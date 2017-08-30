Что сделал Мишел Темер за год на посту президента Бразилии. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2017 года исполняется год с момента официального вступления Мишела Темера в должность президента Бразилии.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила обзор его деятельности за прошедший период.
12 мая 2016 года Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии постановил начать рассмотрение вопроса об импичменте президента Дилмы Руссефф. Она была отстранена от управления государством, а временным президентом страны, согласно конституции, стал вице-президент Мишел Темер. 31 августа 2016 года Руссефф был объявлен импичмент, а новым главой государства в соответствии с законодательством стал вице-президент. В тот же день Темер вступил в должность президента Бразилии. Он будет возглавлять страну до окончания мандата своей предшественницы, то есть до декабря 2018 года.
На момент прихода к власти Темера экономика Бразилии находилась в состоянии кризиса. В 2015 году она вошла в фазу рецессии, и по итогам года ВВП страны сократился на 3,8%, а в 2016 году - на 3,6%. Уровень ВВП на душу населения в текущих ценах в 2015-2016 годах сокращался более чем на 4% ежегодно и составил около $8,6 тыс. (для сравнения, в 2011-2014 годах этот показатель в среднем равнялся $12,4 тыс.). Уровень инфляции в 2015 году достиг 7,9%, в 2016 году - 8,3%.
По данным минтруда Бразилии, число рабочих мест в стране с 1 января по 31 декабря 2015 года сократилось на 1,51 млн, что стало самым худшим показателем с 1985 года. Уровень безработицы достиг 11% (более 11 млн человек). В 2016 году дефицит федерального бюджета Бразилии составил рекордную сумму 154,2 млрд реалов ($49,2 млрд), хотя властям удалось уложиться в законодательно установленный на этот год лимит бюджетного дефицита (170,5 млрд реалов, или $54,5 млрд).
Ответственность за сложную экономическую ситуацию и ухудшение благосостояния населения Темер возложил на предыдущую администрацию. Приоритетом деятельности нового главы государства стала борьба с экономической рецессией, сокращение безработицы и бюджетного дефицита, а также создание новых рабочих мест.
В 2017 году благодаря мерам, принятым новым правительством, экономическое положение начало постепенно улучшаться. По информации Бразильского института географии и статистики (IBGE), в первом квартале 2017 года ВВП страны вырос на 1%. Однако, согласно прогнозу центробанка Бразилии, в дальнейшем темпы роста ВВП замедлятся и по итогам года могут составить лишь 0,49%.
Между тем дефицит бюджета продолжил расти. В августе 2017 года правительство было вынуждено пересмотреть максимально допустимое значение этого показателя на 2017 год со 139 млрд реалов ($44 млрд) до 159 млрд реалов ($50,4 млрд), а на 2018 год - со 129 млрд реалов ($41 млрд) до 159 млрд реалов ($50,4 млрд).
Также правительству пока не удалось справиться с ростом безработицы. По данным IBGE, в первом квартале 2017 года уровень безработицы в стране составил 13,7%, или почти 14 млн человек, а во втором квартале - 13%, или 13,4 млн человек.
На посту президента Темер стал инициатором реформ с целью сокращения чрезмерных расходов госбюджета. Так, в декабре 2016 года была одобрена конституционная поправка, согласно которой в течение ближайших 20 лет рост основных расходов федерального правительства не должен превышать уровень инфляции предыдущего года. Эта мера направлена на устранение бюджетного дефицита и привлечение иностранных инвестиций. Хотя Темер утверждал, что сокращение госрасходов не затронет сферы образования и здравоохранения, по стране прошли манифестации против данной инициативы, которые в ряде случаев привели к столкновениям с полицией.
Забастовки и массовые демонстрации граждан были спровоцированы и другими проектами Темера - реформами трудового законодательства и пенсионной системы.
Реформа трудового законодательства расширила права работодателей и ограничила права профсоюзов. В частности, она предусматривает отмену обязательного налога на содержание профсоюзов, сокращение обеденного перерыва с часа до получаса (при сокращении рабочего дня также на полчаса), разрешение выплачивать тринадцатую зарплату (в соответствии с бразильским законодательством, она является обязательной) по частям, а не единовременно, увеличение срока временных трудовых контрактов с трех до четырех месяцев. Трудовая реформа была одобрена Федеральным сенатом в июле 2017 года.
Законопроект реформы пенсионной системы предусматривает установление минимального возраста для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 для женщин (минимальный возраст выхода на пенсию по старости не установлен; пенсия в полном объеме, равная среднему ежемесячному заработку гражданина за все годы трудового стажа, начисляется мужчинам, если в сумме возраст человека и период его рабочего стажа составляет не менее 95 лет, для женщин - не менее 85).
В настоящее время законопроект о пенсионной реформе проходит рассмотрение в Национальном конгрессе, где в его отношении нет однозначного мнения. С одной стороны, сокращение социальных расходов за счет пенсий поможет уменьшить бюджетный дефицит, с другой стороны, законодатели опасаются принимать столь непопулярную у населения меру в год перед парламентскими выборами.
Несмотря на недовольство граждан, Темер заявил, что намерен и дальше продолжать курс на проведение структурных реформ вплоть до окончания своего президентского срока.
