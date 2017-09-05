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Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор

Армия и ОПК
5 сентября, 17:17 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Город находился в осаде около трех лет

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© AP Photo/Hassan Ammar

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска прорвали оборону террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и деблокировали город Дейр-эз-Зор, находившийся в осаде около трех лет. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

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Ранее в ведомстве сообщили, что авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" был нанесен массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники террористов ИГ на подступах к городу Дейр-эз-Зор. Отмечается, что в результате ракетного и авиационного удара уничтожено ряд крупных укрепленных районов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) и деблокировали город Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

"Террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войска были уничтожены более 50 "джихадмобилей" террористов", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками.

ТАСС/Минобороны России

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