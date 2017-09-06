Сирийский город Дейр-эз-Зор. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что сирийские войска выиграли у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена России) сражение за Дейр-эз-Зор. Город находился в осаде боевиков более трех лет. По мнению специалистов, его освобождение ознаменует разгром основных сил ИГ в Сирии.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом городе и боях за него.

Исторические сведения

Дейр-эз-Зор (в переводе с арабского "монастырь рощи") - город на северо-востоке Сирии, расположен на правом берегу реки Евфрат в 400 км к северо-востоку от Дамаска и в 130 км от границы с Ираком. Административный центр одноименной провинции (мухафазы).

Возник на месте древнего города Аузара - оазиса, окруженного пустынной местностью. В 1758 году до н. э. был покорен вавилонским царем Хаммурапи, затем входил в состав Персидской империи Ахеменидов, империи Александра Македонского, империи Селевкидов и Парфянского царства. В 165 году н. э. город был присоединен к Римской империи и стал важным торговым пунктом на маршруте между Римом и Индией. После падения Римской империи Дейр-эз-Зор был разрушен монголами, вторгшимися на Ближний Восток. С XVI века входил в состав Османской империи.

В современном виде Дейр-эз-Зор возник в 1867 году, когда был перестроен османскими властями. С 1946 года город - в составе независимой Сирии. Численность населения в 2014 году составляла примерно 300 тыс. человек.

Стратегическое значение

Дейр-эз-Зор находится на пересечении важных транспортных путей - автодорог Алеппо - Ракка - Багдад и Дамаск - Пальмира - Хасака. На восточной окраине города расположены аэропорт и база элитной 137-й бригады Республиканской гвардии Сирии.

В окрестностях имеются крупные нефтяные месторождения аль-Танак и аль-Омар, здесь же находятся нефтеперерабатывающий завод и магистральный трубопровод из Катара в Турцию.

Блокада

Весной 2014 года боевики ИГ захватили ряд ключевых опорных пунктов в Сирии - Идлиб, Алеппо, Манбидж - и установили над ними полный военный контроль. В апреле 2014 года экстремисты перекрыли трассу Дамаск - Пальмира - Дейр-эз-Зор. Таким образом, город был отрезан от внешнего мира. Летом 2014 года была захвачена Ракка, находящаяся в 120 км от Дейр-эз-Зора. В сентябре 2014 года отряды ИГ установили полную блокаду Дейр-эз-Зора и начали его штурм. Силы террористов оценивалось в 14 тыс. боевиков.

Им противостоял гарнизон правительственных войск, насчитывавший около 4 тыс. человек - спецназовцы Республиканской гвардии, бойцы регулярной армии и народного ополчения, полицейские. Помимо стрелкового оружия, гарнизон располагал тяжелой техникой, включая танки. Руководство сирийскими подразделениями осуществлял командующий 104-й бригадой Республиканской гвардии генерал Исам Захреддин - один из известных и опытных командиров сирийской армии.

Защитники Дейр-эз-Зора смогли удержать авиабазу, что дало возможность снабжать город по воздуху боеприпасами, продовольствием, медикаментами и пр. По оценкам специалистов, именно воздушный мост сыграл ключевую роль в обороне Дейр-эз-Зора.

На протяжении трех лет вооруженные формирования ИГ неоднократно атаковали город, заняли северные и западные пригороды. Их продвижение было остановлено в августе 2016 года, когда осажденный гарнизон предпринял успешное контрнаступление. В первой половине сентября правительственные войска удерживали инициативу и последовательно закрепляли достигнутый успех. Однако 17 сентября авиация американской коалиции нанесла авиаудар по позициям сирийских правительственных войск в окрестностях аэропорта. В результате атаки погибли 62 военнослужащих, около 100 были ранены. Боевики ИГ смогли перегруппироваться и атаковать оборонительный рубеж на горе Джебель-Сарда, где были сконцентрированы основные силы оборонявшихся. Завязались тяжелые позиционные бои.

В январе 2017 года вооруженные формирования ИГ начали новое наступление на город и аэропорт и заняли ряд кварталов на окраине. К февралю ИГ удалось рассечь силы правительственных войск на две части: одна оказалась заблокированной на территории аэродрома, другая продолжала удерживать большую часть города. Однако к середине февраля наступление захлебнулось. Не сумев овладеть городом, боевики возвели на реке Евфрат плотину и блокировали поступление воды в жилые кварталы города.

Оборона Дейр-эз-Зора приобрела стратегическое значение, так как долгое время сковывала крупную группировку ИГ. Точные потери сторон во время трехлетней осады города неизвестны. По данным местного издания Dair ez-Zor, к началу 2017 года потери обороняющихся составили порядка 500 человек, "Исламского государства" - более 2 тыс.

Операция по освобождению

Летом 2017 года сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. В начале июля плотина, возведенная боевиками, была разрушена ударами российской авиации, в город вновь стала поступать вода.

Боевики ИГ активно оборонялись, при этом используя взятых в заложники мирных жителей в качестве живого щита. Однако 5 сентября подразделения сирийских правительственных сил и добровольческие формирования сумели прорвать блокаду на юго-западном направлении и пробиться к позициям 137-й бригады. Тогда же было прорвано кольцо окружения вокруг авиабазы.

Успешному продвижению сирийской армии предшествовал массированный удар по укрепленным районам, штабам, складам боевиков, нанесенный авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".

Сразу после снятия блокады президент Сирии Башар Асад по телефону поздравил с победой командиров, участвовавших в операции. Он отметил мужество защитников города, которые, "несмотря на малочисленность, смогли защитить мирных граждан от террористов".