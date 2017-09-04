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Власти Дейр-эз-Зора: сирийские войска достигнут осажденного ИГ города в течение 48 часов

Международная панорама
4 сентября, 3:09 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что сирийская армия находится на расстоянии 18-20 километров от окраин города

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ТАСС, 4 сентября. Сирийская армия в течение двух суток достигнет города Дейр-эз-Зор, находящегося под контролем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил губернатор административной провинции Дейр-эз-Зор Мухаммед Ибрагим Самра, слова которого приводит в понедельник агентство Reuters.

"Герои армии прибудут в Дейр-эз-Зор самое большее через 48 часов", - цитирует агентство слова губернатора.

Он также добавил, что сирийская армия находится в данный момент на расстоянии 18-20 километров от окраин города.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Восточная часть города захвачена бандами ИГ, в то время как западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

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