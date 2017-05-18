Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичмента

76-летнего Темера можно считать "политическим тяжеловесом" Бразилии, и притом блестящим приспособленцем. Свою карьеру на государственной службе он начал в 1980-е годы во время режима военной диктатуры маршала Кастелу Бранку — будучи профессиональным юристом, он занял пост генпрокурора города Сан-Паулу. Темер шесть раз избирался депутатом от штата Сан-Паулу и в конечном счете вошел в руководство Партии бразильского демократического движения (ПБДД). У этой партии нет четкой программы (в целом она придерживается центристской и популистской позиции), что позволяло Темеру лавировать между интересами других политических сил. В 2007-м ПБДД вошла в союз с Партией трудящихся, от которой спустя три года на президентские выборы выдвигалась Дилма Руссефф.

Темер дважды избирался на пост спикера нижней палаты парламента, а в 2011 году был назначен вице-президентом страны. В этой должности он пробыл до 31 августа 2016 года — даты окончательного отстранения Руссефф. За три месяца до импичмента ПБДД вышла из состава правящей коалиции. Впоследствии, уже после импичмента, Руссефф назвала союз с Темером своей главной политической ошибкой. А за новым президентом закрепился образ ставленника тех сил, которые подготовили и реализовали импичмент. Обязанности главы государства Темер должен исполнять до 2018 года, когда состоятся следующие президентские выборы.