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Биография главы Фонда реновации Москвы Анатолия Константинова

Биографии и справки
26 сентября, 13:08 UTC+3

О назначении Константинова 26 сентября 2017 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

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ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Анатолий Константинов возглавил Фонд реновации жилищного фонда Москвы.

Данный фонд будет отвечать за реализацию одноименной программы мэрии Москвы, в которую власти столицы в первые три года планируют вложить 300 млрд руб.

Анатолий Васильевич Константинов родился 1 июня 1956 года в деревне Никольское Альшеевского района Башкирской АССР (ныне - Республика Башкортостан).

В 1978 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский московский государственный строительный университет) по специальности "Инженер-строитель".

После вуза был принят на должность старшего инженера в московский Домостроительный комбинат №1, который до настоящего момента остается крупнейшим предприятием в Москве и России по производству и строительству жилых домов (ныне - АО "ДСК-1"). Работал на комбинате 38 лет. В 1990-х годах занимал должность первого заместителя гендиректора, в начале 2000-х годов являлся директором по строительству.

С апреля 2008 года по март 2016 года - гендиректор ДСК-1. Ушел с поста вскоре после покупки комбината финансово-строительной корпорацией "Лидер". По данным мэрии Москвы, под руководством Константинова ДСК-1 ввел в строй более 30 млн кв. м недвижимости, застроив новые районы: Крылатское, Братеево, Строгино, Солнцево, Тропарево, Митино, Бутово и др.

В 2016-2017 годах Констатинов был заместителем директора принадлежащего московской мэрии АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов".

Заслуженный строитель РФ (1993).

Награжден орденами Почета (2012) и Дружбы (2004).

Почетный житель муниципального образования Солнцево в Москве (2011). 

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