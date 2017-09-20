Десять крупнейших землетрясений XX и XXI веков. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, за ним последовали 11 афтершоков магнитудой до 4. По предварительным данным, погибли в общей сложности не менее 224 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о десяти крупнейших землетрясениях XX и XXI веков. При составлении рейтинга учитывалось официально подтвержденное число погибших.

12 января 2010 года в 21:53 UTC на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его гипоцентр находился в море, в 25 км к юго-западу от столицы - города Порт-о-Пренса, на глубине 13 км. Погибли 316 тыс. человек, более 300 тыс. получили ранения, 1,3 млн остались без крова. Разрушено 97 тыс. домов, повреждено 188 тыс. зданий. Город Порт-о-Пренс был почти полностью разрушен. Экономический ущерб составил $7,9 млрд.

27 июля 1976 года в 19:42 UTC в районе китайского шахтерского города Таншань провинции Хэбэй, в 150 км к востоку от Пекина произошло землетрясение магнитудой 7,5. По официальным данным, погибли 242 тыс. 769 человек (в СМИ высказывались предположения, что реальное число жертв может достигать 800 тыс.) Таншань превратился в руины, разрушения были зафиксированы также в Тяньцзине и Пекине. В регионе были повреждены все автомобильные дороги и около 400 км железнодорожного полотна, что затруднило прибытие в город спасательных отрядов. Экономический ущерб составил $2 млрд.

26 декабря 2004 года в 00:58 UTC в Индийском океане произошло землетрясение. По оценкам ученых, его магнитуда составляла от 9,1 до 9,3. Гипоцентр находился в 160 км к западу от острова Суматра, на глубине 30 км. Произошел сдвиг тектонических плит на протяжении 1200 км, образовавшееся цунами высотой до 10 метров достигло берегов Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии и восточного побережья Африки. В результате погибли, по разным оценкам, от 225 до 300 тыс. человек в 14 странах, пострадали около 2,2 млн. Землетрясение и цунами вызвали многочисленные разрушения, экономический ущерб Таиланда оценивается в $5 млрд, Индии - $1,6 млрд, Мальдивских островов - в $1,3 млрд, Индонезии - $4,5 млрд, острова Суматра - $675 млн.

16 декабря 1920 года в 12:06 UTC в китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр находился в уезде Хайюань. Колебания земной коры привели к разрушениям на площади 67,5 тыс. кв. км, затронув семь провинций и регионов. Землетрясение сопровождалось многочисленными оползнями и обвалами, которые погребли под собой целые селения. На поверхности образовались многочисленные трещины, длина самой крупной достигала 200 км. Несколько рек поменяли русло. По разным оценкам, общее число жертв землетрясения составило 200-240 тыс. человек, около 20 тыс. человек умерли от холода, лишившись крова.

1 сентября 1923 года в 2:58 UTC в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,9, получившее название "Великое землетрясение Канто". Гипоцентр располагался в 90 км к юго-западу от Токио в море возле острова Осима. Огромным разрушениям подверглись многие населенные пункты, в том числе Токио, Иокогама, Ёкосука. В городах начались пожары, только в Токио на одной из площадей задохнулись от дыма около 40 тыс. человек. В заливе Сагами образовались 12-метровые цунами, которые опустошили прибрежные поселения.

Всего погибло около 143 тыс. человек, пропали без вести 542 тыс., были разрушены или сгорели более 694 тыс. жилищ. Материальные убытки оценивались в $4,5 млрд, что составляло на тот момент два годовых бюджета страны и в пять раз превышало расходы Японии в Русско-японской войне. "Великое землетрясение Канто" является самым разрушительным за всю историю Японии.

5 октября 1948 года в 20:12 UTC в Ашхабаде (Туркменская ССР) произошло землетрясение магнитудой 7,3. В результате было разрушено 90-98% всех строений, сильным разрушениям подверглись также города Батир и Безмеин. В советское время точное количество жертв не называлось, в 2010 году президент Туркменистана заявил, что землетрясение унесло жизни 176 тыс. жителей республики, в том числе 89% ашхабадцев. С 1995 года 6 октября в Туркмении отмечается как День поминовения.

12 мая 2008 года в 6:28 UTC в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр находился в уезде Вэньчуань в 80 км к северо-западу от столицы провинции города Чэнду. Толчки ощущались в Пекине (1500 км от эпицентра) и Шанхае (1700 км). Землетрясение также почувствовали в Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, Непале, Монголии и России. Жертвами стихийного бедствия стали 87,6 тыс. человек, более 370 тыс. получили ранения. 15 млн человек были эвакуированы, более 5 млн остались без крова. Всего пострадали более 45,5 млн человек в 10 провинциях. Полностью разрушены 5,36 млн зданий, более 21 млн повреждены. Общий экономический ущерб оценивается в $86 млрд.

8 октября 2005 года в 3:50 UTC произошло землетрясение в Южной Азии - в Пакистане, Индии и Афганистане. Магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 105 км к северо-востоку от столицы Пакистана. В Пакистане погибло 86 тыс. человек, более 69 тыс. человек получили ранения. Разрушено более 32 тыс. зданий. В Индии жертвами стали 1,3 тыс. человек, 6,2 тыс. получили ранения. Более 4 млн человек лишились крова. Правительство Пакистана оценило ущерб в $5-12 млрд. Землетрясение стало самым разрушительным в Южной Азии за последние 100 лет. В его результате образовался разлом длиной 100 км, вдоль которого были разрушены почти все сооружения. Толчки ощущались также в КНР, Таджикистане и Казахстане.

28 декабря 1908 года в 4:20 UTC в городе Мессина на острове Сицилия (Италия) произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр располагался в Мессинском проливе между Сицилией и Апеннинским полуостровом. Подземные толчки вызвали цунами высотой 6-12 метров. В результате были разрушены города Мессина, Реджо-Калабрия и Палми и еще около 20 населенных пунктов. Погибло 72 тыс. человек (40% населения Мессины и 25% жителей Реджо-Калабрии). Это землетрясение считается сильнейшим в истории Европы. В разборе завалов и помощи населению принимали участие экипажи российских кораблей "Цесаревич", "Слава", "Адмирал Макаров" и "Богатырь", которые в тот момент находились в порту Аугуста на Сицилии.

31 мая 1970 года в 20:23 UTC недалеко от Перу произошло землетрясение магнитудой 7,9. Гипоцентр находился в Перуанско-Чилийском глубоководном желобе в Тихом океане в 25 км к востоку от Чимботе, крупного перуанского рыбного порта. От толчков с горы Уаскаран (высота 6768 м) сорвался ледник, который вызвал гигантский оползень из камней, льда и грязи длиной около 1,5 км и шириной более 750 м. Он обрушился со скоростью более 200 км/час на города Юнгай, Караз и Ранраирка, разрушив по дороге десятки деревень. В результате землетрясения и схода оползня погибли и пропали без вести около 70 тыс. человек, травмы получили более 157 тыс., остались без крова 800 тыс. Ущерб составил около $260 млн.