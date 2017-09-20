Крупнейшие землетрясения в мире с 2013 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2017 года в 18:14 UTC (всемирное координированное время, бывшее Гринвичское) в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, за ним последовали 11 афтершоков магнитудой до 4. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км юго-восточнее населенного пункта Ахочьяпан в штате Морелос (111 км к югу от столицы страны, Мехико), очаг залегал на глубине 57 км.

По предварительным данным, в столице и на территории штатов Морелос, Пуэбла и Мехико погибли в общей сложности не менее 224 человек. Было разрушено 40 зданий, около 3,8 млн. человек остались без электричества.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию крупнейших землетрясений в мире с 2013 года, которые привели к гибели более ста человек. Всего было зарегистрировано 11 таких стихийных бедствий (включая ЧС 19 сентября 2017 года).

20 апреля 2013 года в 00:02 UTC в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в городе Яань (уезд Лушань). Погибли 216 человек, более 15,5 тыс. человек пострадали. Некоторые поселки уезда были полностью уничтожены. Ущерб был оценен в $4 млн.

24 сентября 2013 года в 11:29 UTC в пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в горном районе в 66 км к северо-востоку от города Аваран. Толчки ощущались в Карачи и Дели (Индия). Погибли 825 человек, около 700 человек пострадали. Были уничтожены и повреждены 23,8 тыс. домов.

15 октября 2013 года в 15:12 UTC на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился в районе острова Бохол близ административного центра Кармен, очаг залегал на глубине 12 км на территории острова. Позднее в этом же районе произошел афтершок магнитудой 5,9. Всего в результате подземных толчков погибли 222 человека, еще восемь человек пропали без вести. Ранения получили 976 человек. На островах Бохол и Себу были полностью разрушены 605 домов. Всего землетрясение в той или иной степени затронуло около 3,4 млн человек.

3 августа 2014 года в 08:03 UTC в уезде Лудянь китайской провинции Юньнань серия подземных толчков магнитудой до 6,5 разрушила более 12 тыс. домов, погибли по меньшей мере 617 человек, ранения получили порядка 3 тыс. человек. Всего же последствия катаклизма затронули 1 млн человек. Экономический ущерб, по оценкам китайского правительства, составил почти $10 млрд.

25 апреля 2015 года в 5:54 UTC в центральной части Непала произошло землетрясение магнитудой 7,9, с гипоцентром на глубине 15 км в 34 км юго-восточнее Ламджунга. Погибли 8 тыс. 964 человека, пострадали более 17,5 тыс. человек. Были разрушены более 500 тыс. жилых домов, ущерб нанесен еще не менее 269 тыс. строений. На Эвересте землетрясение вызвало сход снежных лавин, в результате погибли 24 альпиниста. В Катманду обрушилась историческая смотровая башня Дхарахара, построенная в 1824-1832 годах.

Подземные толчки также ощущались в столице Индии и ее восточных, северных и северо-восточных штатах (там погибли более 60 и пострадали 250 человек), а также в Мьянме и Бангладеш. 7 мая в деревне Лантанг на севере Центрального Непала были обнаружены тела двух погибших российских дипломатов - сотрудников посольства в Пакистане, супругов Алексея Липеева и Марии Яковлевой (в Непале они проводили отпуск). Это самое крупное землетрясение по числу жертв в мире в 2013-2017 годов.

26 октября 2015 года в 09:09 UTC произошло землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в Гиндукуше в 82 км к юго-востоку от Фейзабада (провинция Бадахшан, Афганистан). Наибольший урон стихия нанесла приграничной с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в так называемой зоне племен. Погибли не менее 272 человек, пострадали более 2 тыс. 100 человек, сотни домов были разрушены. В Афганистане погибли по меньшей мере 70 человек, пострадали свыше 200. Наименьшее число жертв зафиксировано в Индии, где погибли четыре человека, более десяти получили травмы. Разрушения также были зафиксированы в нескольких селениях в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

5 февраля 2016 года в 19:57 UTC землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване. От подземных толчков пострадал специальный муниципалитет Тайнань на юго-западе острова, где были разрушены восемь зданий и еще пять оказались частично повреждены. Погибли 115 человек, еще два человека пропали без вести. Большинство погибших были обнаружены под завалами 17-этажного жилого комплекса "Вэйгуань". Подземные толчки также ощущались в городе Гаосюн и уездах Пиндун и Цзяи, однако там особого ущерба не выявлено. Из-за стихийного бедствия на острове было прервано движение скоростных поездов.

16 апреля 2016 года в 23:58 UTC землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре. Очаг находился в 14 км к северо-западу от города Педерналес (провинция Манаби) на глубине 20 км. Пострадали провинции страны, расположенные на берегу Тихого океана. Число погибших составило 668 человек, пострадали 12,5 тыс. человек, из них 6,2 тыс. получили серьезные ранения. Было разрушено большое количество зданий, повреждены дороги, мосты и линии электропередачи.

24 августа 2016 года в 01:36 UTC в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Гипоцентр находился в 10 км к юго-востоку от города Норча (область Умбрия) на глубине 4-10 км. В результате погибли 295 человек, около 500 человек получили ранения, более 2 тыс. человек лишились крова. Серьезно пострадали город Аматриче (население - 2,8 тыс. человек) и деревня Пескара-дель-Тронто (135 человек). Сейсмические толчки в центре страны продолжались в течение нескольких месяцев - по данным главы Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо, ко второй половине января 2017 года число афтершоков превысило 45 тыс.

7 декабря 2016 года в 22:03 UTC у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 92 км к востоку от города Банда-Ачех на северном побережье индонезийского острова Суматра, очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли 104 человека, еще более 1 тыс. 200 человек пострадали, около 86 тыс. лишились крова.