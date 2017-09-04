СМИ: сирийские ВВС нанесли удар по штабу террористов в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска и отряды ополченцев приближаются к провинциальному центру Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который осажден террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство SANA, авиация поддерживает с воздуха наступление правительственных сил и нанесла удар по штабу боевиков в квартале Эль-Ховейка на западе города. В результате удалось уничтожить группу из девяти полевых командиров во главе с Абу Усамой аз-Зубейди.

Очевидцы свидетельствуют, что оборонительные порядки противника на подступах к городу сломлены. На западном участке фронта армии и ополченцам остается преодолеть 10 км, чтобы соединиться с военными, которые блокированы на базе 137-й механизированной бригады. На юге войска штурмуют населенные пункты Эш-Шула и Кабаджиб.

Губернатор провинции Мухаммед Ибрагим Самра заявил агентству SANA, что сирийская армия достигнет Дейр-эз-Зора в течение нескольких часов. "Люди, которые более трех с половиной лет живут в условиях блокады, с нетерпением ждут этого момента, - отметил он. - В кварталах, находящихся под защитой сирийских военнослужащих, уже начались празднества. Народ собирается достойно встретить доблестных бойцов- освободителей".

Снятие осады с административного центра восточной сирийской провинции позволит полностью окружить банды ИГ в городе Маадан и начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком.

Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.