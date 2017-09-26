Биография главы Фонда реновации Москвы Анатолия Константинова

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ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Анатолий Константинов возглавил Фонд реновации жилищного фонда Москвы.
Данный фонд будет отвечать за реализацию одноименной программы мэрии Москвы, в которую власти столицы в первые три года планируют вложить 300 млрд руб.
Анатолий Васильевич Константинов родился 1 июня 1956 года в деревне Никольское Альшеевского района Башкирской АССР (ныне - Республика Башкортостан).
В 1978 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский московский государственный строительный университет) по специальности "Инженер-строитель".
После вуза был принят на должность старшего инженера в московский Домостроительный комбинат №1, который до настоящего момента остается крупнейшим предприятием в Москве и России по производству и строительству жилых домов (ныне - АО "ДСК-1"). Работал на комбинате 38 лет. В 1990-х годах занимал должность первого заместителя гендиректора, в начале 2000-х годов являлся директором по строительству.
С апреля 2008 года по март 2016 года - гендиректор ДСК-1. Ушел с поста вскоре после покупки комбината финансово-строительной корпорацией "Лидер". По данным мэрии Москвы, под руководством Константинова ДСК-1 ввел в строй более 30 млн кв. м недвижимости, застроив новые районы: Крылатское, Братеево, Строгино, Солнцево, Тропарево, Митино, Бутово и др.
В 2016-2017 годах Констатинов был заместителем директора принадлежащего московской мэрии АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов".
Заслуженный строитель РФ (1993).
Награжден орденами Почета (2012) и Дружбы (2004).
Почетный житель муниципального образования Солнцево в Москве (2011).