Операция "Анадырь". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты. Позднее Советский Союз доставил ядерные боезаряды к ним.

Проведенная в августе-октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение советского военного присутствия на Кубе, расположенной в 200 км от США, вызвало Карибский кризис - резкое обострение советско-американских военно-политических отношений периода "холодной войны", поставившее мир на грань ядерного столкновения между двумя сверхдержавами.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об операции "Анадырь".

Подготовка операции

Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности (РСД) с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву. Впервые он изложил ее 20 мая 1962 года в Кремле на встрече с министром иностранных дел Андреем Громыко, членом президиума ЦК КПСС Анастасом Микояном и министром обороны маршалом Советского Союза Родионом Малиновским.

24 мая 1962 года на заседании Президиума ЦК КПСС Малиновский выступил с конкретными предложениями по созданию Группы советских войск на Кубе (ГСВК) и переброске на остров РСД. Предложения были приняты (против выступил только Микоян). В период с 29 мая по 9 июня 1962 года Кубу посетила советская делегация, согласовавшая с властями острова общий план операции. Председатель Совета министров Кубы Фидель Кастро первоначально воспринял советское предложение с "недоумением" и "растерянностью", однако его убедили аргументы об опасности американского вторжения на остров.

План подготовки и проведения операции был разработан к 10 июня 1962 года специально созданным отделом Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР под руководством заместителя начальника Генштаба ВС СССР - начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковника Семена Иванова. Транспортировку военной группировки на Кубу было решено провести под видом стратегических учений с перебазированием войск и техники морем в различные районы СССР, в частности на Чукотку.

Отсюда название "Анадырь" (для маскировки военнослужащих и технический персонал в портах отправления даже снабжали теплыми вещами). Переброска ГСВК численностью более 42 тыс. человек на расстояние в 10-11 тыс. км должна была занять в общей сложности четыре месяца. Министерство морского флота СССР выделило для этого 85 кораблей.

На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 единицы Р-12 и 16 - Р-14). Их снимали с позиций в европейской части РСФСР и в Украинской ССР.

Состав Группы советских войск на Кубе

ГСВК была сформирована 20 июня 1962 года. Командующим группой был назначен генерал армии Исса Плиев. В ГСВК вошли:

специально сформированная 51-я дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под командованием генерал- майора Игоря Стаценко (три полка Р-12 и два полка Р-14);

две подвижные ракетно-технические базы;

четыре отдельных мотострелковых полка (по составу каждый фактически представлял мотострелковую бригаду);

две зенитные ракетные дивизии противовоздушной обороны, оснащенные ракетами С-75;

истребительный авиаполк (40 самолетов МиГ-21);

отдельная авиационная эскадрилья (11 воздушных судов);

отдельный вертолетный полк (33 вертолета Ми-3);

два полка фронтовых крылатых ракет ФКР-1 (по восемь пусковых установок в каждом).

Морскую часть группы должны были составить:

эскадра и бригада подводных лодок (всего 11 субмарин, вооруженных торпедами с ядерной боевой частью);

эскадра надводных кораблей (два крейсера, два ракетных и два артиллерийских эсминца);

бригада ракетных катеров (12 единиц);

отдельный подвижной береговой ракетный полк (восемь противокорабельных пусковых установок "Сопка");

минно-торпедный авиаполк (33 самолета Ил-28);

отряд судов обеспечения (два танкера, два сухогруза и плавмастерская).

Командирам мотострелковых полков также подчинили отдельные дивизионы ракет "Луна" (12 комплексов с ядерными боевыми частями). Направляемые на Кубу соединения и части формировались из войск различных военных округов - Ленинградского (мотострелки), Киевского (танкисты) и др. План действий ВМФ СССР получил собственное название - операция "Кама".

В конце июня - начале июля 1962 года министр Революционных вооруженных сил (РВС) Кубы Рауль Кастро и министр обороны СССР Малиновский подготовили и парафировали проект секретного советско-кубинского договора о размещении советских вооруженных сил на территории Кубы. Формального подписания договора высшими руководителями Кубы и СССР так и не состоялось.

