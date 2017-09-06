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Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-Зоре

Армия и ОПК
6 сентября, 5:35 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Ранее подтвердилась информация, что район удерживали выходцы из России и СНГ, примкнувшие к ИГ

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© SANA via AP

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Штурмовые отряды сирийских правительственных войск в ходе операции по освобождению города Дейр-эз-Зор захватили крупный укрепленный район боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), по которому накануне авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" были нанесены точечные удары. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ.

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"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами - выходцами из России и стран СНГ, - говорится в сообщении. - Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения".

"В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС), удерживающего укрепрайон, было уничтожено 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков", - уточнили в Минобороны РФ.

"Террористы готовились к долговременной осаде, о чем свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов, - отметили в российском оборонном ведомстве. - На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Отступая, террористы бросили четыре пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами. Все подходы к опорному пункту, а также все строения на его территории были заминированы. Подразделения сирийских войск продолжают операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора.

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