В Бразилии прокуратура подтвердила свое намерение добиваться отзыва мандата Темера

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Прокуратура Бразилии представила в понедельник финальный вариант обвинительного заключения в рамках судебного процесса о нарушениях, которые могли быть допущены при финансировании предвыборной кампании президента страны Мишела Темера и экс-главы государства Дилмы Руссефф в 2014 году. Как сообщил телеканал Globo, в этом документе за подписью вице-прокурора Николау Дину содержится требование лишить действующего бразильского лидера мандата.
Прокуратура также настаивает на необходимости запретить бывшему президенту республики Дилме Руссефф претендовать на выборные должности в течение восьми лет. Свои требования авторы документа связывают с нарушениями, которые, по их мнению, были допущены при финансировании предвыборной кампании действующего лидера и экс-главы государства в 2014 году.
Предыдущий вариант обвинительного заключения был представлен в начале апреля текущего года, после чего Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии объявил перерыв в рассмотрении резонансного дела. Сейчас прокуроры решили включить в документ показания Жоау Сантаны - маркетолога и координатора избирательной кампании Руссефф. Вместе со своей супругой, политтехнологом Моникой Моура, он заключил сделку со следствием и дал показания против экс-президента. В частности, Сантана и Моура утверждают, что Руссефф знала об использовании средств из "черной кассы" для организации предвыборных мероприятий.
Расследование, о котором идет речь, было начато ВИС еще в начале октября 2015 года. Авторы искового заявления - члены Партии бразильской социал-демократии, чей кандидат Аэсиу Невис проиграл Руссефф во втором туре президентских выборов - утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на выборах. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз").
Адвокаты Темера настаивают на том, что их подзащитный не имел полной информации о финансировании кампании Руссефф, а потому их дело должно быть разделено на две части, каждую из которых следует рассматривать по отдельности.
В случае, если члены суда согласятся с тем, что факт нарушений имел место, президенту Бразилии грозит отставка. Причем, так как это может произойти во второй половине президентского срока, то есть после 1 января текущего года, конституция крупнейшей южноамериканской страны предполагает проведение непрямых выборов главы государства - то есть имя нового президента определит парламент.
Между тем многие эксперты и политические деятели убеждены, что подобное развитие событий неблагоприятно скажется на политической и экономической ситуации в Бразилии. В частности, экс-президент Бразилии Фернанду Энрики Кардозу заявил, что "это внесет еще больший беспорядок" в политическую и экономическую жизнь страны.
31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.