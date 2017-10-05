Биография писателя Кадзуо Исигуро

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Наградой он отмечен за "раскрытие в романах большой эмоциональной силы бездны, скрывающейся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Исигуро стал третьим уроженцем Японии, получившим эту награду (Ясунари Кавабата был удостоен награды в 1968 году, Кэндзабуро Оэ - в 1994 году).

Происхождение и образование

Кадзуо Исигуро родился 8 ноября 1954 года в Нагасаки в семье океанографа (в 1945 году его мать, будучи подростком, пережила атомную бомбардировку города). В 1960 году семья переехала в Великобританию, после того как отец получил должность научного сотрудника в Национальном океанографическом центре в Саутгемптоне. Родители не рассчитывали надолго задерживаться в Великобритании. Однако планы семьи изменились, и Исигуро поступил в местную школу. Впоследствии в одном из интервью он отметил, что был единственным иностранцем в округе.

После школы путешествовал по США и Канаде. В это время увлекся музыкой, мечтал стать профессиональным музыкантом. Однако попытки выступать в различных клубах были безуспешными (в настоящее время, по словам писателя, он увлекается творчеством американского рок-музыканта Боба Дилана).

В 1974 году Исигуро вернулся в Великобританию и поступил в Университет Кента. Изучал английский язык и философию, в 1978 году получил степень магистра искусств. Затем продолжил образование в Университете Восточной Англии, где посещал курс писательского мастерства.

Некоторое время работал в социальной службе Лондона.

Писательская деятельность

По словам Исигуро, на его становление как писателя большое влияние оказали произведения Толстого, Чехова, Джойса, Фицджеральда, Фолкнера, Хемингуэя. Его литературная карьера началась в 1981 году, когда в британской антологии, представляющей молодых авторов, Introduction: Stories by New Writers были опубликованы три его рассказа. Уже на следующий год вышел роман "Там, где в дымке холмы", в котором описывается восстановление Нагасаки после атомной бомбардировки. Роман был отмечен как лучшая книга года премией Winifred Holtby Memorial Prize, которая присуждалась в 1967-2003 годах британской организацией Королевское литературное общество.

"Там, где в дымке холмы" был переведен на 13 языков.

В 1983 году имя Исигуро вошло в список 20 лучших молодых британских авторов журнала Granta, одного из самых авторитетных изданий в литературном мире (рейтинг составляется раз в 10 лет). Последующие романы также завоевывали литературные призы Великобритании. Так, роман "Художник зыбкого мира" (1986), затрагивающий проблемы, связанные с отношением японцев ко Второй мировой войне, получил Уитбредовскую премию, относящуюся к наиболее значительным наградам. Роман "Остаток дня" (1989) был отмечен Букеровской премией (в 1993 году вышла его экранизация, "На исходе дня", в главных ролях снялись Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон).

В центре произведений Исигуро (на сегодняшний день их около 10, в том числе сценарии к кинофильмам) эмоциональное состояние человека в различных ситуациях. Книги различаются по жанрам и стилю. Наиболее стилистически сложным считается роман "Безутешные" (1995), изобилующий литературными и музыкальными аллюзиями. В романе "Когда мы были cиротами" (2000) частный детектив расследует обстоятельства исчезновения своих родителей в Шанхае 20 лет назад. Книга была в числе номинантов на Букеровскую премию.

В романе "Не отпускай меня" (2005) есть элементы научной фантастики. Его действие происходит в антиутопической Великобритании в конце XX века, герои участвуют в процессе клонирования людей. Роман был также номинирован на Букеровскую премию; журнал Time назвал его книгой года и включил в список 100 лучших англоязычных романов. События последнего романа - "Погребенный великан" (2015) - происходят в средневековой Англии.

Книги Исигуро переведены более чем на 30 языков, включая русский (в том числе "Остаток дня", "Когда мы были сиротами", "Не отпускай меня", "Там, где в дымке холмы").

В настоящее время Исигуро - член британского Королевского общества литературы. Помимо литературных наград имеет орден Британской империи (1995).

Личная жизнь

С 1986 года женат на Лорне Макдугалл, которая является социальным работником. Имеет дочь Наоми. Семья проживает в Лондоне.