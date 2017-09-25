Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина и назначил его специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Дмитрий Азаров, председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Дмитрий Игоревич Азаров родился 9 августа 1970 года в городе Куйбышеве (с 1991 года - Самара) в семье служащих. Его отец работал на предприятии "Куйбышевмеливодхоз", мать занимала должность контролера отдела технического контроля в производственном объединении "Куйбышевоблбыттехника", затем возглавляла профком предприятия.

В 1992 году получил диплом Куйбышевского политехнического института им. В. В. Куйбышева (ныне - Самарский государственный технический университет) по специальности "инженер-системотехник", в 1996 году с отличием окончил Бузулукский финансово-экономический колледж Министерства финансов РФ.

Кандидат экономических наук. В 2003 году в Российском государственном торгово-экономическом университете защитил диссертацию на тему "Совершенствование организационно-экономического механизма формирования прибыльности коммерческой организации".

В студенческие годы работал асфальтировщиком. После окончания вуза занимал должности программиста, бухгалтера, экономиста в частных компаниях Самарской области, недолгое время проработал в территориальной налоговой службе.

В 1995 года стал заместителем директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.

С 1998 года работал заместителем директора по экономике и подготовке производства завода "Синтезкаучук", затем - заместителем генерального директора ООО "Волгапромхим" (курировал вопросы экономики и финансов).

В 2001 году в течение трех месяцев занимал должность директора по коммерции "Средневолжской межрегиональной управляющей компании".

В 2001-2006 годах - генеральный директор ООО "Средневолжская газовая компания".

В 2006 году был назначен на пост первого заместителя главы городского округа Самары Виктора Тархова. Курировал деятельность департаментов экономического развития, финансов, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи.

В 2008 году ушел из мэрии Самары по собственному желанию. В том же году перешел на работу в областное правительство, был назначен министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.

В феврале 2009 года вошел в список лиц, включенных в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ Дмитрия Медведева.

В 2010 году был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом на выборах главы городского округа Самары.

10 октября 2010 года победил на выборах главы Самары, набрав 66,94% голосов избирателей (на втором месте - экс-градоначальник Виктор Тархов, 18,28%). Вступил в должность 15 октября того же года. Занимал пост главы города до 9 октября 2014 года.

В 2011-2014 годах - президент Ассоциации городов Поволжья, вице-президент Союза российских городов, вице-президент Евразийского отделения Всемирной организации "Объединенные города и местные власти".

С 2011 года был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Приволжскому федеральному округу, в 2014 году избран председателем совета.

24 сентября 2014 года Меркушкин назначил Азарова представителем исполнительного органа государственной власти региона в совете Федерации РФ. 10 октября 2014 года Азаров приступил к исполнению полномочий сенатора, сменив в верхней палате парламента Константина Титова. 15 октября того же года возглавил комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Член президиума политсовета Самарского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

Декларированный доход за 2016 год составил 10 млн 138 тыс. руб., супруги - 2 млн 789 тыс. руб.

Супруга - Элина Азарова, по образованию биолог, окончила Самарский государственный университет. В семье две дочери - Полина и Алена.