Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщила, что РФ и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках в королевство зенитных ракетных систем С-400.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ранее заключенных контрактах на экспорт этих систем.

В настоящее время С-400 стоят на вооружении только в России. По состоянию на на данный момент контракты на поставку ЗРС "Триумф" заключены с четырьмя зарубежными странами (включая Саудовскую Аравию).

Китай

В июле 2014 года руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов заявил журналистам, что первым зарубежным заказчикам С-400 может стать Китай. Вскоре российский телеканал "Звезда" рассказал о намерении КНР приобрести не менее шести дивизионов ЗРС "Триумф" на сумму более $3 млрд.

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26 ноября 2014 года года газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, сообщила о подписании Россией контракта с Китаем на поставку С-400. 27 октября 2015 года гендиректор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин сообщил журналистам, что компания поставит С-400 в КНР "в сроки, установленные контрактом".

Сумма сделки и точная дата заключения контракта не назывались. Позднее, в ноябре 2015 года, помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил представителям СМИ факт заключения контракта. В марте 2016 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Китаем перечислен аванс за поставку ЗРС, а в июне - что китайская армия получит системы не ранее 2018 года. Пресс-служба ФСВТС 26 апреля 2017 года подтвердила начало исполнения контракта.

Индия

15 октября 2016 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите БРИКС в Гоа было подписано соглашение о поставках С-400 в Индию. Сумма и другие параметры сделки не разглашались. Ранее индийские СМИ сообщали о намерении этой страны приобрести пять дивизионов С-400.

Турция

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В марте 2017 года Чемезов рассказал журналистам, что турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе С-400. 25 июля 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании "определенных документов" в рамках соглашения о покупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен.

Турция стала первой страной - членом НАТО, которая получает от России С-400. Помощник президента РФ Владимир Кожин подчеркивал, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается". Количество поставляемых комплектов официально не уточнялось. По данным газеты "Коммерсантъ", турецкая сторона заплатила за четыре дивизиона "Триумф" более $2 млрд. Замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демирал сообщил СМИ, что поставки систем начнутся в течение двух лет.

9 октября 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете "Акшам", что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа.

Другие страны

Представители Минобороны РФ заявляли о возможном экспорте "Триумфов" в Белоруссию и Казахстан, официально о фактах таких поставок не сообщалось. 28 августа 2017 года руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Коммерсанту", что ведомство обрабатывает около десяти заявок на покупку С-400.

В сентябре Кожин рассказал в интервью ТАСС, что на системы С-400 существует "реальная очередь". По словам чиновника, интерес проявляют страны Юго-Восточной Азии (в числе возможных заказчиков СМИ называли Вьетнам), Ближнего Востока и некоторые государства - члены ОДКБ.