Биография Ричарда Талера - лауреата премии Госбанка Швеции памяти Альфреда Нобеля

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля стал американец Ричард Талер. Премия присуждена ему "за исследования в области поведенческой экономики".

Происхождение, образование и карьера

Ричард Талер (англ. Richard H. Thaler) родился 12 сентября 1945 года в Ист-Орандж (штат Нью-Джерси; США).

В 1967 году окончил Западный резервный университет Кейза (штат Огайо). В 1970 году получил степень магистра, в 1974 году - степень доктора в Рочестерском Университете (штат Нью-Йорк).

В 1987-1990 годах вел колонку Anomalies в Journal of Economic Perspectives, позднее был колумнистом в New York Times.

Основатель компании по управлению инвестициями Fuller & Thaler Asset Management. При президенте США Бараке Обаме (2009 - 2017) входил в группу его экономических советников.

Научная деятельность

Сферой деятельности Талера является смежная область на стыке экономики и психологии - поведенческая экономика. Талер изучает влияние последствий социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля на решения человека, которые в свою очередь влияют на рынок. Он автор так называемой теории подталкивания, в основе которой лежит помощь человеку в его выборе (управляемый выбор).

Талер известен как один из теоретиков поведенческих финансов (behavioral finance; направление финансового менеджмента, учитывающее иррациональную природу поведения инвесторов и финансистов на рынке в условиях неопределенности и риска при принятии решений). Сотрудничал с израильско-американским психологом, автором теории перспектив, анализирующей принятие решений в условиях неопределенности и риска, лауреатом Нобелевской премии по экономике Даниэлем Канеманом.

В 2008 году в соавторстве с американским ученым Кассом Санстейном написал книгу "Подталкивание: улучшение решений по поводу здоровья, богатства и счастья" (Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness). Эта книга о том, что люди часто принимают неверные решения, которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем, образованием и деньгами.

Также написал ряд книг, рассчитанных на читателей без специального образования, интересующихся вопросами поведенческих финансов (в том числе "Квазирациональная экономическая теория", Quasi-rational Economics, 1991; "Проклятие победителей", The Winner's Curse, 1991). Некоторые из них переведены на русский язык, в частности "От Homo economicus к Homo sapiens". В этой работе автор утверждает, что экономика будет в большей степени учитывать человеческое поведение (2014). Еще одна книга, изданная на русском языке, - "Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать" (Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, 2017).

Награды и звания

В 2005 году Талер стал лауреатом американской экономической премии им. Пола Самуэльсона, присуждаемой за научно-исследовательские публикации, посвященные финансовой проблематике. Заслуженный профессор в Школе бизнеса им. Бута при Чикагском Университете (Booth School of Business).