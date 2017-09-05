СМИ: сирийские войска уничтожили свыше 100 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

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БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Сирийские войска и отряды ополченцев приступили к операции по прорыву блокады провинциального центра Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который окружен террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник телеканалу Al Mayadeen, губернатор восточной провинции Мухаммед Ибрагим Самра. По его словам, за сутки войска уничтожили свыше 100 боевиков, большинство из них были ликвидированы в ходе ударов российской и сирийской авиации.
Правительственные силы заняли в понедельник район Эль-Маджбиль к западу от города и скоро соединятся с военнослужащими, которые защищают базу 137-й механизированной бригады. На другом участке фронта армейские части и ополченцы взяли штурмом населенные пункты Эш-Шула и Кабаджиб, которые находятся в 22 км от кольцевой развилки на въезде в Дейр-эз-Зор.
Артиллерия сирийской армии ведет сейчас огонь по позициям противника на горе Эс-Сарда. "Если террористы будут выбиты с высот, это позволит нашим бойцам быстро снять осаду с военного аэродрома на подступах к городу", - отметил губернатор.
Дейр-эз-Зор находится на осадном положении более трех лет, его восточные кварталы захвачены террористами. Сирийские военнослужащие удерживают в своих руках несколько районов на западе и юге города.
Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат (Вади-Фурат) вплоть до границы с Ираком. Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.