Бразильский парламент отменил заседания на фоне масштабного коррупционного скандала

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Верхняя и нижняя палаты Национального конгресса (парламента) Бразилии отменили все заседания, намеченные на первую половину дня. Как сообщил телеканал Globo, законодатели пытаются взять паузу и выработать дальнейший план действий на фоне масштабного коррупционного скандала, который затронул значительную часть парламентариев.

Накануне сессия Палаты депутатов (нижней палаты) также была прервана после того, как стало известно, что Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении десятков ключевых политиков страны. Речь идет о министрах федерального правительства, сенаторах, депутатах и губернаторах. В их числе подозреваемых оказались и главы верхней и нижней палат парламента Эунисиу Оливейра и Родригу Майя.

Президент страны Мишел Темер призвал законодателей продолжать работу, несмотря на разгоревшийся скандал. "Финальную точку (в этом деле) поставит судебная власть. А пока мы не можем парализовать работу правительства. Мы обязаны продолжать деятельность исполнительной власти, а также законодательную деятельность", - сказал глава государства.

Запросы о начале расследований в отношении десятков бразильских политиков были сформированы на основе показаний топ-менеджеров местного строительного концерна Odebrecht. В конце января председатель ФВС Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже почти три года остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.