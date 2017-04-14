Президент Бразилии отрицает свою причастность к получению взяток для предвыборной кампании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер опроверг заявления о своей причастности к использованию средств, полученных от коррупционных схем, для предвыборной кампании. Соответствующее заявление глава государства сделал в специальном видеообращении, распространенном в четверг его пресс-службой.

"Я не боюсь правды; что вызывает у меня отвращение, так это ложь. Правда состоит в том, что в 2010 году я действительно участвовал во встрече с представителями одной из крупнейших фирм страны. Ложь заключается в том, что на этой встрече я якобы был ознакомлен с объемом финансовых средств и темных делах этой компании с политическими деятелями. Этого никогда не было, я бы никогда не стал рисковать своей биографией", - сказал Темер.

"Мой главный союзник - правда. Судебная власть установит, как все было на самом деле", - добавил он.

В чем подозревают Темера

Ранее правоохранительные органы Бразилии передали местным СМИ видеозапись допроса одного из бывших топ- менеджеров строительного концерна Odebrecht Марсиу Фариа. В ходе беседы со следователями бизнесмен заявил, что в 2010 году он присутствовал на встрече с представителями Партии бразильского демократического движения (ПБДД), в том числе с Мишелом Темером, который был тогда кандидатом на пост вице-президента страны.

На этих переговорах якобы была достигнута договоренность о том, что политики помогут Odebrecht заключить выгодный контракт с бразильской государственной нефтегазовой компанией Petrobras, а взамен концерн направит 5% от его стоимости на предвыборную компанию ПБДД. По словам Фариа, речь шла о сумме в $40 млн.

Бизнесмен признал, что Темер покинул встречу в тот момент, когда обсуждались конкретные суммы взяток, однако он заверил, что действующий глава государства был полностью в курсе происходящего. Администрация президента Бразилии назвала эти утверждения лживыми.

Согласно национальному законодательству крупнейшей южноамериканской страны, в отношении главы государства может быть начато расследование только в том случае, если оно касается нарушений, совершенных во время его пребывания на данном посту. То же самое касается возможности инициировать процесс импичмента. Таким образом, заявления Фариа не могут привести к судебному процессу над Темером, пока он занимает пост президента.

История коррупционного скандала

В конце января председатель Федерального верховного суда Бразилии Кармен Лусиа одобрила сделку Odebrecht со следствием в рамках дела о коррупции. Ранее многие бразильские СМИ распространили информацию о том, что данные свидетельства могут скомпрометировать ряд представителей действующего и бывшего правительства страны.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.