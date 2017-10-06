Нобелевская премия мира. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября в Осло объявли лауреата Нобелевской премии мира, самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Награда присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о порядке присуждения этой премии и ее лауреатах.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

По желанию Нобеля эту премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны. В своих решениях Комитет полностью независим. Объявление лауреата проходит в помещении Норвежского нобелевского института (основан в 1904 году), главной задачей которого является помощь Комитету в выборе лауреата премии.

Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Комитета; члены национальных парламентов и правительств; члены правления организаций - лауреатов Нобелевской премии мира; ректоры престижных университетов и авторитетные профессора, читающие курсы правоведения, истории, философии, теологии и социальных наук; директора исследовательских институтов по проблемам мира и международных отношений; обладатели Нобелевской премии мира. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 1 февраля следующего года.

На премию 2017 года выдвинуто 318 кандидатов - 215 физических лиц и 103 организации. Рекорд по количеству претендентов - 376 (228 человек и 148 организаций) - был установлен в 2016 году. По данным Комитета, в прошлые годы число организаций-номинантов, как правило, не превышало 50.

Лауреаты

Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 104 человека (в том числе 16 женщин) и 23 организации.

В числе лауреатов немало широко известных политиков и общественных деятелей: президент США Теодор Рузвельт (1906), норвежский исследователь Арктики и общественный деятель Фритьоф Нансен (1922), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза "Солидарность" Лех Валенса (1983), президент США Барак Обама (2009). Дважды наградой были отмечены наши соотечественники: академик Андрей Сахаров в 1975 г. "за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства" и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году "в знак признания его роли в мирном процессе".

Нобелевской премии мира в разные годы были удостоены религиозные деятели. В их числе лютеранский архиепископ Ларс Натан Сёдерблум из Швеции (1930), руководитель Всемирной ассоциации христианских студентов Джон Мотт (1946), немецкий протестантский теолог Альберт Швейцер (1952), монах-доминиканец Джордж Пир из Бельгии (1958), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай- лама XIV Тензин Гьяцо (1989), католический епископ Карлуш Бэлу из Индонезии (1996).

Три раза премия присуждалась лицам, находящимся в заключении: в 1935 году - немецкому антифашисту Карлу фон Осецкому (арестован нацистами в 1933-м), в 1991 году - политическому деятелю Мьянмы Аун Сан Су Чжи (в 1989-1995 гг. находилась под домашним арестом), в 2010-м - китайскому правозащитнику Лю Сяобо (в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за "подстрекательство к подрыву государственной власти" в КНР).

Единственный раз премия мира была присуждена посмертно - в 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961-го в авиакатастрофе. В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, является вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял ее, поскольку в стране продолжались военные действия.

Среди награжденных премией организаций - Международный комитет Красного Креста (1917, 1944, 1963), Управление Верховного комиссара по делам беженцев (1954, 1981), Детский фонд ООН (1965), организация "Международная амнистия" (1977), движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (1985), Международные силы ООН по поддержанию мира (1988), "Врачи без границ" (1999), ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан (2001), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Мухаммед аль-Барадеи (2005), Европейский союз (2012), Организация по запрещению химического оружия (2013).

В 2016 году премию получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос "за усилия по урегулированию конфликта в стране".

Статистика

В 1901-2016 гг. премия мира присуждалась 97 раз (19 раз Норвежский нобелевский комитет не находил достойного кандидата: в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972 гг.). За всю историю 29 премий были поделены между двумя лауреатами. Дважды ее обладателями становились сразу три человека: в 1994 году премию разделили председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат и израильские премьер-министр и глава МИД Ицхак Рабин и Шимон Перес, а в 2011-м - женщины: президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и правозащитницы из Либерии и Йемена Лейма Роберта Гбове и Таваккул Карман.

Средний возраст награжденных - 62 года, самым пожилым остается 87-летний англичанин Джозеф Ротблат (1995), а самой молодой - 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи (2014).

По данным сайта Нобелевских премий, наибольшее количество лауреатов (65) получили премию за деятельность по поддержанию мира; 34 - за ведение мирных переговоров; 28 - за борьбу за права человека; 24 - за гуманитарную деятельность; 19 - за деятельность в области контроля за оружием и разоружения (одна награда может быть присуждена за усилия по нескольким направлениям).

Кандидаты на премию мира

За истекшее столетие (1901-2001 гг.) на премию были номинированы 4167 человек. 1694 кандидата были из стран Западной Европы, из них 44 получили награду; 964 претендента были из Северной Америки, из них премией были отмечены 19; из 677 номинантов из государств Азии премию получили 12; 345 кандидатов являлись гражданами стран Латинской Америки, из них лауреатами стали лишь пятеро; из стран Восточной Европы на премию были выдвинуты 323 человека, из которых награждены были лишь трое; из 164 представителей Африканского континента только шестеро стали обладателями премии.

Из 690 организаций, выдвинутых на соискание премии, ее получили лишь 20.

В числе самых известных людей, которые номинировались на премию мира, но не получили ее, Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Иосиф Сталин, Бенито Муссолини. Среди претендентов были также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (получил Нобелевскую премию по литературе в 1953 году), президенты США Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр, канцлер ФРГ Конрад Адэнауэр. На премию мира выдвигались и деятели искусства и литературы - Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, а также монархи - Николай II, король бельгийцев Альберт I, король Греции Павел I. В 1939 году член шведского парламента предложил кандидатуру Адольфа Гитлера, однако она была отклонена Нобелевским комитетом.