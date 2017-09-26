Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева

Политика
26 сентября, 17:26 дата обновления: 26 сентября, 17:42 UTC+3

Генерал-полковник был также уволен с военной службы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Бондарев

Виктор Бондарев

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в тексте указа. Как ранее сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил вместо Бондарева был назначен начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего генерал-летенант Павел Кураченко.

Указом главы государства также освобождены от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов, глава Россотрудничества Любовь Глебова и начальник ГУ МВД по Саратовской области Сергей Аренин.

Ранее Бондарев, Глебова, Куликов и Аренин были назначены в Совет Федерации. Всего по результатам прошедших 10 сентября выборов должны быть наделены полномочиями 17 членов Совфеда от исполнительных органов власти и шесть - от законодательных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Глебова, Любовь Николаевна Бондарев, Виктор Николаевич Куликов, Валерий Владимирович
Темы
Отставки и назначения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
6
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
7
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама