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СМИ: сирийские ВВС нанесли удар по штабу террористов в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
4 сентября, 16:03 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 4, сентября. /ТАСС

В результате удара были уничтожены девять полевых командиров во главе с Абу Усамой аз-Зубейди

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БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска и отряды ополченцев приближаются к провинциальному центру Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который осажден террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство SANA, авиация поддерживает с воздуха наступление правительственных сил и нанесла удар по штабу боевиков в квартале Эль-Ховейка на западе города. В результате удалось уничтожить группу из девяти полевых командиров во главе с Абу Усамой аз-Зубейди.

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© AP Photo/Hussein Malla

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Очевидцы свидетельствуют, что оборонительные порядки противника на подступах к городу сломлены. На западном участке фронта армии и ополченцам остается преодолеть 10 км, чтобы соединиться с военными, которые блокированы на базе 137-й механизированной бригады. На юге войска штурмуют населенные пункты Эш-Шула и Кабаджиб.

Губернатор провинции Мухаммед Ибрагим Самра заявил агентству SANA, что сирийская армия достигнет Дейр-эз-Зора в течение нескольких часов. "Люди, которые более трех с половиной лет живут в условиях блокады, с нетерпением ждут этого момента, - отметил он. - В кварталах, находящихся под защитой сирийских военнослужащих, уже начались празднества. Народ собирается достойно встретить доблестных бойцов- освободителей".

Снятие осады с административного центра восточной сирийской провинции позволит полностью окружить банды ИГ в городе Маадан и начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком.

Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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