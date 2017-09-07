Уголовное дело Арама Петросяна, захватившего заложников в "Ситибанке". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 сентября 2017 года Московский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии предпринимателя Арама Петросяна, захватившего 24 августа прошлого года заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы.

Захват и освобождение заложников

24 августа 2016 года в 19:37 в Москве мужчина взял в заложники посетителей и сотрудников отделения "Ситибанка" по адресу: ул. Большая Никитская, д. 15, стр. 1. В момент захвата в помещении находились 15 человек, девять из них, в том числе беременную женщину, злоумышленник отпустил сразу.

В числе четырех оставшихся заложников оказался заместитель главного редактора Информационного агентства России ТАСС Глеб Брянский. Он передавал с помощью мессендежера на смартфоне информацию о происходящем в агентство, сотрудники которого сообщали ее правоохранительным органам.

Преступник угрожал взорвать коробку с проводами, висевшую у него на груди. При этом он требовал показать по федеральным телеканалам снятый им видеоролик, в котором просил чиновников и президента РФ обратить внимание на проблему банкротства физических лиц в стране.

В 22:03, не дожидаясь исполнения требования, он отпустил всех захваченных людей и сдался полиции. В коробке взрывного устройства не обнаружилось. Захватчиком оказался разорившийся предприниматель Арам Петросян 1961 года рождения. 26 августа 2016 года Пресненский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, впоследствии срок содержания под стражей несколько раз продлевался.

Следствие и предъявленные обвинения

По версии следствия, Петросян пошел на преступление, так как хотел привлечь внимание к своему тяжелому финансовому положению: он задолжал банкам и физлицам более 10 млн руб. 26 августа Петросяну было предъявлено обвинение по части 2 статьи 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"). Представители Следственного комитета сообщили, что на допросе мужчина "полностью признал свою вину" и что "не хотел никого убивать". 22 ноября 2016 года стало известно, что Петросяну также предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). Обвиняемый просил оправдать его по статье о терроризме.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в сентябре 2016 года в Институте имени В. П. Сербского, Петросян был признан вменяемым. Однако у него было выявлено истерическое расстройство, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

Один из потерпевших заявил в отношении Петросяна гражданский иск о компенсации морального ущерба на сумму 50 тыс. руб.

Суд и приговор

16 августа 2017 года Московский окружной военный суд приступил к слушаниям уголовного дела. В ходе прения сторон гособвинитель попросил приговорить подсудимого к 13 годам колонии строго режима.

7 сентября 2017 года суд признал Петросяна виновным по обеим статьям обвинения и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В срок отбытия было зачтено время, проведенное под стражей с 24 августа 2016 года. Судья также постановил удовлетворить в полном объеме гражданский иск потерпевшего на 50 тыс. руб.