Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 сентября 2017 года на встрече с членами правительства президент РФ Владимир Путин подверг критике министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Главе Минтранса объявлено о неполном служебном соответствии.

С 2000 года лишь один федеральный госслужащий был подвергнут подобному дисциплинарному взысканию: в апреле 2003 года первому заместителю министра экономического развития и торговли Михаилу Дмитриеву было объявлено о неполном служебном соответствии за "искаженное информирование общественности о ходе пенсионной реформы". Однако впоследствии взыскание было снято.

С 2010 года высокопоставленные чиновники получали лишь выговоры за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Так, дисциплинарному взысканию были подвергнуты один заместитель председателя правительства, восемь глав федеральных ведомств и госкомпаний, четыре заместителя руководителей ведомств, а также помощник премьер-министра Геннадий Онищенко и глава Карелии Александр Худилайнен. Еще одному госслужащему - замминистра культуры Владимиру Аристархову - было объявлено замечание. Пять взысканий впоследствии были сняты.

29 декабря 2010 года председатель правительства РФ Владимир Путин объявил выговор главе Роскосмоса Анатолию Перминову. Это произошло после аварийного запуска 5 декабря 2010 года с Байконура ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Спутники вместе с разгонным блоком упали в воды Тихого океана, в 1,5 тыс. км к северо-западу от Гавайских островов. В апреле 2011 года Перминов был освобожден от должности в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

19 сентября 2012 года указом президента РФ Владимира Путина за ненадлежащее исполнение "майских указов" был объявлен выговор министрам образования и науки Дмитрию Ливанову, регионального развития Олегу Говоруну, труда и социальной защиты Максиму Топилину. 30 сентября 2013 года глава государства снял дисциплинарное взыскание с Ливанова и Топилина. Говорун в октябре 2012 года был отправлен в отставку, а в октябре 2013 года назначен начальником Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

16 июля 2013 года распоряжением главы правительства РФ Дмитрия Медведева заместителю министра экономического развития Павлу Королеву был объявлен выговор "за ненадлежащую организацию работы по исполнению поручений президента Российской Федерации в части вопросов повышения эффективности управления земельными ресурсами".

22 июля 2013 года глава правительства объявил выговор замминистра природных ресурсов и экологии Николаю Попову. Дисциплинарное взыскание было вынесено "за ненадлежащее обеспечение контроля за прохождением в палатах Федерального собрания закона, внесенного правительством". Речь шла об изменениях в водный и градостроительной кодексы. 31 октября 2013 года данное взыскание было снято. В ноябре 2013 года Попов был освобожден от должности.

2 августа 2013 года Медведев объявил выговор руководителю Роскосмоса Владимиру Поповкину "за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей", а 10 октября того же года освободил его от должности. Выговор и увольнение последовали после аварии ракеты "Протон-М" 2 июля 2013 года при старте с космодрома Байконур.

12 мая 2014 года выговор был объявлен главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну за "ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ". Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина пояснила, что в деятельности ведомства при выполнении поручений правительства, данных в 2012-2013 годах, была отмечена "низкая исполнительская дисциплина". 22 декабря 2014 года распоряжением правительства дисциплинарное взыскание было снято.

17 мая 2014 года приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ был объявлен выговор заместителю главы Роскомнадзора Максиму Ксензову. Причиной стало интервью газете "Известия", в котором он заявил о возможности Роскомнадзора "в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России". В начале 2016 года Ксензов покинул Роскомнадзор и перешел на работу в медиахолдинг "Национальная медиа группа".

9 февраля 2015 года Медведев объявил выговор руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольге Дергуновой. Как говорилось в распоряжении правительства, выговор был объявлен "за ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства РФ". В апреле 2016 года Дергунова была освобождена от должности.

2 июня 2015 года глава кабинета министров объявил выговор заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегу Бочкареву "за нарушение требований статьи 17 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В конце мая 2015 года в СМИ были опубликованы комментарии Бочкарева, в которых он говорил об отказе России от закупки двух вертолетоносцев "Мистраль" у Франции. Тогда же, по данным СМИ, Бочкареву выговор объявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Статья 17 закона "О гражданской службе" запрещает чиновникам разглашать служебную информацию или сведения конфиденциального характера.

17 февраля 2016 года указом Путина главе Карелии Александру Худилайнену был объявлен выговор в связи с нарушением "обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда". Ранее, 10 февраля, глава государства потребовал принять меры в отношении руководства Карелии, которое сорвало программу расселения аварийного жилья в регионе. Худилайнен назвал полученный выговор "справедливым" и "заслуженным". В феврале 2017 года он сложил полномочия досрочно.

24 февраля 2016 года Медведев объявил выговор своему помощнику, бывшему главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко за нарушение закона о государственной гражданской службе РФ "в части требования к служебному поведению гражданского служащего".

28 апреля 2016 года Путин объявил выговоры вице-премьеру Дмитрию Рогозину и главе госкорпорации "Роскосмос" Игорю Комарову. Взыскание связано со срывом первоначальной даты пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.

5 октября 2016 года распоряжением правительства РФ первому заместителю министра культуры РФ Владимиру Аристархову объявлено замечание "за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции". 10 августа 2017 года дисциплинарное взыскание было снято.