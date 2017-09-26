Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в тексте указа. Как ранее сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил вместо Бондарева был назначен начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего генерал-летенант Павел Кураченко.
Указом главы государства также освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов, глава Россотрудничества Любовь Глебова и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.
Ранее Бондарев, Глебова, Куликов и Аренин были назначены в Совет Федерации. Всего по результатам прошедших 10 сентября выборов должны быть наделены полномочиями 17 членов Совфеда от исполнительных органов власти и шесть - от законодательных.