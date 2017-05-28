Президент Бразилии сменил министра юстиции в разгар коррупционного скандала

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер сменил министра юстиции на фоне коррупционного скандала, который разгорелся вокруг записи разговора главы государства. Как сообщили в пресс-службе бразильского лидера, новым главой ведомства стал Торкуату Жардим, до настоящего момента занимавший пост министра прозрачности, надзора и контроля.

"Президент республики решил сегодня назначить на пост министра юстиции и общественной безопасности Торкуату Жардима. Объявляя имя нового министра, Мишел Темер благодарит Озмара Серральу за старания и работу во главе этого ведомства, а также рассчитывает на его будущий вклад в другую деятельность, направленную на благо Бразилии", - отмечено в документе.

В другом постановлении было объявлено, что экс-министр юстиции Серральу в свою очередь возглавит Министерство прозрачности, надзора и контроля. Причины рокировки в пресс- службе Темера не прокомментировали. По данным телеканала "Глобу", новый глава Минюста пользуется значительным влиянием в Федеральном верховном суде (ФВС) страны. Для президента Бразилии, который сейчас является фигурантом уголовного дела о коррупции, это качество Жардима может оказаться решающим в борьбе за сохранение высшего государственного поста.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.