Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в результате стрельбы на фестивале музыки в стиле кантри Route 91 Harvest возле гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay погибли не менее 50 человек, еще более 200 получили ранения. Открывший огонь преступник был ликвидирован полицейскими. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США, жертвами в которых становились десять и более человек. За последние десять лет зафиксировано девять таких инцидентов (включая ЧП 2 октября 2017 года).

16 апреля 2007 года в Виргинском политехническом институте (Блэксбург, Вирджиния, США) страдавший шизофренией 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сын Хи (Seung-Hui Cho) застрелил из пистолетов 32 и ранил еще 25 человек в общежитии и учебном корпусе, после чего покончил с собой. В промежутке между убийствами преступник отправил в адрес телевизионной службы NBC News открытое письмо и видеоманифест, в которых сравнивал себя с Иисусом Христом.

3 апреля 2009 года в Бингемтоне (штат Нью-Йорк) 41-летний уроженец Вьетнама Дживерли Антарес Вонг (Jiverly Antares Wong) открыл огонь из пистолетов по посетителям и работникам городского иммиграционного центра. Были убиты 13 человек, еще четверо получили ранения. После того как полиция предприняла штурм здания, Вонг застрелился. Перед тем как совершить убийство, преступник отправил на местный телеканал письмо, в котором заявил, что решил отомстить за унижения в США из-за плохого знания английского языка.

5 ноября 2009 года на военной базе Форт-Худ (штат Техас) майор медицинской службы, психиатр Нидал Малик Хасан (Nidal Malik Hasan, американец палестинского происхождения) застрелил из пистолета 13 и ранил 29 сослуживцев и двоих гражданских лиц. Массовое убийство произошло у медицинского центра для освидетельствования военнослужащих перед отправкой в Афганистан и Ирак. В ходе задержания Хасан получил несколько ранений, в результате чего был парализован. На суде убийца заявил, что на преступление его толкнули религиозные убеждения - он считал войну "неправым делом" и старался не только избежать участия в ней, но и защитить единоверцев. В августе 2013 года приговорен к смертной казни. Приговор пока не приведен в исполнение.

20 июля 2012 года на премьере фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды" в кинотеатре Century-16 в Авроре (штат Колорадо) мужчина бросил в зал гранату со слезоточивым газом и открыл по зрителям стрельбу из винтовки, в результате чего погибли 12 человек и 70 получили ранения. Подозреваемый, 24-летний Джеймс Холмс (James Eagan Holmes), был задержан полицией. 16 июля 2015 года жюри присяжных окружного суда в городе Сентенниал признало его виновным в массовом убийстве, 8 августа - приговорило к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. 26 августа вердикт одобрил судья окружного суда Сентенниала.

14 декабря 2012 года в начальной школе "Сэнди хук" (Sandy Hook) в Ньютауне (штат Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза (Adam Peter Lanza), страдавший легкой формой аутизма, вооруженный двумя пистолетами и винтовкой, открыл стрельбу. Жертвами стали 20 детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых. Перед тем как отправиться в школу, он застрелил свою мать. Преступник покончил с собой.

16 сентября 2013 года в штаб-квартире Командования кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США в Вашингтон-Нейви-ярд (Вашингтон, округ Колумбия) бывший работник этой военной базы, 34-летний Аарон Алексис (Aaron Alexis), устроил стрельбу из ружья и пистолета, убив 12 человек и ранив более десяти. Нападавший был застрелен полицией. Одна из возможных причин происшествия - психическое расстройство преступника.

2 декабря 2015 года в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) двое преступников открыли огонь из винтовок и пистолетов в конференц-зале центра помощи людям с ограниченными возможностями, когда в помещении проходила вечеринка для госслужащих. Погибли 14 человек, еще 17 человек получили ранения. Полиция преследовала и заблокировала автомобиль стрелков - 28-летнего Саида Фарука (Syed Rizwan Farook) и его жены, 27-летней Тэшфин Малик (Tashfeen Malik). В результате перестрелки оба были убиты. Позднее СМИ сообщили, что перед совершением преступления Тэшфин Малик в Facebook присягнула на верность лидеру террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади.

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний американец Омар Матин (Omar Mateen), сын выходцев из Афганистана, открыл огонь в ночном клубе для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации Pulse. В результате погибли 49 посетителей и сотрудников заведения, еще 58 человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка. По данным агентства Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ).​