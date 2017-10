Международная кампания по запрещению ядерного оружия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира Международной кампании по запрещению ядерного оружия.

Эта коалиция неправительственных организаций награждена "за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - некоммерческое объединение, учрежденное в 2007 году в Мельбурне. Инициатором его создания выступило в сентябре 2006 года движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", получившее в 1985 году Нобелевскую премию мира. В настоящее время Кампания объединяет свыше 450 организаций в 101 стране. Ее штаб-квартира располагается в Женеве, исполнительный директор - Беатрис Фин (Швеция).

В поддержку деятельности ICAN высказывались многие известные общественные и политические деятели, среди них лауреаты Нобелевской премии мира разных лет - духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV, один из лидеров кампании по борьбе с апартеидом Десмонд Туту, американская правозащитница Джоди Уильямс.

Участники ICAN призывают мировое сообщество обратить внимание на гуманитарную угрозу, которую несет ядерное оружие (ЯО). Основная цель коалиции - полная ликвидация ЯО и вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons).

Договор о запрещении ядерного оружия

Идея о необходимости документа была впервые высказана в 2010 году. Однако она не была поддержана членами так называемого ядерного клуба. В него входят официальные ядерные державы (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай), а также страны, обладающие ядерным оружием, но не имеющие официального статуса согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (вступил в силу в 1970 году) - Индия, Пакистан, КНДР и, предположительно, Израиль (государство не подтверждает, но и не опровергает факт наличия ЯО).

В течение последующих семи лет велась работа по обсуждению данной инициативы. 7 июля 2017 года на голосовании в штаб-квартире ООН текст ДЗЯО поддержали 122 государства. 69 стран, в том числе члены "ядерного клуба", не принимали участие в голосовании.

Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ЯО. Странам запрещается передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, иметь контроль над таким оружием.

Сразу после голосования 7 июля 2017 года Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут участниками ДЗЯО. В российском МИД заявили, что РФ не подпишет документ, поскольку он "противоречит национальным интересам страны". Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что Китай не присоединится к договору, потому что "не хочет нарушать сложившуюся систему контроля над ядерными вооружениями".

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания - подпись под ним поставили представители 51 страны, включая Бразилию, Венесуэлу, Индонезию, Ирландию, Кубу, Ливию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Нигерию, Палестину, Уругвай, Чили и ЮАР. При этом три государства - Гайана, Ватикан и Таиланд - одновременно вручили генеральному секретарю ООН ратификационные грамоты. Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50-й по счету страной.