефтяной корпорации Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и связанных с ней компаний. Одновременно, такую же долю в компании приобрел консорциум международных инвесторов с участием сингапурского трейдера Trafigura и российской инвестиционной группы UCP (United Capital Partners).

Стоимость приобретения 98,26% акций в Essar Oil Limited "Роснефтью" и консорциумом международных инвесторов составила $12,9 млрд.

Корпорация Essar (включает в себя EOL) была учреждена в 1969 году. Первоначально занималась строительством портовых сооружений, инвестициями в создание торгового флота. В 1990-х годов компания стала расширять свою деятельность: занялась сталелитейным производством, разработкой нефтегазовых месторождений в Индии и за рубежом, а также строительством нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время Essar является крупным конгломератом, специализирующимся на нефтедобыче, строительстве, грузоперевозках, телекоммуникациях, сборке автомобилей, финансовых и инвестиционных услугах.

Владельцы корпорации Essar - братья Шаши и Рави Руйя. По данным журнала Forbes, их состояние в августе 2017 года оценивалось в $2,1 млрд. Они занимают 11-ю строчку в списке богатейших людей Индии.

Essar Oil Limited

Нефтегазовым бизнесом в рамках корпорации Essar занимается компания EOL. Ей принадлежит запущенный в 2008 году нефтеперерабатывающий завод в городе Вадинар - второй по мощности в Индии. Мощность переработки нефти на нем в настоящее время составляет 20 млн т в год. В числе других активов EOL - три действующих и пять перспективных нефтегазовых месторождений в Индии. Кроме них корпорация Essar владеет также рядом месторождений в Нигерии, Вьетнаме, Индонезии и на Мадагаскаре, а также НПЗ в Англии, но они принадлежат другому подразделению корпорации - Essar Energy. Также EOL владеет в Индии сетью из 3,6 тыс. АЗС.

До 2016 года Essar через Essar Energy владела только 72% акций в EOL, остальные акции находились в свободном обращении на бирже. В 2016-2017 годах Essar выкупила большую часть акций миноритариев, доведя свою долю почти до 100%.

Выручка EOL по итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2016 года, - 661 млрд рупий (около $10 млрд, снижение на 29% по сравнению с предыдущим годом), чистая прибыль - 15,2 млрд рупий ($230 млн, рост на 42%). В 2017 году компания отчет не публиковала.

Глава совета директоров EOL - Прашант Руйя (сын Шаши Руйя), генеральный директор - Лалит Кумар Гупта.

Переговоры о приобретении

В 2012 году власти Индии обвинили EOL в уклонении от налогов. Кроме того, в середине 2010-х годов корпорация Essar столкнулась с быстрым ростом долговых обязательств, в настоящее время они оцениваются в $5 млрд.

В июле 2015 года "Роснефть" и корпорация Essar подписали контракт на поставку в Индию 100 млн т нефти в течение 10 лет (основные условия контракта стороны согласовали в декабре 2014 года во время визита в Дели президента РФ Владимира Путина). Дата начала поставок и цена контракта не разглашались. Тогда же компании подписали документ о вхождении "Роснефти" в уставной капитал НПЗ в Вадинаре.

В марте 2016 года глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил о планах компании закрыть сделку по покупке 49-процентной доли в EOL к концу 2016 года. 15 октября 2016 года "Роснефть" объявила о приобретении 49% акций EOL.

ВТБ предоставит индийской компании $3,9 млрд на реструктуризацию долга.