В сентябре 2016 г. Мишел Темер объявил о начале процесса приватизации ряда инфраструктурных объектов с целью сокращения роли государства в экономике (государственный сектор продолжает играть важную роль в Бразилии, несмотря на масштабную приватизацию 1990-х гг.; ему частично или полностью принадлежат некоторые нефтяные, энергетические и оборонные предприятия, крупные инфраструктурные объекты, компании финансового сектора), содействия экономическому росту и созданию рабочих мест. Приватизация затронула главным образом транспортную сферу: в частную собственность были переданы несколько аэропортов, участков железной дороги и межгородских трасс.
В августе 2017 г. власти приняли решение о реализации нового этапа приватизации, в рамках которого в частное владение планируют передать более 50 бразильских государственных компаний и объектов, в том числе Монетный двор Бразилии (одна из структур Министерства финансов, занимающаяся производством монет, банкнот и паспортов), ряд аэропортов, электростанций, портов и т. д. Благодаря приватизации правительство рассчитывает привлечь ресурсы в размере 44 млрд реалов (около 14 млрд долларов).
Мишел Темер поддерживает добрые отношения с президентом США Дональдом Трампом. В июле 2017 г. на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге состоялась личная встреча глав двух стран, в ходе которой Трамп высказал одобрение реформам, проводимым Темером. Также президенты Бразилии и США взаимодействуют по вопросу ситуации в Венесуэле, переживающей с конца 2014 г. тяжелый экономический кризис, который в последнее время усугубляется противостоянием правительства президента Николаса Мадуро с законодательной властью.
Мишел Темер критически относится к действиям президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Бразилии неоднократно призывал к восстановлению демократии в Венесуэле, к проведению свободных выборов и освобождению заключенных оппозиционеров. Позиция бразильского президента по венесуэльскому вопросу полностью совпадает с позицией Организации американских государств (ОАГ) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), членом которых является Бразилия.
В июне 2017 г. Мишел Темер посетил с официальным визитом в Россию (ранее он уже приезжал в нашу страну в качестве вице-президента). Во время двухдневного пребывания в Москве Темер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым, провел встречу с российскими инвесторами. По итогам переговоров с российским президентом был подписан ряд документов, в том числе совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге и ряд меморандумов о межведомственном сотрудничестве в области экономики, инвестиций, транспорта.
За год президентства Мишел Темер оказался фигурантом ряда скандалов, которые сильно сказались на его рейтинге. Самый громкий из них произошел в мае 2017 г., когда братья Жоэсли и Уэсли Батиста, владельцы бразильской компании JBS SA ("Жота-бэ-эсэ"), одного из крупнейших в мире производителей говядины, передали в Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии аудиозапись. На ней Темер якобы просит "купить молчание" бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, инициировавшего импичмент Дилмы Руссефф. В отношении Темера было начато расследование по обвинению в коррупции, попытке препятствования правосудию и организации преступного сообщества. В связи с этим оппозиционные политики направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе несколько запросов об импичменте президента. На фоне скандала несколько партий вышли из правящей коалиции, тем самым лишив правительство своей поддержки в парламенте. Мишел Темер заявил, что обличающая его запись была сфабрикована, и отказался добровольно уходить в отставку. 26 июня генпрокуратура Бразилии направила в ФВС запрос о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. Ему вменяли получение крупной суммы денег от Жоэсли Батисты в период с марта по апрель 2017 г. Согласно бразильскому законодательству, глава государства имеет частичный иммунитет от судебного преследования, поэтому предъявлять ему обвинения может только ФВС, который, в свою очередь, должен предварительно заручиться поддержкой парламента. 2 августа нижняя палата парламента проголосовала против предъявления Темеру обвинений.
На фоне скандала в мае в стране прошли массовые антиправительственные демонстрации с требованием отставки Темера и проведения досрочных президентских выборов, приведшие к столкновениям с полицией и нападению на ряд правительственных зданий. Для наведения порядка Мишел Темер распорядился задействовать армейские части в столице страны Бразилиа, вблизи зданий федеральных органов власти. Указ вскоре был отменен по причине "прекращения актов вандализма и насилия", однако оппозиция обвинила президента в превышении полномочий и нарушении конституции, так как "в функции вооруженных сил не входит подавление народных манифестаций".
Уровень одобрения президента Мишела Темера среди населения Бразилии с момента вступления его в должность находится на крайне низком уровне. По данным исследовательской компании Ipsos, в середине сентября 2016 г. лишь 8% респондентов положительно оценили деятельность правительства Темера, 31% охарактеризовали ее как "удовлетворительную", а 45% - как "отрицательную". Впоследствии рейтинги Мишела Темера продолжили ухудшаться, чему способствовали многочисленные коррупционные скандалы в правительстве, а также сохранение экономических проблем. По оценкам Ipsos, в январе 2017 г. лишь 6% респондентов положительно оценили работу правительства Темера, 27% - удовлетворительно и 59% - негативно. К июлю 2017 г. уровень одобрения Мишела Темера населением снизился до 2%, 11% респондентов Ipsos отозвались об его правлении как об "удовлетворительном" и 85% оценили его как "отрицательное". Сам Мишел Темер заявляет, что ему не требуется высокий рейтинг для проведения реформ, необходимых стране.