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Темер назвал компрометирующую его запись фальшивкой

Международная панорама
20 мая, 21:06 дата обновления: 20 мая, 21:31 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Президент Бразилии призвал суд прекратить расследование

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что обжаловал решение Федерального верховного суда (ФВС) о начале расследования в отношении главы государства. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в своей рабочей резиденции - Дворце Планалту.

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© AP Photo/Ricardo Botelho

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"Сегодня мы обратились в Федеральный верховный суд с иском о приостановке расследования до тех пор, пока не будет доказана достоверность записи (которая стала поводом для открытия уголовного дела - прим. ТАСС)", - сказал Темер. "Эта фальшивая запись привела к кризису в Бразилии. Ею манипулировали в интересах предпринимательских кругов", - добавил он.

Темер отметил, что обвинившие его в коррупции предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста перевели свои сбережения в доллары за день до того, как запись была обнародована и курс бразильской национальной валюты резко снизился. По мнению главы государства, истинной целью бизнесменов были спекуляции на валютной бирже. "Но Бразилия не сойдет с рельсов. Я останусь во главе правительства", - добавил президент.

Ранее одна из крупнейших газет Бразилии Folha de S.Paulo опубликовала материал, в котором утверждается, что компрометирующая Темера аудиозапись была отредактирована. Руководство издания заказало соответствующую экспертизу специалисту Регионального суда штата Сан-Паулу Рикарду Кайресу дус Сантусу. Он пришел к выводу, что получасовое аудио разговора главы государства с предпринимателем Жоэсли Батистой было "отредактировано более чем 50 раз". По мнению эксперта, некоторые части беседы могли быть удалены перед тем, как запись была передана в прокуратуру и в суд.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.

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Темер, Мишел
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