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Источник: врио главкома ВКС назначен генерал-лейтенант Павел Кураченко

Армия и ОПК
25 сентября, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева полномочиями сенатора от региона

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил назначен начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего генерал-летенант Павел Кураченко, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева, занимавшего пост главкома ВКС с 2015 года, полномочиями сенатора от региона.

"Временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС назначен первый заместитель главкома генерал-лейтенант Павел Кураченко", - сказал собеседник агентства.

Павел Курченко родился в 1961 году. В 1983 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1998 году - Военную академию ПВО им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, в 2005 году - Военную академию Генштаба ВС РФ.

С октября 2007 года по август 2009 года исполнял обязанности начальника штаба - первого заместителя начальника радиотехнических войск Военно-воздушных сил, в августе 2009 года был стал начальником штаба - первым заместителем начальника Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил. В марте 2013 года назначен на должность командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Войск воздушно-космической обороны, затем - начальником штаба - первым заместителем командующего ВКО.

Указом президента РФ от 1 августа 2015 года Кураченко назначен на должность начальника штаба - первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

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