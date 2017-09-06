Минобороны РФ: инфраструктура жизнеобеспечения Дейр-эз-Зора почти полностью уничтожена

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ) практически полностью уничтожили жизненно важную инфраструктуру в Дейр-эз-Зоре.

Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"В освобожденных сирийскими войсками районах города боевики ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) уничтожили практически всю инфраструктуру жизнеобеспечения.

Были взорваны все электроподстанции и станции водоснабжения, разрушены и уничтожены больницы, школы, социальные учреждения. В городе не работает водопровод, закрыты все предприятия, жилые дома, промышленные и административные здания, площади и детские учреждения заминированы боевиками при отступлении", - сообщили в военном ведомстве.

Гуманитарная помощь

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии экстренно направляет находившимся в блокаде более трех лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости, сообщили в российском военном ведомстве.

"В направляемой российским Центром примирения колонне с гуманитарной помощью находятся станции очистки воды, мобильные дизельгенераторы, питьевая бутилированная вода, продуктовые наборы и медикаменты", - уточнили в военном ведомстве.

В ближайшее время город посетят бригады медиков для оказания помощи всем нуждающимся жителям.

Сейчас для скорейшей нормализации гуманитарной ситуации в освобожденных районах Дейр-эз-Зора специалистами российского Центра по примирению проводится оценка объемов необходимой гуманитарной помощи и состояния объектов жизнеобеспечения города (станций энерго и водоснабжения, медицинских пунктов, хлебопекарен).

5 сентября правительственные войска Сирии прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора. Поддержку атаке оказали ВКС РФ нанеся ракетно-авиационный удар с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен" из Средиземного моря.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал город Дейр-эз-Зор "основной точкой на Евфрате", деблокирование которой "будет во многом говорить о завершении борьбы" с террористами в Сирии.