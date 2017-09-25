Источник: врио главкома ВКС назначен генерал-лейтенант Павел Кураченко

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил назначен начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего генерал-летенант Павел Кураченко, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.
Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева, занимавшего пост главкома ВКС с 2015 года, полномочиями сенатора от региона.
"Временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС назначен первый заместитель главкома генерал-лейтенант Павел Кураченко", - сказал собеседник агентства.
Павел Курченко родился в 1961 году. В 1983 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, в 1998 году - Военную академию ПВО им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, в 2005 году - Военную академию Генштаба ВС РФ.
С октября 2007 года по август 2009 года исполнял обязанности начальника штаба - первого заместителя начальника радиотехнических войск Военно-воздушных сил, в августе 2009 года был стал начальником штаба - первым заместителем начальника Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил. В марте 2013 года назначен на должность командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Войск воздушно-космической обороны, затем - начальником штаба - первым заместителем командующего ВКО.
Указом президента РФ от 1 августа 2015 года Кураченко назначен на должность начальника штаба - первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.