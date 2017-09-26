Биография генерал-полковника Виктора Бондарева

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил генерал-полковника Виктора Бондарева от должности главнокомандующего ВКС России и уволил с военной службы в связи с его переходом в Совет Федерации РФ.

Виктор Николаевич Бондарев родился 7 декабря 1959 года в с. Новобогородицком Воронежской области.

В 1981 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков (БВВАУЛ, ныне - Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова, Борисоглебск, Воронежская обл.), в 1992 году - командный факультет Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина (Монино, Московская обл.), в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1981-1989 годах - летчик-инструктор, командир звена в Барнаульском высшем военном авиационном училище летчиков им. Главного маршала авиации К. А. Вершинина.

В 1980-х годах в составе ограниченного контингента группировки советских войск принимал участие в военных действиях в Афганистане.

После возвращения из Афганистана - старший штурман, командир эскадрильи в БВВАУЛ, заместитель командира штурмового авиационного полка.

С сентября 1996 по октябрь 2000 год - командир 899-го гвардейского штурмового авиационного Оршанского дважды Краснознаменного, ордена Суворова III ст. полка им. Ф. Э. Дзержинского (Бутурлиновка, Воронежская обл.).

В 2000-2002 годах - заместитель командира, с 2004 года- командир 105-й смешанной авиационной дивизии 16-й армии ВВС и ПВО (Воронеж).

В 2006 году стал заместителем командующего, с июня 2008 года - командующим 14-й армией ВВС и ПВО (Новосибирск).

В 2009 году был назначен заместителем главнокомандующего Военно-воздушными силами.

С июля 2011 по 6 мая 2012 года - начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами.

С 6 мая 2012 года назначен главнокомандующим Военно- воздушными силами (сменил на этом посту генерал-полковника Александра Зелина). 1 августа 2015 года был подписан приказ о назначении Виктора Бондарева главнокомандующим Воздушно-космическими силами.

19 сентября 2017 года глава Кировской обл. Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от исполнительной власти региона. В Совете Федерации Бондарев сменил бывшего представителя области Олега Казаковцева.

Генерал-полковник (с 11 августа 2014 года).

Заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, имеет общий налет более 3 тыс. часов. Освоил несколько типов авиационной техники, в том числе учебно-тренировочный самолет Aero L-29 Delfin, истребитель МиГ-21, штурмовик Су-25 и его модификации. Участвовал в контртеррористической операции в Северо- Кавказском регионе (совершил порядка 400 боевых вылетов).

Герой Российской Федерации (2000, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе"). Также награжден орденами Мужества, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалями.0свк/сау.