Что сделал Мишел Темер за год на посту президента Бразилии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2017 года исполняется год с момента официального вступления Мишела Темера в должность президента Бразилии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила обзор его деятельности за прошедший период.

Приход к власти

12 мая 2016 года Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии постановил начать рассмотрение вопроса об импичменте президента Дилмы Руссефф. Она была отстранена от управления государством, а временным президентом страны, согласно конституции, стал вице-президент Мишел Темер. 31 августа 2016 года Руссефф был объявлен импичмент, а новым главой государства в соответствии с законодательством стал вице-президент. В тот же день Темер вступил в должность президента Бразилии. Он будет возглавлять страну до окончания мандата своей предшественницы, то есть до декабря 2018 года.

Экономические показатели

На момент прихода к власти Темера экономика Бразилии находилась в состоянии кризиса. В 2015 году она вошла в фазу рецессии, и по итогам года ВВП страны сократился на 3,8%, а в 2016 году - на 3,6%. Уровень ВВП на душу населения в текущих ценах в 2015-2016 годах сокращался более чем на 4% ежегодно и составил около $8,6 тыс. (для сравнения, в 2011-2014 годах этот показатель в среднем равнялся $12,4 тыс.). Уровень инфляции в 2015 году достиг 7,9%, в 2016 году - 8,3%.

По данным минтруда Бразилии, число рабочих мест в стране с 1 января по 31 декабря 2015 года сократилось на 1,51 млн, что стало самым худшим показателем с 1985 года. Уровень безработицы достиг 11% (более 11 млн человек). В 2016 году дефицит федерального бюджета Бразилии составил рекордную сумму 154,2 млрд реалов ($49,2 млрд), хотя властям удалось уложиться в законодательно установленный на этот год лимит бюджетного дефицита (170,5 млрд реалов, или $54,5 млрд).

Ответственность за сложную экономическую ситуацию и ухудшение благосостояния населения Темер возложил на предыдущую администрацию. Приоритетом деятельности нового главы государства стала борьба с экономической рецессией, сокращение безработицы и бюджетного дефицита, а также создание новых рабочих мест.

В 2017 году благодаря мерам, принятым новым правительством, экономическое положение начало постепенно улучшаться. По информации Бразильского института географии и статистики (IBGE), в первом квартале 2017 года ВВП страны вырос на 1%. Однако, согласно прогнозу центробанка Бразилии, в дальнейшем темпы роста ВВП замедлятся и по итогам года могут составить лишь 0,49%.

Между тем дефицит бюджета продолжил расти. В августе 2017 года правительство было вынуждено пересмотреть максимально допустимое значение этого показателя на 2017 год со 139 млрд реалов ($44 млрд) до 159 млрд реалов ($50,4 млрд), а на 2018 год - со 129 млрд реалов ($41 млрд) до 159 млрд реалов ($50,4 млрд).

Также правительству пока не удалось справиться с ростом безработицы. По данным IBGE, в первом квартале 2017 года уровень безработицы в стране составил 13,7%, или почти 14 млн человек, а во втором квартале - 13%, или 13,4 млн человек.

Реформы

На посту президента Темер стал инициатором реформ с целью сокращения чрезмерных расходов госбюджета. Так, в декабре 2016 года была одобрена конституционная поправка, согласно которой в течение ближайших 20 лет рост основных расходов федерального правительства не должен превышать уровень инфляции предыдущего года. Эта мера направлена на устранение бюджетного дефицита и привлечение иностранных инвестиций. Хотя Темер утверждал, что сокращение госрасходов не затронет сферы образования и здравоохранения, по стране прошли манифестации против данной инициативы, которые в ряде случаев привели к столкновениям с полицией.

Забастовки и массовые демонстрации граждан были спровоцированы и другими проектами Темера - реформами трудового законодательства и пенсионной системы.

Реформа трудового законодательства расширила права работодателей и ограничила права профсоюзов. В частности, она предусматривает отмену обязательного налога на содержание профсоюзов, сокращение обеденного перерыва с часа до получаса (при сокращении рабочего дня также на полчаса), разрешение выплачивать тринадцатую зарплату (в соответствии с бразильским законодательством, она является обязательной) по частям, а не единовременно, увеличение срока временных трудовых контрактов с трех до четырех месяцев. Трудовая реформа была одобрена Федеральным сенатом в июле 2017 года.

Законопроект реформы пенсионной системы предусматривает установление минимального возраста для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 для женщин (минимальный возраст выхода на пенсию по старости не установлен; пенсия в полном объеме, равная среднему ежемесячному заработку гражданина за все годы трудового стажа, начисляется мужчинам, если в сумме возраст человека и период его рабочего стажа составляет не менее 95 лет, для женщин - не менее 85).

В настоящее время законопроект о пенсионной реформе проходит рассмотрение в Национальном конгрессе, где в его отношении нет однозначного мнения. С одной стороны, сокращение социальных расходов за счет пенсий поможет уменьшить бюджетный дефицит, с другой стороны, законодатели опасаются принимать столь непопулярную у населения меру в год перед парламентскими выборами.

Несмотря на недовольство граждан, Темер заявил, что намерен и дальше продолжать курс на проведение структурных реформ вплоть до окончания своего президентского срока.

