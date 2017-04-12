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Бразильский парламент отменил заседания на фоне масштабного коррупционного скандала

Международная панорама
12 апреля, 18:51 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Накануне Федеральный верховный суд Бразилии санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении десятков ключевых политиков страны
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Верхняя и нижняя палаты Национального конгресса (парламента) Бразилии отменили все заседания, намеченные на первую половину дня. Как сообщил телеканал Globo, законодатели пытаются взять паузу и выработать дальнейший план действий на фоне масштабного коррупционного скандала, который затронул значительную часть парламентариев.

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Накануне сессия Палаты депутатов (нижней палаты) также была прервана после того, как стало известно, что Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии санкционировал начало антикоррупционного расследования в отношении десятков ключевых политиков страны. Речь идет о министрах федерального правительства, сенаторах, депутатах и губернаторах. В их числе подозреваемых оказались и главы верхней и нижней палат парламента Эунисиу Оливейра и Родригу Майя.

Президент страны Мишел Темер призвал законодателей продолжать работу, несмотря на разгоревшийся скандал. "Финальную точку (в этом деле) поставит судебная власть. А пока мы не можем парализовать работу правительства. Мы обязаны продолжать деятельность исполнительной власти, а также законодательную деятельность", - сказал глава государства.

Запросы о начале расследований в отношении десятков бразильских политиков были сформированы на основе показаний топ-менеджеров местного строительного концерна Odebrecht. В конце января председатель ФВС Кармен Лусиа одобрила сделку сотрудников этой компании со следствием в рамках дела о коррупции. Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу о коррупции в энергетическом гиганте.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже почти три года остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

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