Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Многочасовая акция протеста, участники которой требовали отставки президента Бразилии Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства, состоялась в воскресенье, 28 мая, на набережной Копакабана в городе Рио-де-Жанейро. Манифестация началась после 11:00 утра (17:00 мск) по местному времени, а завершилась около 19:00 (01:00 мск понедельника).

В рамках митинга был организован концерт под открытым небом с участием известных бразильских музыкантов - ближе к вечеру они присоединились к протестующим и исполнили десятки композиций в поддержку идеи смены власти. Среди тех, кто вышел на импровизированную сцену, сооруженную на небольшом грузовике, был певец и композитор Каэтану Велозу, обладатель нескольких премий "Грэмми". Выступление 74-летнего исполнителя, одного из самых популярных музыкантов Бразилии, вызвало закономерный ажиотаж среди жителей Рио-де-Жанейро. Если в первые два часа манифестация, по наблюдениям корреспондента ТАСС, собрала не более нескольких сотен человек, то уже к обеду число митингующих исчислялось тысячами.

Общественный фронт "Народ без страха", который выступил в качестве организатора акции, сообщил, что по состоянию на 15:00 по местному времени (21:00 мск), на Копакабане находились 50 тыс. митингующих. Правоохранительные органы Рио-де-Жанейро не распространяли официальной информации о числе манифестантов. Акция прошла мирно, несколько десятков полицейских наблюдали за происходящим с расстояния около 200 метров.

Сувениры протеста

В часы, предшествовавшие началу концерта, участники акции развернули флаги с лозунгами "Прямые (выборы) сейчас же!", "Долой Темера!" и "Возвращайся, Дилма! (Руссефф, экс-президент Бразилии, смещенная с поста в результате процесса импичмента - прим. ТАСС)". По уже сложившейся в ходе подобных митингов традиции, их организаторы продавали сувениры с политической символикой. "Хитом" нынешнего протеста стали кухонные полотенца с изображением президента Бразилии и надписью "Путчист". Многие манифестанты покупали их, чтобы повесить на пояс, а на грудь прикрепляли листовки с требованием досрочных выборов.

Особое внимание также привлекала красочная палатка, установленная активистками общественной организации "Комитет "Возвращайся, Дилма!". Они раздавали листовки, в которых призывали бороться за восстановление Руссефф в должности президента республики и называли ее импичмент незаконным.

"Иск с требованием аннулировать импичмент Дилмы находится на рассмотрении Федерального верховного суда. Вы спросите, верим ли мы в объективность его судей? Нет, не верим, они соучастники этого переворота (так сторонники Руссефф называют процесс импичмента, который привел к ее отставке - прим. ТАСС). Но мы должны оказывать давление с тем, чтобы попытаться добиться справедливости", - заявила корреспонденту ТАСС одна из участниц комитета Акла Уэндлинг.

По ее мнению, Руссефф должна вернуться к власти и провести референдум о необходимости досрочных выборов. "Так мы сможем избежать ситуации, при которой после отставки Темера нового главу государства вместо нас изберет парламент", - отметила активистка.

Кукла Руссефф, кукла Темер

Рядом с палаткой сторонников Руссефф была установлена кукла ростом с человека, которая лишь отдаленно напоминала экс-президента Бразилии, лишившуюся поста в результате процесса импичмента. Другая кукла, изображающая действующего лидера южноамериканской республики, имела больше сходства со своим прототипом. Под крики "Долой, долой!" игрушечный Темер был торжественно "изгнан" с манифестации и отправлен в кузов одного из автомобилей - такой перформанс должен был продемонстрировать будущее, уготованное бразильскому президенту участниками акции.

"Я надеюсь, что мы сможем повлиять на тех, кто во власти. Сейчас в связи с популярностью соцсетей, происходящее на улицах становится всем известно, и мы можем оказать определенное давление. Темер пришел к власти недемократическим путем: лично я не сторонник Руссефф, но отдаю себе отчет в том, что ее импичмент был незаконным. Мне кажется, что в ее отставке сыграл роль тот факт, что она женщина, а наше общество не было готово к женщине- президенту", - заявил корреспонденту ТАСС один из манифестантов, театральный актер и продюсер Игор Диб.

"Бразилии необходима политическая реформа. Коррупция здесь приобрела угрожающие масштабы. И если народ не будет настаивать на изменениях, все так и останется", - добавил он.

Другая участница митинга, пенсионерка Клаудиа Зондерман Фрейтас отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что она намерена добиваться проведения прямых досрочных выборов, несмотря на тот факт, что такое голосование не предусмотрено основным законом Бразилии даже в случае отставки Темера до окончания его мандата в 2018 году. "Когда депутатам что-то нужно, они легко меняют конституцию по своему желанию", - пояснила она.

"Мы, пожилые люди, уже были свидетелями диктатуры в Бразилии. Больше мы этого не потерпим. Мы хотим сами выбирать себе президента, это должен сделать народ, а не коррумпированный парламент. Мы не хотим отдать страну иностранному капиталу, который устроил незаконный импичмент", - добавила Зондерман Фрейтас.

Коррупционный скандал вокруг президента

Причиной антиправительственных выступлений, которые проходят в последние дни в крупнейшей южноамериканской стране, стал коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. 17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается: имя нового национального лидера должен будет определить парламент. А всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала это решение в ФВС.