Приватизация

В сентябре 2016 г. Мишел Темер объявил о начале процесса приватизации ряда инфраструктурных объектов с целью сокращения роли государства в экономике (государственный сектор продолжает играть важную роль в Бразилии, несмотря на масштабную приватизацию 1990-х гг.; ему частично или полностью принадлежат некоторые нефтяные, энергетические и оборонные предприятия, крупные инфраструктурные объекты, компании финансового сектора), содействия экономическому росту и созданию рабочих мест. Приватизация затронула главным образом транспортную сферу: в частную собственность были переданы несколько аэропортов, участков железной дороги и межгородских трасс.

В августе 2017 г. власти приняли решение о реализации нового этапа приватизации, в рамках которого в частное владение планируют передать более 50 бразильских государственных компаний и объектов, в том числе Монетный двор Бразилии (одна из структур Министерства финансов, занимающаяся производством монет, банкнот и паспортов), ряд аэропортов, электростанций, портов и т. д. Благодаря приватизации правительство рассчитывает привлечь ресурсы в размере 44 млрд реалов (около 14 млрд долларов).

Внешняя политика

Мишел Темер поддерживает добрые отношения с президентом США Дональдом Трампом. В июле 2017 г. на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге состоялась личная встреча глав двух стран, в ходе которой Трамп высказал одобрение реформам, проводимым Темером. Также президенты Бразилии и США взаимодействуют по вопросу ситуации в Венесуэле, переживающей с конца 2014 г. тяжелый экономический кризис, который в последнее время усугубляется противостоянием правительства президента Николаса Мадуро с законодательной властью.

Мишел Темер критически относится к действиям президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Бразилии неоднократно призывал к восстановлению демократии в Венесуэле, к проведению свободных выборов и освобождению заключенных оппозиционеров. Позиция бразильского президента по венесуэльскому вопросу полностью совпадает с позицией Организации американских государств (ОАГ) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), членом которых является Бразилия.

В июне 2017 г. Мишел Темер посетил с официальным визитом в Россию (ранее он уже приезжал в нашу страну в качестве вице-президента). Во время двухдневного пребывания в Москве Темер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым, провел встречу с российскими инвесторами. По итогам переговоров с российским президентом был подписан ряд документов, в том числе совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге и ряд меморандумов о межведомственном сотрудничестве в области экономики, инвестиций, транспорта.

Скандалы

За год президентства Мишел Темер оказался фигурантом ряда скандалов, которые сильно сказались на его рейтинге. Самый громкий из них произошел в мае 2017 г., когда братья Жоэсли и Уэсли Батиста, владельцы бразильской компании JBS SA ("Жота-бэ-эсэ"), одного из крупнейших в мире производителей говядины, передали в Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии аудиозапись. На ней Темер якобы просит "купить молчание" бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, инициировавшего импичмент Дилмы Руссефф. В отношении Темера было начато расследование по обвинению в коррупции, попытке препятствования правосудию и организации преступного сообщества. В связи с этим оппозиционные политики направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе несколько запросов об импичменте президента. На фоне скандала несколько партий вышли из правящей коалиции, тем самым лишив правительство своей поддержки в парламенте. Мишел Темер заявил, что обличающая его запись была сфабрикована, и отказался добровольно уходить в отставку. 26 июня генпрокуратура Бразилии направила в ФВС запрос о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. Ему вменяли получение крупной суммы денег от Жоэсли Батисты в период с марта по апрель 2017 г. Согласно бразильскому законодательству, глава государства имеет частичный иммунитет от судебного преследования, поэтому предъявлять ему обвинения может только ФВС, который, в свою очередь, должен предварительно заручиться поддержкой парламента. 2 августа нижняя палата парламента проголосовала против предъявления Темеру обвинений.

На фоне скандала в мае в стране прошли массовые антиправительственные демонстрации с требованием отставки Темера и проведения досрочных президентских выборов, приведшие к столкновениям с полицией и нападению на ряд правительственных зданий. Для наведения порядка Мишел Темер распорядился задействовать армейские части в столице страны Бразилиа, вблизи зданий федеральных органов власти. Указ вскоре был отменен по причине "прекращения актов вандализма и насилия", однако оппозиция обвинила президента в превышении полномочий и нарушении конституции, так как "в функции вооруженных сил не входит подавление народных манифестаций".

Рейтинг

Уровень одобрения президента Мишела Темера среди населения Бразилии с момента вступления его в должность находится на крайне низком уровне. По данным исследовательской компании Ipsos, в середине сентября 2016 г. лишь 8% респондентов положительно оценили деятельность правительства Темера, 31% охарактеризовали ее как "удовлетворительную", а 45% - как "отрицательную". Впоследствии рейтинги Мишела Темера продолжили ухудшаться, чему способствовали многочисленные коррупционные скандалы в правительстве, а также сохранение экономических проблем. По оценкам Ipsos, в январе 2017 г. лишь 6% респондентов положительно оценили работу правительства Темера, 27% - удовлетворительно и 59% - негативно. К июлю 2017 г. уровень одобрения Мишела Темера населением снизился до 2%, 11% респондентов Ipsos отозвались об его правлении как об "удовлетворительном" и 85% оценили его как "отрицательное". Сам Мишел Темер заявляет, что ему не требуется высокий рейтинг для проведения реформ, необходимых стране.