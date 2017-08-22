Уголовное дело в отношении Никиты Белых. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2017 года в Пресненском районном суде Москвы началось предварительное слушание по уголовному делу экс-главы Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Никита Белых

Никита Белых (род. 1975), один из лидеров партии "Союз правых сил" (СПС; действовала до 2008 года), бывший и. о. заместителя губернатора Пермской области и депутат Законодательного собрания области от СПС.

Возглавлял Кировскую область с января 2009-го по июль 2016 года.

18 декабря 2008 года областной парламент утвердил Никиту Белых в должности руководителя региона по представлению президента РФ. Он вступил в должность 15 января 2009 года. В январе 2014-го Белых был назначен временно исполняющим главы области. 14 сентября 2014 года он одержал победу на выборах губернатора Кировской области с результатом 69,98% голосов.

Задержание и арест

24 июня 2016 года в Москве, в одном из ресторанов торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, Никита Белых был задержан с поличным в момент получения им €200 тыс. наличными. Купюры, пропитанные специальным раствором, достоинством по €100 передал губернатору предприниматель Юрий Судгаймер. В тот же день Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ (СК РФ) возбудило в отношении Белых уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По первоначальной версии следствия, Белых получил €400 тыс.

Операцию по задержанию Белых разработали и провели сотрудники СК и Федеральной службы безопасности РФ. По версии следствия, полученные губернатором деньги являлись очередным траншем взятки от руководства АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". За денежное вознаграждение Белых оказывал компаниям общее покровительство и способствовал включению их инвестиционных проектов в перечень приоритетных для Кировской области. Помимо того, оба предприятия получили права аренды на лесные участки в Кировской области без проведения предусмотренного законодательством аукциона.

По данным следствия, первую взятку в размере €200 тыс. Белых получил в 2011-2012 гг. через посредников от предпринимателя Альберта Ларицкого, который в тот период владел АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" (позднее реорганизована в ООО "Лесохозяйственная управляющая компания"). В 2013 году собственником обоих предприятий стал Юрий Судгаймер. В 2014-2016 гг. Белых потребовал и получил от предпринимателя через посредника взятку €400 тыс. При получении половины этой суммы он и был задержан.

Никита Белых не признает свою вину. Он не отрицает получения денежных средств, но утверждает, что они предназначались для нужд города.

25 июня 2016 года губернатору было предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы санкционировал его арест до 24 августа. Впоследствии суд неоднократно продлевал срок содержания Белых под стражей.

Отставка

28 июля 2016 года глава государства Владимир Путин отрешил Никиту Белых от должности руководителя Кировской области с формулировкой "в связи с утратой доверия" президента РФ.

Арест имущества

10 августа 2016 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Белых и его бывшей жены Эллы - садовый дом и участок в Одинцовском районе Московской области, автомобиль, двухкомнатную квартиру в Перми, а также долю в другой пермской квартире. Кроме того, суд наложил арест на 400 тыс. руб., находившихся на банковских счетах экс-губернатора. 12 октября Мосгорсуд удовлетворил жалобу адвокатов Белых и отменил решение районного суда, постановив отправить вопрос на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.

10 ноября 2016 года Басманный суд столицы повторно арестовал имущество экс-губернатора. При этом следствие отказалось от ареста земельного участка и дома в Одинцовском районе Подмосковья, так как они принадлежали бывшей жене Белых.

Новые обвинения

9 марта 2017 года в отношении Никиты Белых было возбуждено новое уголовное дело о получении взятки (подробности не разглашались).

Оба дела были объединены в одно производство. 17 марта того же года Никите Белых в окончательной редакции были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в двух эпизодах. По данным следствия, Белых лично и через посредника было передано в общей сложности €600 тыс.

29 марта 2017 года стало известно о завершении следственных действий в отношении бывшего губернатора Кировской области. В апреле 2017 года Белых приступил к ознакомлению с материалами делами (45 томов). В рамках расследования были допрошены более 200 человек.

Содержание под стражей

Срок содержания под стражей экс-губернатору продлен до 24 сентября 2017 года. Ходатайство защиты о переводе Белых из СИЗО под домашний арест суд отклонил.

Находясь в следственном изоляторе, экс-губернатор неоднократно обращался к администрации СИЗО в связи с ухудшением здоровья. Также он подал просьбу разрешить проведение церемонии бракосочетания, однако следователь отказал ему в этом. По данным СМИ, избранницей Белых является жительница Московской области, выпускница филологического факультета Московского государственного университета Екатерина Рейферт.

Судебный процесс

3 августа 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Белых и направила уголовное дело в Пресненский районный суд Москвы суд для рассмотрения по существу.