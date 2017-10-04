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Нобелевская премия по химии. Досье

Биографии и справки
4 октября, 13:29 UTC+3

4 октября в Стокгольме объявили имена лауреатов

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Николай Семёнов

Николай Семёнов

© Олег Кузьмин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября в Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о порядке присуждения этой премии и ее лауреатах.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премию присуждает Шведская королевская академия наук (Стокгольм). Ее рабочий орган - Нобелевский комитет по химии, состоящий из пяти-шести членов, которые избираются Академией на три года. Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, включая членов Шведской королевской академии наук и лауреатов Нобелевских премий по химии и физике, которые получили специальные приглашения от комитета.

Кандидатов можно предлагать с сентября по 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября Академия выбирает лауреата большинством голосов.

Лауреаты

Среди лауреатов премии, получивших мировую известность, Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, и исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира. Британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии - в 1958 и в 1980 годах.

Всего в списке лауреатов 174 ученых (с учетом Фредерика Сэнгера), в том числе четыре женщины. В 1911 году награды была удостоена Мария Кюри за открытие радия и полония (в 1903 году она получила Нобелевскую премию по физике). В 1935 году Ирэн Жолио-Кюри (дочь Марии Кюри) вместе с мужем Фредериком Жолио получили премию за синтез новых радиоактивных элементов. В 1964 году премия была присуждена англичанке Дороти Кроуфут-Ходжкин, а в 2009 году - Аде Йонат (Израиль; совместно с двумя учеными из Великобритании и США).

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семёнов, один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей. Премии он был удостоен (совместно с английским химиком Сирилом Хиншелвудом) в 1956 году за обоснование общей количественной теории цепных реакций.

В 2016 году лауреатами стали французский ученый Жан-Пьер Соваж, британский химик, работающий в США, Фрейзер Стоддарт и нидерландский химик Бернард Феринга. Они были удостоены награды "за проектирование и синтез молекулярных машин".

Статистика

В 1901-2016 годах премия присуждалась 108 раз (в 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940-1942 годах академикам не удавалось найти достойного кандидата). 23 раза премия была разделена между двумя лауреатами и 22 раза - между тремя. Средний возраст лауреатов - 58 лет. Самым молодым в списке остается Фредерик Жолио (35 лет), а самым пожилым - 85-летний американец Джон Фенн (получил премию в 2002 году). 

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