7 июля 1962 года на совещании с руководящим составом ГСВК в Кремле Хрущев заявил: "Мы в ЦК решили подкинуть Америке "ежа": разместить на Кубе наши ракеты, чтобы Америка не смогла проглотить остров Свободы". На этом же совещании военные сообщили советскому руководителю о существенном изъяне операции - регулярные облеты Кубы американскими самолетами-разведчиками U-2 делали задачу скрытного развертывания войск практически невыполнимой. Было решено развернуть в местах разгрузки кораблей несколько зенитных батарей и изменить порядок транспортировки войск: в первый морской эшелон были назначены части общего назначения, и только во второй - баллистические ракеты.

27 августа 1962 года Хрущев принял предложенные Фиделем Кастро поправки к документу, парафированному Раулем Кастро и Малиновским. Согласно окончательному варианту документа, СССР для "поддержания мира во всем мире" направлял на Кубу свои вооруженные силы "для усиления ее обороноспособности" перед лицом опасности агрессии извне.

Ход операции

10 июля 1962 года на Кубу под видом специалистов сельского хозяйства отправилась передовая рекогносцировочная группа во главе с Плиевым.

В июле 1962 года в советских портах Балтийского, Черного и Баренцева морей (Кронштадт, Лиепая, Балтийск, Севастополь, Феодосия, Николаев, Поти и Мурманск) на морские транспорты в режиме повышенной секретности были погружены вооружение, военная техника и личный состав. О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара.

По свидетельствам участников событий, которые приводит в своих мемуарах один из разработчиков плана "Анадырь" генерал армии Анатолий Грибков, переброска проходила в тяжелейших условиях. Температура в трюмах достигала +50 градусов, пища выдавалась дважды в сутки в ночное время, днем личный состав не мог подниматься на палубу из-за облетов американскими самолетами.

19 июля Кубы достигли рекогносцировочные группы ракетных полков, в период с 26 по 31 июля прибыли десять судов с личным составом и техникой. Штаб ГСВК прибыл на остров 29 июля на теплоходе "Латвия" и разместился в Гаване. 9 сентября были доставлены первые шесть ракет, с 16 сентября стали поступать ядерные боеприпасы. Разгрузка судов и транспортировка ракет по территории Кубы проходили в режиме строгой секретности в ночное время.

Работу американской агентуры на острове кубинским органам госбезопасности помогала нейтрализовать группа советских контрразведчиков в главе с капитаном 1 ранга Александром Тихоновым. В частности, был захвачен резидент ЦРУ США Клемент Инклан и обезврежена подрывная организация "Дивизия Нарцисса Лопеса".

Прибывшие на Кубу войска строили полевые военные городки, стартовые и технические позиции для ракетных частей, частей ПВО, фронтовых крылатых ракет и береговых ракет "Сопка". Американские самолеты-разведчики облетали боевые порядки частей на малых высотах. Приказа об их уничтожении войска ГСВК и кубинские РВС не получали.

Хрущев дал право командующему ГСВК Плиеву использовать тактические ракеты "Луна" с ядерными боеголовками по своему усмотрению при непосредственной обороне острова (в случае отсутствия связи с Москвой). Использовать РСД можно было только по команде Москвы. На Кубу также были доставлены в контейнерах 42 бомбардировщика Ил-28 (шесть из них были собраны к третьей декаде сентября). В боезапасе авиаполка имелось шесть ядерных бомб мощностью 12 килотонн каждая.

Хрущев планировал поставить американское руководство перед фактом наличия на Кубе РСД с ядерными боеголовками в ходе запланированной на ноябрь 1962 года встречи с президентом США Джоном Кеннеди на Генеральной Ассамблее ООН. В заявлении ТАСС от 12 сентября 1962 года говорилось об отсутствии у СССР намерения размещать на Кубе ядерное оружие, так как "Советский Союз располагает настолько мощными ракетоносителями этих ядерных зарядов, что нет нужды искать место для их размещения где-то за пределами Советского Союза". Уточнялось также, что идущие на Кубу советские торговые суда "везут картофель или нефть, тракторы, комбайны и другую сельскохозяйственную и промышленную технику".

Все это время корабли и подводные лодки ВМФ СССР находились на своих базах, ожидая приказа в рамках операции "Кама". 19 сентября советский сухогруз "Ангарлес" был перехвачен крейсером ВМС США, который сопровождал судно более суток, направив на него стволы главного калибра. Начиная с 20 сентября американские корабли почти ежедневно сопровождали советские суда на пути к Кубе. Только 25 сентября 1962 года Совет обороны СССР рассмотрел вопрос об участии флота в операции "Анадырь".

