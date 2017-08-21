США в Афганистане с 2001 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 августа 2017 года, по сообщению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент США Дональд Трамп намерен изложить новую стратегию Соединенных Штатов по Афганистану и Южной Азии. Ранее, 18 августа 2017 года глава государства провел заседание Совета национальной безопасности, основной темой которого стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным СМИ, на заседании были рассмотрены различные варианты действий в Афганистане - от увеличения численности контингента до полного вывода американских военнослужащих из страны. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о действиях США в Афганистане с 2001 года.

7 октября 2001 года США при поддержке Великобритании начали в Афганистане операцию "Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom - Afghanistan). Она стала ответом на террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Перед военными была поставлена задача уничтожить базы террористов на территории Афганистана и захватить руководителей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Операция, начавшаяся ракетно-бомбовым ударом по Кабулу и Кандагару, не была согласована с ООН. Союзниками США и Великобритании выступили Австралия и Канада, на территории Афганистана их поддерживал Объединенный исламский фронт спасения Афганистана (Северный альянс). Впоследствии число участников коалиции возросло до 50, а американо-британская оперативная группировка, непосредственно участвовавшая в боевых действиях, насчитывала до 55 тыс. человек. 25 ноября в Афганистане высадились наземные силы США. В результате активной фазы операции, продолжавшейся два с половиной месяца, отряды талибов и формирования "Аль-Каиды" были вытеснены в южные и восточные районы страны, часть боевиков перебралась в соседний Пакистан.

В декабре 2001 года войска коалиции получили мандат Совета Безопасности ООН и были преобразованы в Международные силы по содействию безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force in Afghanistan, ISAF; ИСАФ). Они обеспечивали безопасность и способствовали процессу восстановления страны. В общей сложности в период с 2001 по 2014 год в состав ИСАФ входили подразделения 50 стран - 28 стран НАТО и 22 стран - партнеров альянса. Численность этой коалиции была непостоянной. На пике - в 2012 году - она достигала 130 тыс. человек. Численность американского контингента составляла в разные годы от 1/2 до 3/4 состава ИСАФ (пик в 2011 году - 101 тыс., в 2012 году - 66 тыс.).

В рамках продолжавшейся операции "Несокрушимая свобода" около 10 тыс. американских военных занимались поиском и ликвидацией отрядов талибов и "Аль-Каиды". 2 мая 2011 года американским спецназовцам удалось ликвидировать в Пакистане руководителя "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена.

В конце мая 2014 года Обама, заявил, что США завершают свою военную миссию в Афганистане к концу 2014 году. "Афганцы возьмут на себя полную ответственность за свою безопасность, наша боевая миссия завершится. Война Америки в Афганистане ответственным образом подойдет к концу", - провозгласил президент США. За годы ведения активных боевых действий (2001-2014) в Афганистане погибло около 2,4 тыс. граждан США.

В декабре 2014 году иностранные войска были выведены из страны, контроль за ситуацией был передан афганской армии и силам безопасности.

На территории Афганистана остались лишь 9,8 тыс. американских военнослужащих. Планировалось, что к концу 2016 года их число должно было сократиться вдвое, а в 2017 году они должны были покинуть страну. Однако 6 июля 2016 года Обама заявил, что Соединенные Штаты сохранят в Афганистане контингент численностью 8,4 тыс. военнослужащих. По его словам, это вызвано "неустойчивой ситуацией" в стране. "Афганская армия и силы безопасности контролируют Кабул, крупнейшие города и основные пути сообщения в стране, но они пока не так сильны, как это необходимо", - добавил президент США.

В задачи американских военных входит подготовка афганских сил безопасности и участие в проведении целенаправленных контртеррористических операций. 13 апреля 2017 года США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу GBU-43/B на позиции боевиков в провинции Нангархар. В июле 2017 года глава Национальной разведки США Дэниел Коутс отметил, что обстановка в стране ухудшается, талибы и боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), наращивающие в последние годы свое присутствие в Афганистане, продолжают захватывать новые территории.