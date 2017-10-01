Аварии на тепловых электростанциях, приведшие к крупным перебоям электроснабжения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября 2017 года на Якутской ГРЭС (ПАО "Русгидро") произошел взрыв резервного источника питания, вызвавший пожар и срабатывание аварийной защиты, в результате чего ГРЭС и Якутская ТЭЦ временно прекратили работу. Электричества на несколько часов лишились более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четыре муниципальных образования - Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский и Усть-Алданский районы. Кроме того, Якутск и его пригороды оставались без воды и отопления. При аварии на ГРЭС тяжелые ранения получил один человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию аварий на ГРЭС и ТЭЦ в РФ, которые привели к крупным (затронувшим более 50 тыс. человек) перебоям электроснабжения.

С 2010 года произошло не менее шести таких случаев (с учетом ЧП 1 октября 2017 года). Благодаря работе Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ при большинстве аварий на электростанциях потребителям удается быстро дать свет от других источников. Однако технологически изолированные от ЕЭС регионы, такие как Якутия, могут оказаться без электричества. В хронологии не учитываются аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) и подстанциях, а также аварии, которые незначительно влияли на энергоснабжение потребителей.

13 августа 2011 года в результате внезапной остановки двух блоков Калининградской ТЭЦ-2 (АО "Янтарьэнерго") общей мощностью 900 МВт была полностью прекращена подача электроэнергии почти во всей Калининградской области. Отключение оставило без электричества порядка 900 тыс. человек. Были оперативно подключены резервные источники питания, в результате чего в течение получаса удалось восстановить подачу электроэнергии в Калининграде и других районах.

12 декабря 2011 года почти половина острова Сахалина, в том числе "спальные" районы Южно-Сахалинска, осталась без электричества из-за аварии на Сахалинской ГРЭС (ОАО "Сахалинэнерго", пос. Вахрушев Поронайского района Сахалинской обл.). Повреждение произошло в циркулярной системе (где отработавший в турбинах пар превращается в воду) и привело к снижению рабочей мощности станции. Социально значимые учреждения и объекты жизнеобеспечения острова в результате аварии не пострадали, подача электроэнергии на них не прерывалась. В тот же день нормальный режим функционирования системы был восстановлен.

18 июля 2016 года из-за автоматического отключения котла при введении в работу подогревателя высокого давления произошла остановка Камчатской ТЭЦ-2. В результате без света остались более 280 тыс. жителей Петропавловска-Камчатского, а также Елизовского, Усть-Большерецкого и Мильковского районов. Была приостановлена подача воды части жителей этих районов из-за прекращения работы Елизовского водозабора. В течение нескольких часов электро- и водоснабжение было восстановлено.

22 августа 2016 года на Рефтинской ГРЭС (ПАО "Энел Россия", близ Асбеста, Свердловская область) произошло разрушение изолятора на распределительном устройстве, что привело к короткому замыканию и каскадным отключениям в Единой энергосистеме России. Суммарный дефицит мощности составил 5,8 тыс. МВт, без электроснабжения остались около 600 тыс. человек. Перебои были зафиксированы в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, а также в Республике Алтай, Хакасии и Бурятии. В частности, прерывалась подача электроэнергии для семи территорий Кемеровской области. (Гурьевск, Белово и Беловский район, Салаир, Топкинский район и Юрга, а также Рудничный и Кировский районы в Кемерове). В результате "просадки напряжения" были остановлены несколько предприятий "Лукойла" и "Сибура", задерживались пассажирские поезда. В тот же день подача электроэнергии возобновилась.

14 ноября 2016 года на Якутской ГРЭС произошла авария, в результате которой от станции отключилась линия электропередачи напряжением 110 кВт. Под ограничение подачи электроэнергии попали потребители Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Горного районов и части Якутска - в общей сложности более 75 тыс. человек. Электроснабжение было восстановлено в тот же день.