Было решено отказаться от использования надводной эскадры и отправить на Кубу только четыре дизельных субмарины проекта 641 (Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130 Северного флота). В ночь на 1 октября они вышли в море с указанием скрытно следовать в кубинский порт Мариэль. Переход также проходил в тяжелых условиях - температура в отсеках кораблей, не рассчитанных на действия в теплых тропических водах, достигала +40 градусов, техника выходила из строя, не хватало пресной воды, вахты приходилось сокращать до 15-20 мин.

14 октября 1962 года американский самолет-разведчик сфотографировал оборудуемые пусковые позиции баллистических ракет. 16 октября в известность о размещении на Кубе советских ракет, способных нести ядерные боеголовки, были поставлены высшее военное командование США и президент Джон Кеннеди. 22 октября 1962 года власти США объявили "морской карантин" (блокаду) Кубы с 24 октября. ВМС США были готовы силой останавливать советские суда, которые следовали в кубинские порты.

23 октября на острове было объявлено военное положение. В тот же день американский флот обнаружил советские подлодки в районе южнее Бермудских островов. Угроза внезапных атак со стороны приближающихся субмарин была признана крайне серьезной. Уже после вступления в действие режима "морского карантина" Хрущев на встрече с президентом американской компании Westinghouse Уильямом Ноксом заявил, что советские подлодки потопят любой американский корабль в случае его попытки остановить идущие на Кубу суда. Начиная с 24 октября американские противолодочные самолеты в Атлантике стали целенаправленно выслеживать советские субмарины.

Основное боевое ядро ГСВК, 51-я дивизия РВСН, была приведена в боевую готовность за 48 суток с момента прибытия первого судна. Ракетно-ядерный удар со всех стартовых позиций она могла нанести начиная с 27 октября 1962 года. Основная задача операции "Анадырь" была выполнена.

В тот же день произошла поломка двигателей на подлодке Б-130, субмарина была вынуждена всплыть на поверхность поблизости от американского эсминца. На следующий день американцы вынудили всплыть Б-59, 29 октября - Б-36. Назначенного района смогла достичь только Б-4 под командованием капитана II ранга Рюрика Кетова.

После того как лидеры СССР и США пришли к политическому решению конфликта, 28 октября 1962 года командующий 51-й дивизией РВСН Игорь Стаценко получил директиву министра обороны СССР с приказанием демонтировать стартовые позиции и передислоцировать дивизию в СССР. 29-31 октября стартовые позиции были демонтированы. 5-9 ноября советские теплоходы с ракетами на борту покинули Кубу. Личный состав дивизии был отправлен в СССР в два этапа - 1-9 ноября и 18-12 декабря 1962 года (всего были задействованы 24 корабля, в том числе четыре пассажирских).

Подводная лодка Б-130 вернулась в СССР на буксире спасательного судна, оставшиеся три субмарины возвратились на базу самостоятельно порознь. На родине моряков встретили холодно. По воспоминаниям Кетова, комиссия ВМФ, разбиравшая итоги неудачного похода, не приняла во внимание необычные условия плавания, техническую неприспособленность подлодок к такого рода операциям и просчеты командования. Виновными за вынужденные всплытия были объявлены командиры и личный состав кораблей.

Итоги, оценка операции

Специалисты НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ оценивают реализацию плана мероприятий "Анадырь" как образец "высокого военного искусства, которого до того не знала ни одна армия в мире". В октябре 1997 года министр обороны РФ Игорь Сергеев назвал операцию "в военном плане уникальной по скрытности подготовки, по организации взаимодействия видом Вооруженных сил и родов войск, по быстроте организации боевого дежурства и боевой службы на крайне отдаленных позициях".

В числе достигнутых операцией целей называются: отстаивание независимости кубинского народа; создание системы подготовки и обучения военных кадров РВС Кубы; выведение с территории Турции американских РСД "Юпитер", нацеленных на СССР; подписание США, Великобританией и СССР договора о запрещений испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой; принуждение правительства США к ведению переговоров с СССР на партнерском уровне, с отказом от американской политики диктата.

По итогам операции "Анадырь" указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года "за образцовое выполнение специального задания правительства" 1 тыс. 1 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек - орденом Ленина, 38 - орденом Красного Знамени, 591 - орденом Красной Звезды.

Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.