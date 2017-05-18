Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичмента

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Не прошло и года с момента отставки президента Бразилии Дилмы Руссефф, как аналогичные требования об импичменте зазвучали в адрес нового главы государства — Мишела Темера. Прокуратура страны намерена лишить действующего бразильского лидера мандата, между тем на улицах начинают собираться протестующие против действующей власти. ТАСС объясняет, как латиноамериканская страна вновь оказалась в состоянии политического кризиса.
76-летнего Темера можно считать "политическим тяжеловесом" Бразилии, и притом блестящим приспособленцем. Свою карьеру на государственной службе он начал в 1980-е годы во время режима военной диктатуры маршала Кастелу Бранку — будучи профессиональным юристом, он занял пост генпрокурора города Сан-Паулу. Темер шесть раз избирался депутатом от штата Сан-Паулу и в конечном счете вошел в руководство Партии бразильского демократического движения (ПБДД). У этой партии нет четкой программы (в целом она придерживается центристской и популистской позиции), что позволяло Темеру лавировать между интересами других политических сил. В 2007-м ПБДД вошла в союз с Партией трудящихся, от которой спустя три года на президентские выборы выдвигалась Дилма Руссефф.
Темер дважды избирался на пост спикера нижней палаты парламента, а в 2011 году был назначен вице-президентом страны. В этой должности он пробыл до 31 августа 2016 года — даты окончательного отстранения Руссефф. За три месяца до импичмента ПБДД вышла из состава правящей коалиции. Впоследствии, уже после импичмента, Руссефф назвала союз с Темером своей главной политической ошибкой. А за новым президентом закрепился образ ставленника тех сил, которые подготовили и реализовали импичмент. Обязанности главы государства Темер должен исполнять до 2018 года, когда состоятся следующие президентские выборы.
Темера заподозрили в причастности к коррупционным схемам. По данным телеканала Globo, сотрудничающие со следствием братья-бизнесмены Жоэсли и Уэсли Батиста — владельцы мясоперерабатывающего гиганта Бразилии JBS — весной этого года провели серию специальных мероприятий для сбора улик в отношении высокопоставленных бразильских политиков, в том числе президента. Один из братьев записал свой разговор с Темером на пленку. Из расшифровки аудиозаписи следует, что президент одобряет подкуп экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи — инициатора импичмента Дилмы Руссефф. Деньги, которые компания JBS тайно перечисляла Кунье, предназначались для "покупки молчания" бывшего спикера. На пленке один из братьев Батиста прямо говорит о том, что "платежи" нужны для того, чтобы Кунья "держал рот на замке", поскольку знает очень многое.
"Вы должны продолжать это, понятно?" — говорит Темер на записи, слегка понизив голос. Какую именно информацию предполагалось скрыть, пока неизвестно. Также телеканал Globo обнародовал видео, на котором советник президента Родригу Роша Лоурес получает деньги от одного из сотрудников JBS. Чиновника подозревают в создании преференций для мясоперерабатывающей компании за взятку в размере 500 тыс. реалов ($160 тыс.).
Нет. Темер фигурирует в еще одном расследовании — оно было начато Высшим избирательным судом (ВИС) Бразилии еще в начале октября 2015 года. Авторы искового заявления — члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов — утверждают, что бывшая глава государства вместе с Темером использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года.
Кроме того, один из бывших топ-менеджеров строительного концерна Odebrecht Марсиу Фариа обвинил Темера в получении взятки от компании. На переговорах Odebrecht с представителями ПБДД якобы была достигнута договоренность о том, что политики помогут концерну заключить выгодный контракт с бразильской государственной нефтегазовой компанией Petrobras, а взамен концерн направит 5% от его стоимости на предвыборную кампанию партии. По словам Фариа, речь шла о сумме $40 млн. Бизнесмен признал, что Темер покинул встречу в тот момент, когда обсуждались конкретные суммы взяток, однако он заверил, что действующий глава государства был полностью в курсе происходящего.
Администрация президента Бразилии назвала эти утверждения лживыми. Глава государства также опроверг сообщения о том, что он просил платить за молчание Эдуарду Куньи. Темер признал факт встречи с предпринимателем Жоэсли Батистой, однако указал, что в данном диалоге не было элементов, "компрометирующих президента". "Президент настаивает на необходимости полного и глубокого расследования всех заявлений, появившихся в прессе", — говорится в заявлении.
В четверг, 18 мая, депутат от оппозиционной партии "Реди" направил спикеру нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте Темера. Согласно бразильскому законодательству, именно спикер нижней палаты парламента должен принять к рассмотрению или отклонить депутатское обращение об отстранении от должности президента страны.
Между тем прокуратура Бразилии требует лишить Темера мандата. Слушания, по итогам которых действующий президент может досрочно сложить полномочия, возобновятся 6 июня.
Артур Громов