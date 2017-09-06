Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска выиграли у "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ) сражение за город Дейр-эз-Зор. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет", - сказал Рудской.
Как сообщил в свою очередь командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, "в ходе встречного наступления отрядов генерала Сухела и защитников Дейр-эз-Зора под командованием генерала Захреддина из кольца окружения оборона боевиков была прорвана на участке шириной 3 км". "Сегодня ночью коридор был расширен в двое", - добавил генерал.
По его словам, средний темп наступления отрядов правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела в последние три дня составил 15-20 и более километров в сутки.
Суровикин добавил, что еще одна группировка сирийских войск подошла к городу со стороны Эс-Сухнеи и сейчас штурмует укрепления бандформирований на подступах к Дейр-эз-Зору. Также развивается наступление проправительственных сил на Дейр-эз-Зор с юга вдоль реки Евфрат.
"Таким образом, взяты в клещи главные силы боевиков ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), стянутые сюда из Мосула, Ракки и других районов, завершается операция по ликвидации последнего крупного оплота террористов на территории Сирии", - подытожил Суровикин.
Как напомнил Рудской, для поддержки наступления сирийской армии на Дейр-эз-Зор во вторник был нанесен массированный ракетно-авиационный удар по наиболее важным объектам боевиков ИГ.
В частности, цели поражались крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" из восточной части Средиземного моря.
Всего за последние две недели российские самолеты совершили 1417 боевых вылетов. По командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков нанесено 2687 авиационных ударов. Уничтожено 83 единицы бронетехники, более 200 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1200 террористов.
Как сообщил представитель Генштаба, группировка ИГ под Акербатом расчленена, завершается ее уничтожение. Он отметил, что сейчас сам Акербат, являющийся важным транспортным узлом и превращенный боевиками в укрепрайон, освобожден.
"Благодаря созданию трех колец окружения группировка террористов в этом районе была расчленена и в настоящее время завершается ее уничтожение по частям", - сказал Рудской.
Как отметил в свою очередь Суровикин, в интересах наступления сирийской армии в районе Акербата авиацией ВКС России нанесено 329 ударов в результате которых уничтожено 27 единиц бронетехники, 48 пикапов с установленным крупнокалиберным вооружением и более 1 тыс. боевиков.